Popletený Takáč se v debatě o zdravotnictví ptal na Ukrajinu

Tématu zdravotnictví se věnovala třetí předvolební debata České televize, které se zúčastnili zástupci osmi uskupení s největším volebním potenciálem. Ve čtvrtek 4. září přijali pozvání k debatě moderované Danielem Takáčem Alena Dernerová (STAČILO!), Jan Síla (SPD), Michaela Šebelová (STAN), Boris Šťastný (Motoristé), Albert Štěrba (Piráti), Martin Vacek (Přísaha), Vlastimil Válek (SPOLU) a Adam Vojtěch (ANO).
„Už za měsíc budou volby, rozhodnou, kdo povede zemi následující čtyři roky. Česká televize připravila 14 velkých předvolebních debat. Před sebou mámu tu další, třetí v pořadí. Tématem je to, co je pro nás všechny nejcennější, tedy naše zdraví – chcete-li tématem je zdravotnictví,“ uvedl debatu moderátor Takáč a představil přítomné hosty.
Pro diváky bylo po jeho úvodních slovech překvapivé, že debata se následně nevěnovala avizovanému tématu. „Než se dostaneme k tomu rozhodujícímu, zdravotnictví, položíme otázku, která se váže k dnešnímu dni. Vybral jsem oznámení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona,“ řekl Takáč.
Macron po jednání takzvané koalice ochotných sdělil, že celkem 26 zemí přislíbilo účast v zajištění budoucího míru na Ukrajině. Moderátor Takáč se hostů ptal, zda by se mělo zapojit i Česko.
„Odpověď je svízelná, protože víc o tom nevíme,“ sdělila Dernerová. Kvůli nedostatku informací není schopna říci, zda by to bylo dobré, nebo špatné. „Jednání, která probíhají teď, jsou na začátku,“ dodala zástupkyně STAČILO!.
MUDr. Alena Dernerová
„Hnutí SPD je zásadně proti tomu, aby se naše vojska vysílala do zahraničí. Naši vojáci mají bránit naši vlast,“ zdůraznil Síla, podle něhož SPD je zásadně proti vyslání českých vojáků na Ukrajinu.
„Je dobře, že jednání koalice ochotných pokračuje. Že se deklaruje silná podpora Ukrajiny,“ míní Šebelová, která si umí představit, že po dohodnutí míru se budou čeští vojáci mírové mise na Ukrajině účastnit.
Motoristé sobě podle Šťastného trvají na pevném členství ČR v NATO pod vedením USA. „Nějaká koalice ochotných pro nás není platformou, která by byla rozhodující,“ uvedl s tím, že je třeba vycházet ze závazků NATO. Účast na jakékoliv zahraniční misi podle něj musí vycházet ze závazků, které má ČR v rámci NATO. „Jsme součástí NATO a měli bychom se řídit dohodami na úrovni NATO,“ zdůraznil zástupce Motoristů.
„Bezpečnost Ukrajiny se nás bezprostředně týká,“ řekl pirát Štěrba, podle něhož musí být obrana účinná a odstrašující pro další agresi. Dodal, že je nutné jednat kolektivně „Pokud by se to podařilo v rámci koalice ochotných, je to jen dobře. Já jsem pro, abychom na Ukrajině měli slovo v zajišťování míru,“ řekl a doplnil, že by ruku pro vyslání českých vojáků na Ukrajinu zvedl.
Podle Vacka jsou rozhodnutí, která ve čtvrtek padala, předčasná. „A nebyla projednána na celé úrovni, na které by měla být,“ prohlásil s dodatkem, že by nyní pro účast českých vojáků hlasovat nemohl.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
„Jsem rád, že k tomuto rozhodnutí došlo a většina zemí ho podpořila. Já určitě podpořím to, aby čeští vojáci pomohli, aby byl mír na Ukrajině,“ avizoval za koalici SPOLU Válek a dodal, že bude jedině rád, pokud se na operaci bude podílet celá Evropa. Určitě prý bude hlasovat pro.
Podle Vojtěcha je řešení této otázky předčasné, dokud není dosaženo míru. „A pak se můžeme bavit o bezpečnostních garancích,“ míní bývalý ministr zdravotnictví. Jednat by se podle něho mělo na platformě EU a NATO, kde by mělo dojít k širší dohodě. V tuto chvíli Macronově iniciativě podporu nedá, protože neznáme detaily.
Praktických lékařů je málo. Zastoupí je sestry?
Po odpovědích na otázku k aktuálnímu tématu, se v debatě konečně věnovali zdravotnictví. Jedním z témat byl nedostatek praktických lékařů.
