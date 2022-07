Poplatky za ČT úplně zrušit. Proč tohle máme financovat? Experti hovoří o informační tmě, ať si na ni přispěje Brusel

reklama

Veřejnoprávní osazenstvo Kavčích hor se propadlo do zármutku. Ministr kultury Martin Baxa totiž oznámil, že zvyšování koncesionářských poplatků není momentálně na stole. Zklamání musí být pro Českou televizi o to větší, že se před volbami netajila podporou stran, které po nich sestavily pětikoaliční vládu, a evidentně si od nich slibovala zvýšený přísun peněz. Šéf rezortu sice nezpochybnil fakt, že se koncesionářské poplatky už dlouho nezměnily, když naposledy stouply v roce 2008 v případě televize na 135 a v případě rozhlasu na 45 korun. Ale upozornil, že než by podnikl nějaké kroky, které by vedly ke zvýšení příjmů České televize, musí vidět jasná čísla o hospodaření a také nějaký plán, jak bude s ohledem na výši příjmů fungování České televize do budoucna zajišťováno.

„Říká se tomu náraz na realitu. I kdyby se redaktoři České televize snažili sebevíc, stále jich je málo na to, aby současnou vládní garnituru udrželi u koryt, respektive, aby je znovu zvolili. Volit budou občané, televizní poplatníci, voliči a budou volit podle stavu svých peněženek. I takoví političtí ignoranti, z jakých se rekrutuje Fialova vláda, si proto umějí spočítat, jaká by za současné ekonomické situace byla reakce veřejnosti, pokud by k astronomickým účtům za energie, pohonné hmoty i potraviny ještě přibyly zvýšené náklady na vydržování veřejnoprávního Otesánka. A tak své ideologické spřízněnce z Kavčích hor chladnokrevně zrazují. Docela se u toho bavím,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Štěpánek, bývalý člen a místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Zvýšení poplatků by mohlo urychlit občanské nepokoje

Také mediální analytik Radim Hreha vidí důvod postupu vlády v obavách z reakcí veřejnosti. „A to nejen na vládní úrovni, nýbrž a hlavně o patro výš, tedy mezi oligarchy, jejichž způsoby ‚podnikání‘ poodhalily praktiky ČEZu. Cenotvorba výroby a distribuce elektřiny včetně systému odměňování managementu společnosti, jejímž majoritním koncesionářem je stát proklamující úctu k lidským právům nejen oligarchů, nýbrž i široké veřejnosti, jistě zbystřila pozornost nemálo lidí. To vše v době, kdy i část střední vrstvy začíná pociťovat negativní dopady spekulativního podnikání výrobců a distributorů energií, aniž by nám Rusko omezilo dodávky plynu či ropy. A zvýšení poplatků by mohlo urychlit občanské nepokoje, které nás čekají záhy poté, co lidé nedokážou uživit své rodiny. A to je zřejmě jasné i poradcům našich vládních politiků,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz bývalý ředitel Slovenské televize Radim Hreha.

Podle ministra kultury Martina Baxy je teď na obměněné, ale už kompletní Radě ČT, aby vedla s generálním ředitelem Petrem Dvořákem debatu o financování veřejnoprávní televize. Proto se on sám nyní nemíní vyjadřovat k návrhům, které s cílem zvětšení balíku peněz pro instituci Petr Dvořák už přednesl. Mezi klíčové návrhy patří zvětšení reklamního prostoru v České televizi, které by pro její hospodaření představovalo hodně vydatnou finanční injekci. Ale také redefinice toho, kdo je plátcem poplatků, protože ta stávající – v zákoně obsažená – definice vychází z vlastnictví televizního přístroje. Změna tohoto pojetí by se pochopitelně nejvíce dotkla mladší generace, která Českou televizi sleduje více prostřednictvím mobilních zařízení.

Koncesionářské poplatky je potřeba zrušit. Jako ve Francii

To všechno vnímá Petr Štěpánek jako relevantní otázky, nicméně jejich okruh by rozšířil ještě mnohem víc. „Opravdu v době, kdy existuje nepřeberná nabídka všech možných televizních kanálů nejrůznějšího druhu a dalších vysílacích platforem potřebujeme veřejnoprávní televizi se sedmi kanály? Co je to ta veřejnoprávnost a kdo stanovuje její podobu a rozsah? Je veřejnou službou ono nekonečné reprízování Vinnetoua, Schimanského, Profesionálů, rady Vacátka a Angeliky? Je veřejnou službou drancování archivu a výroba dalších a dalších střihových pořadů v očekávání, že kouzelník se tentokrát dostaví? Konec tragikomické nadsázky, teď se vší vážností: Co je veřejnoprávního na tom, že Česká televize namísto plurality, vyváženosti, objektivity a všestrannosti servíruje divákům zcela jednostranné zpravodajství i publicistiku?“ nechápe bývalý místopředseda velké vysílací rady.

