Porážka Ukrajiny, nebo porážka Ruska. Co by se dělo. Rozsáhlá analýza z USA

Stále více Američanů je znepokojeno náklady na pomoc Ukrajině, které za poslední dva roky vystoupaly přes 100 miliard dolarů. Vítězství Ukrajiny je přesto téměř nereálné. Podle Elaine McCuskerové je ale potřeba s podporou nadále pokračovat, protože náklady v případě úplného vítězství Ruska by byly mnohonásobně vyšší.

Ukazuje to prý analýza provedená v American Enterprise Institute, podle níž by porážka Ukrajiny Ruskem americké daňové poplatníky stála dalších 808 miliard dolarů oproti tomu, co USA plánují vydat na obranu v příštích pěti letech. „To je asi sedmkrát více než veškerá pomoc, kterou Pentagon vyčlenil na pomoc Ukrajině od ruské invaze v roce 2022,“ tvrdí analýza.

Po ruském vítězství by totiž podle analýzy musely Spojené státy přizpůsobit své vojenské schopnosti, kapacity a pozice v zájmu zachování bezpečnosti. Studie využívá simulátor budoucnosti obrany k odhadu výdajů potřebných k odstrašení a případné porážce Ruska v Evropě a zároveň k zabránění dalšímu konfliktu ze strany posílených protivníků v Tichomoří a na Blízkém východě.

Prohra Ukrajiny

Ve scénáři, kde USA stopnou další pomoc Ukrajině, by ruská armáda v roce 2025 nadále postupovala, protože Kyjevu dojdou zbraně. „Do roku 2026 by Ukrajina ztratila účinnou protivzdušnou obranu, což by Rusku umožnilo provádět nepřetržité rozsáhlé bombardování. Ukrajinské konvenční síly by pokračovaly v odvážném boji, ale pravděpodobně by se do konce tohoto roku zhroutily, což by Rusku umožnilo zmocnit se Kyjeva a poté se vydat k hranicím NATO,“ tvrdí na základě analýzy vedoucí pracovnice American Enterprise Institute McCuskerová.

Mylná je prý také představa, že by Spojené státy nechaly Evropu napospas a do dalšího regionálního konfliktu v Evropě by nezasahovaly. „Evropa by jistě měla více investovat do své vlastní obrany, ale historie nám násilně ukázala, jak nebezpečné je myslet si, že můžeme ignorovat své zájmy v jakémkoli regionu. Takový regionální konflikt je již minulostí. Nic to neukázalo jasněji než podpora Číny, Severní Koreje a Íránu válečnému úsilí Ruska,“ má jasno McCuskerová, že jde o globální konflikt.

Aby se mohly USA národně, vojensky i ekonomicky chránit, musejí prý zůstat globální mocností a řešit i ochranu svých partnerů. „Selhání amerického odhodlání v Evropě bude pouze motivovat agresi a ohrozí naši prosperitu na celém světě. Pokud Ukrajina padne, bude Washington potřebovat větší, schopnější a pohotovější armádu, která bude rozmístěna na více místech,“ tvrdí McCuskerová.

Dalších 800 miliard dolarů

Podle analýzy budoucích obranných výdajů by v případě potřeby porážky Ruska na hranicích NATO americké ozbrojené síly potřebovaly čtrnáct nových brigádních bojových týmů, osmnáct dalších bojových lodí, osm dalších pěších praporů námořní pěchoty, 555 dalších letadel vzdušných sil a 266 000 dalších uniformovaných příslušníků pro zvýšenou strukturu sil.

Spojené státy by také musely posílit svou přítomnost v Evropě včetně předsunutí protivzdušné obrany, zásob a munice. Americká ekonomika by zároveň musela najet na válečný mód, aby armáda dokázala obstát v moderní válce.

Ačkoli by konflikt na evropském kontinentu vedly především pozemní síly pod krytím letectva, Washington by podle analýzy musel investovat i do námořních kapacit. „Americké námořnictvo by muselo zavrhnout své plány na snížení celkového počtu lodí, stabilizovat flotilu letadlových lodí na dvanáct a nakoupit další plavidla – ponorky, torpédoborce, fregaty a logistické a podpůrné lodě, které by flotilu udržely déle na moři,“ vypočítá McCuskerová v komentáři pro deník The Hill.

Spojené státy by také musely udržovat vyšší stupeň připravenosti domácích a nasazených sil, což znamená další výcvik, vylepšení zařízení a zásoby náhradních dílů. Budou potřebovat více a lepší síly pro speciální operace, které jsou nezbytné pro shromažďování zpravodajských informací. Vzhledem k tomu, že Rusko je zkušenou vesmírnou a kybernetickou mocností, budou USA potřebovat také lepší architekturu a systémy velení pro obě oblasti.

Porážka Ruska

Naopak vítězství Ukrajiny by bylo i vítězstvím pro Spojené státy. Prohraná válka by nechala Rusko s poraženou a oslabenou armádou, strádající ekonomikou, oslabenými partnerskými vztahy a velkými domácími problémy.

„Ukrajina by naopak byla živá a svobodná, s prosperující průmyslovou základnou a moderní armádou. Washington by byl schopen omezit své rozmístění a kapacity v Evropě. Stále by zde byl přítomen, ale mohl by věnovat více zdrojů a pozornosti Tichomoří,“ nastiňuje McCuskerová.

Takže další pomoc Ukrajině je podle ní vlastně cestou k ušetření peněz a mnoha národním výzvám v budoucnosti. „I když pomineme bezpečnostní a morální důvody pro podporu svobodného Kyjeva, které jsou nesmírné, je podpora Ukrajiny pro Spojené státy finančně rozumným rozhodnutím,“ dodává McCuskerová.

