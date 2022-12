Poslanec Koten výbušně o vybuchlém potrubí pod Baltem. Fialovo předsednictví lidem přineslo jen nové výpalné

Z DEŠTĚ POD OKAP Nejistota, Fialova drahota, prohloubení energetické krize. Poslanec hnutí SPD Radek Koten nevystavil české vládní pětikoalici za první rok vládnutí a rok 2022 pěkné vysvědčení. Do roku příštího by proto Čechům popřál hlavně jiné politiky – kopající za české zájmy, deprivatizaci ČEZ, více rozumu a méně arogance moci.

Jaký byl rok 2022 podle vás?

Bohužel pro mnoho lidí to byl rok, který přinesl spoustu negativních změn do jejich životů včetně obrovské inflace, drahých energií, drahých potravin, a tak dále. A bohužel v letošním roce nastoupila Fialova vláda a dalo by se to charakterizovat spíše jako Fialova drahota.

Samozřejmě jsme svědky konfliktu na Ukrajině, což lidem nepřidává další jistoty do příštího roku, takže doba je velmi turbulentní a myslím, že nějakou dobu bude tento chaos ještě trvat. Zejména z důvodu, že vláda Petra Fialy je silně nekompetentní a žebříček hodnot má zcela jiný, než bych očekával od české vlády. Na prvním místě má Ukrajinu, na druhém předsednictví v Evropské unii, na třetím Green Deal a naplnění neutrality uhlíkových stop, a tak dále a až na šestém, sedmém místě české občany. A podle toho to vypadá.

Jakou známku byste tedy české vládě za letošní rok i první rok její vlády udělil?

Pětku s hvězdičkou, protože za předsednictví pod vedením Fialy se opět přijaly likvidační balíčky sankcí pro obyvatele Evropské unie včetně České republiky. Dále další výpalné v emisních povolenkách jednak z budov, pohonných hmot i energií. Dotkne se to každého občana v České republice, každé firmy a bohužel přinese nezaměstnanost a výrazný pokles životní úrovně. S tímto nemůžeme souhlasit a vláda bohužel prohospodařila předsednictví a potvrdila, že jedinou možností, jak se zbavit euronesmyslů, je vystoupit z Evropské unie.

Zmínil jste Evropskou unii a Green Deal. Změní Evropská unie v příštím roce své směřování ohledně Green Dealu?

Určitě nezmění a to směřování Evropské unie a vlastně všech lidí, kteří ji řídí, rozhodně není pro nějakou uhlíkovou stopu, ale je to záminka, aby ožebračila obyvatele v celé Evropě a posunula se o desítky let zpátky v zájmu nějakého klimatického šílenství. Proces začínal v Německu vypínáním jaderných elektráren a v letošním roce došlo k teroristickému útoku na plynovody Nord Stream, jinak to říci nemohu. To vyšetřování údajně není uzavřeno, nicméně viníci jsou vyšetřovací komisi jistě známy, ale vzhledem k tomu, že komise dosud nikoho neurčila, mi připadá, že to nemusela být Ruská federace, jak to bylo prezentováno na začátku, ale někdo z kolektivního Západu.

Letos se české sociální i pracovní úřady potýkaly se zvýšeným množstvím práce, byrokracie, nízkými platy i nedostatkem personálu. Co si z toho vzít?

My si musíme jasně pojmenovat příčiny a následky. Do správy sociálního zabezpečení a zdravotního systému pojištění v České republice nám přibylo více než 450 tisíc nových pojištěnců. Nyní před koncem roku se v podstatě rozšířila pomoc uprchlíkům z Ukrajiny o dalších 12 měsíců do března 2024 a obávám se, že elektronická přeregistrace a registrace vybuduje další problémy v tom, že se úředníci na přepážkách nemohou ani ve svém klasickém pracovním čase střídat. Na úřadech kvůli tomu dochází k přetížení a lidé se nemohou dostat k pomoci státu – jak to Petr Fiala a jeho vláda deklarují, že pomáhají všem, tak není to pravda. Zatím vidím, že si bere půjčky na pomoc Ukrajincům a ručí za ně, ale český občan je pro vládu Petra Fialy až na posledním místě i přesto, že pracovníci na přepážkách dělají vše, co mohou, aby uspokojili všechny žadatele. Tato vláda se chválí, že dostala 1,3 milionu lidí na podporu. Já v tom bohužel nic pozitivního nevidím a situace se bude zhoršovat.

Co byste tedy do příštího roku doporučil, aby se situace nezhoršovala?

