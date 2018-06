Poslanci se sejdou k dávkám na bydlení příští týden ve čtvrtek

Lidovci chtějí přimět ministerstvo práce k odložení záměru, který by podle nich zvýšil riziko chudoby až u čtvrt milionu domácností, zejména u rodin s dětmi a seniorů.

Žádost o svolání mimořádné schůze podepsalo přes 40 zákonodárců z klubů KDU-ČSL, Pirátů, TOP 09 a Starostů. Svolání schůze neznamená, že se nakonec uskuteční. Poslanci nemusí schválit její program, jak se v tomto volebním období stává. Navzdory tomu by se otevřela debata řečníků s přednostními právy, tedy předsedů klubů i stran, členů vedení Sněmovny nebo členů vlády.

Poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský se pokusil zařadit problém příspěvků na bydlení na jednání Sněmovny minulý týden, plénum mu ale nevyhovělo. Už tehdy oznámil, že požádá o svolání mimořádné schůze.

Mgr. Jan Čižinský



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle nových pravidel by podle Čižinského dosáhlo na dávky méně lidí. Příspěvky by se navíc neměly valorizovat, neboť podle ministerstva už ceny bydlení nerostou. Doplatky na bydlení by se nově měly vypočítávat pouze z průměrných cen nájmů v obecních bytech, zatímco nyní se do průměru započítávají i komerční nájmy, které jsou vyšší. Ministerstvo podle Čižinského také argumentuje tím, že by se lidé, kteří na dávky nedosáhnou a hrozí jim ztráta bydlení, měli stěhovat do obecních bytů. Těch ale obce nemají dost.

Psali jsme: Zeman jmenoval Babiše. A udělal si srandu z ČT a z jiného novináře Proč nejednáte s SPD? útočil občan na Ťoka. Okamura rozsekl restituce. Církve jsou chudé, řekl Jaromír Soukup a dostal ostrou odpověď Senátor Valenta: Devastace demokracie v přímém přenosu Ondřej Neff to s Kalouskem, Hamáčkem či Gazdíkem vidí dost špatně: Čas od času bude Václavák plný lidí, ale pak...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp