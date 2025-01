Poslední den ve funkci. Biden podepsal milosti, ze kterých jde hlava kolem

Dnes se má Donald Trump oficiálně ujmout funkce v Bílém domě. Jedná se tedy o poslední den, kdy je u moci Joe Biden. Jeho posledních pár dnů bylo naplněných rozhodnutími, která příznivci Donalda Trumpa kritizovali jako snahu o to, aby měl Donald Trump situaci co nejtěžší. Nemluvě o kontroverzní milosti pro prezidentova syna Huntera, která sahá deset let zpátky.

Poslední čin Joea Bidena však překonal i to. Prezident na poslední chvíli udělil „preventivní“ milost generálovi Marku Milleymu, imunologovi Anthonymu Faucimu a členům vyšetřovací komise k událostem z šestého ledna 2021, tedy např. bývalé kongresmance Liz Cheneyové.

Na sociálních sítích lidé neskrývají rozhořčení. „Taková ostuda,“ ozval se nezávislý novinář Nick Sortor. Zaznělo mimo jiné, že dotyční si zaslouží ne milost, ale basu. „Biden udělil milost Marku Milleymu, Anthonymu Faucimu, členům výboru z 6. ledna a policistům, kteří před výborem vypovídali, protože jsou VINNÍ. Nikdy nezapomínejte na to, co demokraté udělali. Už nepředstírají vůbec nic,“ ozvala se republikánská kongresmanka Marjorie Taylor Greenová. Také další diskutující považovali milost za přiznání viny.

?? #BREAKING: Joe Biden has just pardoned Anthony Fauci, Gen. Mark Milley, and J6 committee members, including Liz Cheney



WHAT A DISGRACE. pic.twitter.com/vLzU1a5fzF — Nick Sortor (@nicksortor) January 20, 2025

Biden pardons for Mark Milley, Anthony Fauci, the members of the Jan. 6 committee and the cops who testified before the committee because they are GUILTY OF CRIMES.



Never forget what the Democrats have done.



The mask is completely OFF. — Rep. Marjorie Taylor Greene???? (@RepMTG) January 20, 2025

„Tím, že přijímají milost, uznávají své zločiny – Gen Milley za zradu, výbor 6. ledna za maření spravedlnosti a Fauci za genocidu,“ zaznělo.

PARDON: America finally has closure. In accepting their pardons they acknowledge their crimes - Gen Milley for treason, the Jan 6th committee for obstruction of justice, and Fauci for genocide. pic.twitter.com/ZzGy7KSo0y — @amuse (@amuse) January 20, 2025

To, že byl Fauci preventivně omilostněn, ovšem neznamená, že by nemohl být souzen, myslí si člen australského parlamentu za Liberální stranu John Ruddick. „Biden omlouvá doktora Fauciho. Pouze viníci potřebují milost. Fauci každopádně může být stále stíhán a shledán vinným… jen nemůže být odsouzen,“ myslí si australský zákonodárce.

Biden pardons Dr Fauci. Only guilty people need pardons.



Anyway, Fauci can still be prosecuted and found guilty … just can’t be sentenced. pic.twitter.com/TXu1qdyOze — John Ruddick MLC (@JohnRuddick2) January 20, 2025

Podle novináře Michaela Shellenbergera, který se proslavil svými Twitter Files, tedy zveřejněnými dokumenty ohledně spolupráce sociální sítě Twitter a americké vlády, Anthony Fauci stál za rozpoutáním covidu. „Biden omilostnil Fauciho. Říká, že to není přiznání viny. Ale kdyby byl Fauci nevinný, nebylo by potřeba žádné milosti. Důkazy naznačují, že Fauci pomohl vytvořit pandemii covidu a poté ji kryl. Vyšetřování musí pokračovat. Všechny soubory Covid & Fauci musejí být uvolněny,“ napsal důrazně na síti X.

A vysvětlil Fauciho roli při prosazování covidových opatření uvalovaných na celou společnost nejen USA, ale i zbytku světa. „Fauci vedl agresivní dezinformační úsilí, aby zdiskreditoval hypotézu úniku z laboratoře. Pokud virus Covidu-19 neunikl z laboratoře, proč o něm záměrně šířil nepravdivé nebo zavádějící informace? Proč opakovaně zasahoval do vyšetřování?“ ptal se dál novinář.

Ukázal i na lhaní, které covid provázelo ze státních a vládních pozic. „Interní dokumenty ukazují, že Fauciho spojenci věděli, že nemohou dokázat, že došlo k přirozenému rozšíření, a věděli, že únik z laboratoře je pravděpodobný, i když veřejně tvrdili opak. Představte si, co ukazují nevydané dokumenty,“ upozornil novinář.

A vybídl nastupujícího prezidenta Trumpa k tomu, aby zveřejnil všechny interní dokumenty ke covidu. „Rozbili jsme příběh, že prvními lidmi, kteří dostali covid, byli vědci z Wu-chanu v Číně, kteří manipulovali s koronaviry. WSJ potvrdil naše zprávy o týden později. Je čas, aby americká vláda vydala soubory Covid a Fauci. Příliš mnoho se stále skrývá,“ vyzýval novinář nastupující Trumpovu administrativu k akci.

Biden pardoned Fauci. He says it’s not an admission of guilt. But if Fauci were innocent, no pardon would be needed. The evidence suggests Fauci helped create the Covid pandemic, and then covered it up. The investigation must go forward. All Covid & Fauci Files must be released. https://t.co/FkCp0jjMHt — Michael Shellenberger (@shellenberger) January 20, 2025

„Vědí, co udělali. Kostky jsou vrženy. Uvidíme, jak to dopadne u soudu,“ okomentoval generální pardon pro Fauciho a spol. spisovatel Jack Poso.

He knows what they did



The die is cast



Let’s see how that holds up in court https://t.co/6LbcP1rPk8 — Jack Poso ???? (@JackPosobiec) January 20, 2025

