Poslanec „mánička“ Ferjenčík promluvil o tom, co se děje v Praze primátorky Krnáčové. Je to prý totální fiasko

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík, kterého Václav Klaus mladší označil za „máničku“, se znovu ozývá. V rozhovoru pro server Novinky.cz prozradil, jak si Piráti představují další vývoj v Praze. To, co čtyři roky předváděla primátorka za hnutí ANO, prý nelze popsat jinak než jako velké zklamání a fiasko. Tvrdou slovní ránu zasadil také pražské sociální demokracii.

„Pro mě je to dost velké zklamání. Myslel jsem si, že hnutí ANO bude mít ambici v Praze něco otevřít, zlepšit a ukázalo se, že jediné, o co jim jde, aby dostávali ta dobře placená místa, třeba za uvolněné předsedy výborů, kde bezprecedentně rozšířili počet placených pozic,“ popsal pirát Ferjenčík práci Krnáčové a jejich kolegů. Uznal sice, že by se možná našlo i něco, co se primátorce povedlo, jenže jsou to jen jednotlivosti. V předvolební kampani v roce 2014 slibovala mnohé. Slibovala, jak dá věci do pořádku. Jenže, kde nic tu nic.

Krnáčová mohla odvést kus práce třeba u sporů taxikářů se společností Uber. Praha má k dispozici velký úřednický aparát, který mohl připravit kvalitní zákon a předložit ho Sněmovně. Hlavní město tu možnost má. Nemluvě o tom, že hnutí ANO bylo od voleb 2013 součástí vlády. Krnáčová si však jen stěžuje, že ji spory s taxikáři a Uberem už vyčerpávají. A ministr dopravy v demisi Dan ťok, který je v úřadu od roku 2014, navrhuje úpravu, která podle Ferjenčíka neodpovídá novému tisíciletí a nenastavuje podmínky tak, aby jak taxikáři, tak služba Uber mohli v klidu fungovat.

Krnáčová mohla celou řadu věcí koordinovat také s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou-Jermanovou. To, že k takovéto koordinaci nedócházelo i navzdor tomu, že obě dámy reprezentují stejné hnutí, považuje Ferjenčík za smutné.

Ferjenčík však kritizoval nejen hnutí ANO. Ránu dostala také pražská sociální demokracie, přesněji řečeno pražský sociální demokrat Petr Dolínek.

„Pan Dolínek by měl řešit to, aby mu nepadaly mosty, místo toho, aby si zajišťoval, že bude brát 200 tisíc měsíčně tím, že kumuluje dvě uvolněné funkce. Je pro mě úplně bizarní, že náměstek s největší gescí ze všech tvrdí, že musí dělat poslance, aby mohl v Praze něco udělat. To je naprostá ostuda. ... Měl by se rozhodnout, co chce dělat, a tomu se věnovat naplno. To jsou prostě kecy,“ zdůraznil pirát.

Dolínek měl prý raději pořádně pracovat a za ty tři roky ve funkci radního mohl nechat připravit projekt na rekonstrukci Libeňského mostu.

autor: mp