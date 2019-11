Poslanecká sněmovna opět přerušila debatu o zavedení obecného referenda

Na podobě referenda se shodli poslanci ANO, Pirátů a ČSSD. Odpůrci všelidového hlasování už dříve podali návrh na zamítnutí. Znění návrhu kritizují také poslanci SPD, označují je za „vykastrované“. Referendum by podle nich nebylo funkční.

Předloha, která je nyní ve hře, předpokládá, že k vyvolání referenda by bylo nutných nejméně 450 000 podpisů. Konání by mohl podnítit také Parlament. Ve všelidovém hlasování by nebylo možné měnit ústavu ani hlasovat například o vystoupení z EU nebo z NATO. Ústavnost otázek by posuzoval Ústavní soud. Rozhodnutí v referendu by bylo závazné, pokud by pro návrh byla nadpoloviční většina hlasujících, která by zároveň představovala aspoň čtvrtinu všech voličů.

I v případě, že by dolní komora předlohu nakonec ústavní většinou nejméně 120 ze 200 poslanců schválila, s největší pravděpodobností by narazila v Senátu. Bez jeho souhlasu ústavní zákon přijat nebude.

