Porazit Orbána? Vše selhalo. Ale teď má opozice trumf

Když se opoziční lídr Péter Márki-Zay pokusil ve volbách v roce 2022 porazit premiéra Viktora Orbána, skončilo to drtivou porážkou. V mnoha maďarských debatách se tehdy objevoval názor, že Orbána může porazit pouze někdo, kdo dobře rozumí politickému systému vytvořenému jeho stranou Fidesz. Právě takovým kandidátem je podle části analytiků současný opoziční lídr Péter Magyar. Bývalý politik spojený s vládním prostředím, který byl navíc ženatý s někdejší ministryní spravedlnosti Orbánovy vlády, dobře zná fungování moci v Maďarsku. V předvolebních průzkumech veřejného mínění před nadcházejícími parlamentními volbami je Magyarovo hnutí dlouhodobě v čele preferencí.
Márki-Zay přitom otevřeně přiznává, že k Magyarovi osobně nemá blízko. Označuje ho například za „arogantního“ nebo „sobeckého“. Přesto oceňuje jeho strategii a schopnost poučit se z minulých neúspěchů opozice. „To, co Magyar dělá, je lepší, je to přesně to, co se naučil z našich chyb,“ uvedl při setkání s novináři bruselského listu Politico. Podle něj se Magyar dokázal poučit ze zkušeností celé opozice a přizpůsobit svou kampaň realitě maďarské politiky.
Márki-Zay připomíná, že před čtyřmi lety byla opozice přesvědčena, že společná kandidatura několika stran dokáže Orbána porazit. Vznikla proto široká koalice různých politických subjektů, od liberálů až po konzervativce. Tento experiment však skončil jasnou porážkou. Vládní strana Fidesz tehdy získala 54 procent hlasů, zatímco opoziční blok vedený Márki-Zayem pouze 34 procent. Podle bývalého kandidáta se nyní ukazuje, že sjednotit voliče do jednoho hnutí může být účinnější než složitá koalice mnoha stran.
Přísná kontrola komunikace
Jednou z nejdůležitějších lekcí podle Márki-Zaye bylo vyhnout se chybám v komunikaci, zejména v otázkách zahraniční politiky. V roce 2022 totiž jeho vlastní kampaň výrazně poškodilo vyjádření o možnosti vojenské podpory Ukrajiny. Krátce před ruskou invazí naznačil, že by Maďarsko mohlo v rámci NATO pomoci i vojensky. Po zahájení války byla jeho slova rychle využita provládními médii, která ho obvinila z toho, že chce vtáhnout Maďarsko do konfliktu a poslat maďarské vojáky na frontu.
Magyar se podobným kontroverzím snaží vyhýbat. Ačkoli vystupuje jako hlavní opoziční kandidát, drží se v otázce války na Ukrajině opatrného postoje. Postavil se například proti zrychlenému přijetí Kyjeva do Evropské unie i proti dodávkám zbraní. Tím podle některých pozorovatelů neutralizuje jeden z hlavních argumentů Orbánovy kampaně, která se snaží opozici vykreslit jako sílu ochotnou zatáhnout Maďarsko do války.
Dalším důležitým rozdílem oproti minulým volbám je přísná kontrola komunikace. Magyar soustředil mediální sdělení téměř výhradně na svou osobu a výrazně omezil veřejná vystoupení ostatních členů své strany Tisza Party. Pouze několik vybraných představitelů může vydávat krátká veřejná prohlášení, zatímco hlavní sdělení kampaně přichází přímo od něj, často prostřednictvím jeho vlastních příspěvků na sociálních sítích.
Podle Márki-Zaye je tato strategie „velmi chytrá“. Omezením počtu hlasů v kampani se totiž snižuje riziko přešlapů nebo výroků, které by mohly být později použity proti opozici. „Je méně podkladů pro kritiku, méně podkladů pro zfalšované a zmanipulované nahrávky,“ vysvětlil.
Tvrdý přístup k opozičním subjektům
Magyar zároveň zvolil tvrdší přístup vůči ostatním opozičním stranám. Místo spolupráce se snaží sjednotit opozici pod svou vlastní značkou a vyzývá menší strany, aby nekandidovaly samostatně. Argumentuje tím, že roztříštěná opozice by pouze pomohla Orbánovi zůstat u moci. Kritici mu však vyčítají, že se snaží ostatní politické subjekty zcela vytlačit a buduje velmi centralizované hnutí.
Podle Márki-Zaye je však takový postup v současném maďarském systému pragmatický. Volební pravidla totiž zvýhodňují velké politické strany a penalizují menší koalice. „Je dobře, že obešel staré opoziční strany,“ řekl. Podle něj se tím vyhnul i negativní pověsti některých tradičních opozičních politiků.
K příznivým okolnostem pro opozici patří také ekonomická situace země. Maďarsko se potýká s problémy v hospodářství a část veřejnosti je podle Márki-Zaye stále více nespokojena s vládou. „Lidé vidí, že to není fungující vláda… lidé jsou velmi rozzlobení, Fidesz tak moc nenávidí, což před čtyřmi lety neplatilo,“ uvedl.
Přestože má k Magyarově stylu výhrady, bývalý opoziční kandidát říká, že si přeje jeho vítězství. Podle něj je nyní hlavním cílem ukončit dlouholetou vládu Fideszu. „V tuto chvíli je jeho úkolem porazit Fidesz a dostat všechny ty zločince za mříže,“ uvedl Márki-Zay. Pokud by se to Magyarovi podařilo, slíbil dokonce symbolickou odměnu. „Postavíme mu u nás v Hódmezővásárhely sochu,“ řekl s nadsázkou.