Připomíná, že sám skoro do omrzení opakuje, že problémem České televize není to, co vysílá, nýbrž co všechno nevysílá. „Svět i politika jsou mnohem pestřejší. Proč máme tohle financovat? Natož, proč bychom na to měli přispívat ještě víc? Televizní a rozhlasové poplatky je naopak potřeba zrušit. Kupříkladu ve Francii se to právě děje,“ upozorňuje Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory. „Zvětšení reklamního prostoru ve vysílání ČT bude cestou zpět z pohledu komfortu dřevních diváků České televize, tedy části veřejnosti, která nabídku ČT sleduje on-line. Diváci využívající záznam mohou reklamy odfiltrovat stejně, jako v případě vysílání komerčních televizí. Patřím ke druhé skupině, tudíž bych doporučoval poplatky zrušit a neomezeně zvýšit reklamu,“ přiznává Radim Hreha.

Demokracie umírá v České televizi a v Českém rozhlase

Někteří z těch, co jsou z koncesionářských poplatků placeni, se v reakci na vyjádření ministra kultury ozvali na sociálních sítích. „Tak dlouho vyzdvihuješ stabilitu veřejnoprávních médií, až se jako vláda rozhodneš, že víc peněz než před 14, resp. 17 lety na to není potřeba,“ glosoval Baxovo vyjádření reportér Českého rozhlasu Matěj Skalický. A ještě dodal, že „demokracie umírá v temnotě“. „Kdepak, soudruh redaktor se mýlí. Demokracie umírá právě v České televizi a v Českém rozhlase, neboť tyto veřejnoprávní instituce si ze zákonů, které stanovují jejich povinnosti, udělaly trhací kalendář. Za peníze všech provozují vysílání pouze pro někoho. V případě zpravodajství a publicistiky je to bez jakékoli nadsázky opravdový zločin,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Štěpánek.

Za ČT zas zabojoval na sociálních sítích její zahraniční reportér Jakub Szántó. „Jojo, rozumíme tomu, že kvůli dramatickému nárůstu všech nákladů máte vůbec nejmíň peněz od ledna 2008. A taky rozumíme vaší roli uprostřed informační války Ruska a Číny. Ale nic s tím dělat nebudeme… Hm!“ přemítal ironicky. „To je krásná ukázka, v jaké slonovinové věži mnozí redaktoři České televize i Českého rozhlasu žijí. Oni si opravdu myslí, že povinností nás poplatníků je vydržovat si je, respektive právě jenom je. Oni si opravdu myslí, že naší povinností je sypat peníze právě a jen do jejich kapes. Oni si opravdu myslí, že bez nich nevyjde slunce a bezradní občané budou tápat, neboť jim nikdo nenastaví zrcadla, nepředžvýká, co si mají myslet, a neochrání je před závadnými názory. Ale z tohoto omylu je potřeba je vyvést. Čím dříve, tím lépe. Pokud se jim v jejich slonovinové věži líbí, ať v ní klidně zůstanou. Ale za své,“ doporučuje bývalý místopředseda RRTV.

Propagandu jistí elitní dezinformátoři, kteří pohrdají veřejností

Radim Hreha míní, že presstituti placeni z koncesionářských poplatků společně s členy svých managementů dokázali skrze veřejnoprávní média dříve narozeným občanům oživit vzpomínky na produkci totalitních médií. „Ostatně Česká televize ústy svého generálního ředitele se plete, když říká: ‚Máme málo peněz, nedokážeme naplňovat to, co jsme v současné době naplňovali‘. Realitou totiž je, že Dvořák se svým týmem dokázal poslání veřejnoprávního média obrátit o sto osmdesát stupňů. Moloch ČT dnes jede pozpátku a setrvačností, tudíž ke svému stěžejnímu naplňování monopolního zájmu globalistů nepotřebuje další finance z veřejných zdrojů, leda tak z Bruselu. Přenastavený propagandistický kurz veřejnoprávní televize, totiž jistí elitní dezinformátoři unikátních charakterů, kteří pohrdají veřejností, ctí cenzuru svých oponentů, které nálepkují coby proruské trolly,“ vysvětluje bývalý šéf Slovenské televize.

Podotýká, že krom různých Wollnerů, Moravců, Fridrichových či Železných, nelze zapomenout ani na všemi manipulativními mastmi mazané zahraniční zpravodaje ČT. „K tzv. nejodpovědnějším bych zařadil korespondentku v Číně, jelikož před nejvěrnějšími konzumenty veřejnoprávních dezinformací dokázala utajit fakt, že komunistická Čína dospěla k nejúspěšnějšímu kapitalistickému systému všech dob. Očekávat od této veřejnoprávní profesionálky srovnání rychlosti industrializace, pokroku vědy či technologií ve srovnání s EU, resp. USA, zřejmě nelze. Avšak její ignorování unikátního a všeobecného rozvoje prosperity čínského obyvatelstva, příslušníků střední třídy zvláště, je dokonalou vizitkou informační vyváženosti a pestrosti současné České televize, tedy novodobé informační tmy, v níž demokracie dávno umřela,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Radim Hreha.