Válek prohlásil, že coby ministr zdravotnictví čtvrtým rokem zvyšuje počet lékařů a také přidává peníze na rezidenční místa a jejich počet. Praktické lékaře podle něj mohou podporovat také kraje. „Nově jsme do zákona dostali to, že toto již mohou od příštího roku dělat i pojišťovny. Ty zodpovídají za dostupnost péče v jednotlivých regionech,“ řekl Válek. Pojišťovny navíc podle ministra začnou od příštího roku rezidenční místa praktikům platit.
Podle Šťastného pojišťovny v odloučených regionech, kde praktici nejsou, musejí motivovat lékaře k tomu, aby tam svoji praxi vykonávali. Zmínil také problém nadměrné byrokracie a nutnost digitalizace zdravotnictví. „Zrušíme řadu zákonů, které se týkají zdravotnické dokumentace, zjednodušíme tyto věci a zavedeme umělou inteligenci,“ prohlásil kandidát Motoristů.
Šebelová mínila, že je potřeba navyšovat počty studentů vysokých škol i v regionech, jelikož se tím zvyšuje šance, že tam poté zůstanou. Nestačí lékaře motivovat finančně, ale také kvalitou služeb v místě. Část kompetencí lékařů by politička převedla na jiné zdravotnické pracovníky, jako jsou zdravotní sestry. Podle Šebelové chybí i administrativní pracovníci ve zdravotnictví.
Vacek uvedl, že je potřeba zavést praxe mediků, které mají běžně ve fakultních nemocnicích, i v regionech.
Síla zmínil, že v současné době je 46 procentům praktiků nad šedesát let. Příčina nedostatku praktiků tkví v tom, že se neustále snižuje financování lékařských fakult. „Za posledních sedm let je neustále absolvuje stejný počet mediků,“ řekl s tím, že větší počty se začaly nabírat až díky exministrovi Vojtěchovi. Síla také podotkl, že absolventi často odcházejí do zahraničí, je tedy potřeba nabírat více studentů medicíny.
„Díky tomu, že se za minulé vlády začalo nabírat více studentů a navýšilo se financování lékařských fakult, budou vycházet silnější ročníky,“ uvedl Vojtěch. „Abychom podpořili vzdělávání praktiků, stát má mít v ruce systém rezidenčních míst, může dotovat vzdělávání praktických lékařů,“ řekl a tvrdil, že pokud bude ANO ve vládě, všichni, kdo o rezidenční místa žádají, dotaci od státu dostanou.
Podle Štěrby je jedním z řešení zvyšování kompetencí nelékařského zdravotnického personálu. „Můžeme se inspirovat v zahraničí, kde část kompetencí přechází na lékárny,“ uvedl zástupce Pirátů. Problémem je také byrokracie, s níž by pomohla digitalizace. Rezidenční místa jsou podle něj jeden z klíčových a relativně jednoduše proveditelných prvků.
Pozitivně vnímá rezidenční místa i Dernerová. „Chybí některé profese i v nemocnicích, a potom by byla šance, aby i medici chodili na praxe do nemocnic, které jsou periferní,“ dodala politička. Přenesení kompetence na sestry je podle ní jedna z možností, ovšem neřeší nedostatek lékařů jako takový. „Lékaři tu nejsou, protože bylo období, kdy šlo málo lidí tento obor studovat,“ řekla politička STAČILO!. Jednou z možností by mohly být mobilní ambulance, které by zajížděly do lokalit, kde lidé praktika nemají.
Kdo chce poplatky ve zdravotnictví
Debata se dotkla i otázky znovuzavedení poplatků ve zdravotnictví. Podle Šťastného je to nesmysl. Motoristé nechtějí rozšiřovat hrazenou či částečně hrazenou péči, jsou pro zachování podoby současného nároku pacienta na tu plně hrazenou. Strana chce zajistit konkurenci pojišťoven či bonusy v systému pojištění těm, kteří se o zdraví starají.
Také Piráti chtějí, aby byla rovná soutěž mezi pojišťovnami, dále požadují jejich odpolitizování. „Ukazuje se, že regulační poplatky mohou ze zdravotní péče vyřadit nejvíce sociálně zranitelné osoby,“ prohlásil Štěrba.
I Přísaha je zásadně proti tomu, aby se uplatňovaly „nesmyslné poplatky“. „Měli bychom se zaměřit na dostupnost péče,“ řekl Vacek.
PhDr. Martin Vacek, MBA
Ani Starostové nejsou podle Šebelové pro zavedení regulačních poplatků. „Jsme pro zvýšení přívodu soukromých peněz do systému,“ zmínila kandidátka s tím, že je potřeba připravit možnost pro pacienty připlácet si za nadstandardní péči.
Příznivcem regulačních poplatků není ani Vojtěch. Řešením je prý lepší organizace péče.
„Nejsem pro poplatky a na rozdíl od předchůdců jsem s tím něco udělal,“ prohlásil Válek a dodal, že v Česku je řada poplatků, které jsou v mnoha případech za hranou legálnosti. „Jasně jsme stanovili, za co mohou být poplatky placeny a také pokuty za nelegální poplatky,“ doplnil ministr.
Síla se za SPD vyjádřil, že hnutí v žádném případě není pro zvyšování regulačních poplatků ve zdravotnictví. „Mohlo by to způsobit nedostupnost zdravotní péče pro méně příjmové občany,“ poznamenal kandidát.
STAČILO! dle Dernerové nebude pro to, aby se poplatky zaváděly. „Jediný poplatek je ten na pohotovosti, a pokud pacient bude hospitalizován, tak stejně nic neplatí,“ dodala kandidátka.
Bude o našem zdraví rozhodovat umělá inteligence?
Diskutující se věnovali také problematice nedostatku zdravotních sester. Česká asociace sester varuje, že jich do pěti let bude chybět více než dvanáct tisíc. Řeč přišla i na problémy spojené se stárnutím populace a prevencí.
Podle Dernerové by se sestrám mělo přidat. Zmínila ale také to, že musejí studovat dlouhých sedm let. „Možná, že i tohle je skutečnost, proč se tolik nehlásí na povolání zdravotní sestry,“ dodala zástupkyně STAČILO!. Délku studia by bylo vhodné upravit. Je třeba vést pacienty k prevenci. „Je to otázka bonifikace jednak lékaře, a potom i nějakým způsobem odměnit pacienta,“ míní Dernerová. „Každý člověk by měl pečovat o své zdraví,“ dodala kandidátka STAČILO!.
„Sestry by měly být placeny nadprůměrně,“ řekl Síla. Zmínil, že průměrný plat je zhruba 49 800 korun a zdravotní sestry by měly mít minimálně o dvacet procent víc. Za podstatné považuje i zvyšování kompetencí sester. V oblasti prevence navrhl vytvořit celonárodní rezervační systém řízený umělou inteligencí, který by určoval, kdo a kdy má na jakou prohlídku či očkování přijít.
S tím, že povolání zdravotní sestry by mělo být adekvátně ohodnoceno, souhlasila i Šebelová. Sestry, které jsou maminkami malých dětí, však podle ní mají problém, kam své ratolesti umístit. Řešením by mohlo být zřizování dětských skupin v nemocnicích a na poliklinikách. Důležitá je také digitalizace.
Podle Šťastného je pro navyšování počtu sester nutné podporovat střední školství i prostupnost kompetencí. „Je třeba zavádět nové kategorie sester, třeba pro zdravotně sociální pomezí,“ dodal politik. Motoristé prosazují zrušení tabulkových platů a zavedení smluvních mezd ve zdravotnictví. Mzda se má odvíjet na základě dohody se zaměstnavatelem. K účasti na preventivních prohlídkách Motoristé chtějí lidi přesvědčit s využitím finančních bonusů.
Štěrba míní, že důležitý je růst počtu studentů nelékařských oborů i adekvátní odměňování sester. Podporuje i zvyšování jejich kompetencí. „Je třeba jim některé povinnosti, ať už jsou to sanitářské práce nebo byrokracie, ubrat, a převést na nezdravotnické pracovníky,“ upřesnil zástupce Pirátů. V oblasti prevence rovněž zmínil finanční bonifikace pro pacienty, kteří na screeningy a prohlídky chodí. „Může se to projevit například v úhradě zdravotního pojištění,“ navrhl politik.
Přísaha bude podle Vacka vytvářet takové podmínky, aby sestry neodcházely. Toho plánuje dosáhnout pomocí podpory bydlení či adekvátního odměňování. Finance jsou důležité i jako motivace k prevenci.
„Musí se navýšit počet sester, protože daleko více než lékaři stárnou sestry,“ míní Válek. „Výrazně jsme zjednodušili systém prostupnosti vzdělávání,“ pochválil se ministr, podle kterého udělala vláda některé kroky i v oblasti prevence. „Po dohodě s Hospodářskou komorou a Svazem podnikatelů jsme zavedli systém bonifikace odpočtu od daní pro ty podnikatele, kteří budou své zaměstnance posílat na preventivní prohlídky,“ sdělil politik.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
„Jsem pro posílení kompetencí sester, aby sestra nebyla pouze administrativní pracovník, ale aby se skutečně starala o pacienta,“ prohlásil Vojtěch, podle něhož sestry utíkat nebudou, pokud bude jejich práce dobře ohodnocená. V oblasti prevence je důležitá dostupnost, osvěta i finanční motivace. „Má být diferenciace mezi těmi, kteří chodí na prevenci, a těmi, kteří nechodí,“ zdůraznil exministr.
autor: Naďa Borská