Především jinou vládu než vládu Petra Fialy, protože to je začátek problému. Loni tvrdili, že budou mít vyrovnaný rozpočet, sníží státní dluh, nebudou zvyšovat daně a budou tady pro občany, ale opak je pravdou. Myslím, že systémové řešení je vyměnit vládu minimálně za vládu úřednickou, aby byla schopna vyvézt zemi z ekonomických potíží, co se týká cen energií a dalších věcí, které jsou na ně vázány, jako je výroba potravin. A další jsou ceny energií. Nechápu, proč máme nejdražší elektřinu v celé Evropě, neřku-li v celé galaxii, když vyrábíme kilowatt hodinu za 30 až 40 haléřů.

Vždy musíme být na někom závislí a je jedno, zda jsme závislí na východě či na západě, protože vždy je nutné připojení z obou stran. Dá se říci, že energetická koncepce České republiky je bohužel rozvrácena oligarchizací trhu s energiemi v době Topolánkových vlád a dá se říci, že se celá koncepce týká kritické infrastruktury a je postavena úplně špatně. Poukázal bych na energetickou koncepci Maďarska, které v roce 2011 stanovilo novou energetickou koncepci diverzifikovat zdroje a převést kritickou infrastrukturu do majetku maďarského státu. To se stalo, Maďarsko z toho těží a byli schopni udržet ceny paliv na rozumné výši. Tady všichni říkají něco o inflaci, ale co se týká reálných cen a co si mohou Maďaři koupit, tak reálná cena poklesla v Maďarsku o tři procenta, což se o reálných cenách v České republice říci nedá. Maďarsko udělalo dobře.

U nás bych deprivatizoval ČEZ, vykoupil minoritní akcionáře a prodával energii lidem nikoliv za lichvářské ceny, jak to činí vlády Petra Fialy. V tomto ohledu je vláda největším lichvářem na světě.

Česká republika se také dlouhou dobu těšila označením za jednu z nejbezpečnějších zemí světa. Jak se jí daří držet si tuto pozici?

Ten trend je trvale sestupný. V roce 2017 jsme byli šestou nejbezpečnější zemí, teď jsme devátí a posunuli jsme se o tři místa dolů. Samozřejmě legální i nelegální migrace s sebou nese všechna nebezpečí. Je asi naivní si myslet, že lidé, kteří páchali na Ukrajině nebo kdekoliv jinde trestnou činnost a byli součástí organizovaného zločinu, přijdou do České republiky a vše bude zalité sluncem a budou se chovat podle pravidel České republiky. Tak to nefunguje. Přenesou svůj byznys sem a už se to objevuje i v policejních záznamech – prodejci a distributoři drog, nebezpečí obchodu s lidským masem, zneužívání žen pro prostituci.

A jsou zde i další. Jistě si vzpomenete, jak v devadesátých letech vojáci – dislokování v jednotkách SSSR po roce 1968 – vymysleli výpalné pro určité firmy a obchody a nabízely jim ochranu. To se rozjede zpátky, a co se týká trestné činnosti uvnitř komunity, už zde byly první vlaštovky – vraždy, vyhazování z jedoucích vozů. Z mého pohledu jde o krok špatným směrem a Česká republika by si sama měla vybírat, koho si na své území pustí a koho bude podporovat.

Začátek roku 2023 odstartuje volbou prezidenta. Koho budete volit vy a proč?

Budu volit Jaroslava Baštu. Je to čitelný kandidát s obrovskou životní zkušeností a zároveň je zárukou, že tady nebude prezidentem aktivista, představitel nadnárodní korporace nebo neziskové nevládní organizace. Jarda Bašta za své názory seděl v komunismu a stejně se nezměnil. Zůstal, jaký je a jeho názory jsou čitelné, jednoznačné a nemění se v čase.

S tím souvisí odchod Miloše Zemana, kterému končí volební období v čele státu. Jakým byl prezidentem?

Obecně se dá říct, že Zeman prosazoval politickou a ekonomickou diplomacii. Dá se říct, že v průběhu deseti let, kdy byl prezidentem, se s ním dalo většinou souhlasit, pouze v posledním roce už jsem s ním nesouhlasil ve vícero věcech. Nicméně musím říct, že v případě zvolení jiného z kandidátů proti Zemanovi by to pro Českou republiku bylo významně horší. Celkově jeho působení ve funkci prezidenta vnímám kladně a doufejme, že nový prezident bude minimálně pročeský pro české občany a nebude zde pro občany jiných zemí nebo evropského společenství.

Jak strávíte poslední den letošního roku?

Někde u televize, u pohádek a u Menšíka.

Máte předsevzetí na příští rok?

Mám, chci se trochu věnovat sobě a udělat si trochu pořádek ve svých zdravotních vyšetřeních. Dojít si na prevenci, a tak dále, tedy věnovat se trochu svému zdraví, abych vydržel co nejdéle.

Co byste popřál českým politikům a svým kolegům do roku 2023?

V největší míře bych popřál návrat ke zdravému selskému rozumu do politiky a méně arogance moci. A víc pochopení pro českého občana a pro zájmy České republiky.

