Porno? Pirátka Krausová, která „vlezla“ do špatného auta, nebude číst ráda

„Natáčení porna jistě není totéž co prostituce, ale řekněme, že když dotyčná pokládá za vhodné za peníze dělat veřejně a před kamerou určité věci, které ostatní dělají v soukromí, je to z podobného ranku. Pro účely mé úvahy nehraje rozdíl mezi oběma profesemi žádnou roli,“ poznamenala Čírtková.

„Prostitutka (nebo pornoherečka) nedělá nic nelegálního, nabízí zkrátka nějaké služby, za které je ochotna část jejích bližních zaplatit, a tím se živí. Není to ovšem také nic morálního, nic, z čeho bychom si měli brát příklad. Asi málokterý rodič by byl nadšen, kdyby mu syn přivedl jako svou budoucí manželku představit prostitutku; to je ale racionální úvaha, nikoliv odsouzení. Prostitutky ve světě, jak jej vnímám já, nezaslouží odsouzení. Nejvhodnější přístup, který je podle mého názoru k prostituci vhodné zaujímat, je kombinace neodsuzování, soucitu a případné podpory ve všem, co takovou prostitutku pomůže odvést od jejího povolání na společensky přijatelnější a méně rizikovou cestu,“ dodala.

„Prostituce ale není jen povolání. Existuje mnoho žen v obtížné finanční situaci, které by se k jakékoliv formě prostituce nikdy nesnížily ani by o ní neuvažovaly – protože se prostituce míjí s jejich mentálním světem. Prostituce je tedy určité nastavení, určité myšlenkové schéma, ve kterém žena žije. Při úvahách o prostituci (a prostitutkách) je třeba zůstat nohama pevně na zemi. Pretty Woman je zajisté krásná pohádka a všichni se na ni o Vánocích díváme. Ale to je celé. I když se prostitutka obleče do hezkých, cudných šatů a naučí se slovník z ulice v určitém prostředí nepoužívat, pořád je to prostitutka. Prostitutka, byť bývalá, proto není pro některé společenské role či funkce vhodnou osobou, resp. je ani nemůže vykonávat,“ zmínila.

„A to mne vrací na začátek k aktuální kauzičce. Je možná pochopitelné a třeba i sympatické, že někteří mladí nadšení politici chtěli přivřít oči nad hříchy ještě ranějšího mládí své kolegyně. Ale z nezkušenosti to podcenili. Pornoherečka, byť taková, která toho brzy nechala, se jednoduše nemůže snažit o vysokou politiku, a pokud se o ni snaží, dopadne to přesně tak, jak to dopadlo. Z čista jasna ji někdo vyfotí, jak vystupuje z vozu řízeného uchazečem o lukrativní městské zakázky. Piráti se diví, ale je to zcela zákonité. Není to náhoda, je to mentalita,“ uzavřela.

Předsedkyně pražských zastupitelů za Piráty Michaela Krausová v minulém týdnu rezignovala na svou funkci. Zastupitelka to řekla na jednání pražských zastupitelů. Důvodem byly informace v médiích, že se scházela s manažerem reklamní firmy JCDecaux Tomášem Tenzerem, který stojí před soudem kvůli korupci a manipulaci veřejných zakázek. Krausovou nahradil v čele zastupitelského klubu Viktor Mahrik. Ten se se Tenzerem v loňském roce podle zjištění Deníku N rovněž dvakrát sešel.

„Moje chyba byla, jakým způsobem budou interpretovány moje již dříve ukončené schůzky, aby jakkoliv ohrožovaly Pirátskou stranu. Proto jsem se rozhodla rezignovat,“ řekla Krausová.

Podle bývalé předsedkyně Piráti ani koalice Pirátů s Prahou sobě a Spojenými silami pro Prahu (TOP 09 a STAN) neposkytla reklamní firmě žádné výhody. „To se, bohužel, nedá říct o ODS, kteří v minulosti na firmu vliv měli. Svědčí o tom i fakt, že pod taktovkou ANO čelili vážnému podezření z korupce,“ řekla. Zástupci ANO i ODS její výroky odmítli.

Krausová ČTK řekla, že schůzky s Tenzerem byly osobní. „Politiky se týkaly pouze tím, že jsem postoupila kolegům jeho podněty z oblasti reklamy,“ uvedla. S Tenzerem se prý seznámila v roce 2017, když ještě nebyla v politice. Jakmile se prý dozvěděla o jeho trestním stíhání, schůzky ukončila. „To je celý příběh, žádná výhoda pro reklamní firmy nebyla,“ dodala.

Krausovou kritizoval kromě opozičních zastupitelů ODS a ANO také koaliční předseda klubu Spojených sil a europoslanec Jiří Pospíšil. „Mrzí mě, že místo vysvětlení říkáte, kdo všechno bral peníze. Napadáte okolí, které se logicky ptá, místo abyste to vysvětlila,“ řekl Pospíšil.

Předsedkyně zastupitelů ODS Alexandra Udženija vyzvala Piráty, aby přestali používat slovo transparentnost. „Tím jejím odstoupením jste se přiznali, že něco není v pořádku,“ řekla.

Zastupitelky se zastal primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Vašemu příběhu chybí pointa, že by mělo docházet k nadržování firmě JCDecaux,“ řekl Hřib. Uvedl, že Tenzer je před soudem spolu s politikem ODS Michalem Valentou. „Takže není pravda, že by s tím ODS neměla nic společného,“ řekl.

Deník N přišel s informací, že Mahrik, který Krausovou v čele pirátského klubu nahradil, se s Tenzerem loni také scházel. Mahrik to ČTK potvrdil. „S panem Tenzerem jsem se sešel v minulém roce, kdy jsme ještě nevěděli, že byl obviněn. Schůzky jsem měl v otevřeném kalendáři, teď jsem je radši na základě té kauzy napsal i do evidence lobbistických kontaktů,“ řekl.

První ze dvou schůzek se podle něj týkala pozvání na konferenci o pražském mobiliáři, kterou pořádala firma JCDecaux a které se účastnil. „Druhá schůzka byla později, na podzim, kdy jsme se bavili o problematice Rencar,“ dodal. Rencar je dceřiná firma JCDecaux, která se soudí s dopravním podnikem o platnost exkluzivní smlouvy na reklamu v MHD. Soud před časem dal za pravdu podniku a zatím nepravomocně rozhodl, že smlouva je neplatná. Mahrik dále uvedl, že se s manažerem JCDecaux setkal ještě nedávno na zahájení Signal Festivalu, ale šlo prý o náhodné setkání, které nikam nezapsal.

Pirátští zastupitelé si zvolili rovněž místopředsedy, kterými jsou zastupitelé Eva Horáková a Jaromír Beránek.

Praha má se společností JCDecaux uzavřenou smlouvu na provoz přístřešků MHD. JCDecaux skončí smlouva v roce 2021, minulé vedení města ji označilo za nevýhodnou a rozhodlo o jejím neprodloužení. Nyní se připravuje nový tendr na provozovatele přístřešků.