Potlačíme to v zárodku. Bulharsko neřekne dětem o gayích, je zle

Bulharsko se stalo středem pozornosti, když minulý týden ve středu tamní parlament odhlasoval, že ve školách nesmí být šířena LGBT propaganda. Pro podle deníku Brussels Times hlasovalo 159 poslanců, 22 proti a 13 bylo nepřítomných. Zákon je prý sepsán podle vzoru maďarského zákona, který prosadil Viktor Orbán a jeho Fidész, a staví mimo zákon ponoukání k „netradičním sexuálním orientacím“ a ke „genderové identitě odlišné od biologické“. Zákonodárci dle Brussels Times obhajovali zákon, protože řeší „nepřijatelnou normalizaci propagace netradičních sexuálních orientací“. Zákon navrhla strana Obnova, kterou server Euronews označuje za „krajně pravicovou“ a „proruskou“. Bulharsko je momentálně politicky nestabilní a v říjnu ho čekají už sedmé volby do parlamentu za čtyři roky, protože se stále nepodařilo sestavit funkční vládu.

„Obnovou navržené změny zákona o předškolním a školním vzdělávání zakazují homosexuální propagandu ve školách a školkách. Alespoň v Bulharsku byla protilidská genderová ideologie pohřbena a potlačena v zárodku,“ komentoval schválení zákona parlamentem předseda této strany, Kostadin Kostadinov.

Zákon odsoudila také celounijní nezisková organizace Zakázané barvy jako „přímý útok na základní lidská práva LGBT jedinců, zejména dětí“. Neziskovka tvrdí, že se poslanci ohledně zákona inspirovali v Rusku. „Takové akce jsou nejen zpátečnické, ale i v přímém rozporu s hodnotami rovnosti a nediskriminace, na kterých stojí Evropská unie,“ prohlásila neziskovka. Další nezisková organizace, Amnesty International se obává, že stejně jako v Maďarsku i v Bulharsku se vytvoří „prostředí strachu“ a LGBT „zmizí do ústraní“.

Neziskovkáři pak chtějí, aby Evropská unie zasáhla proti takové diskriminaci. „Evropská unie nemůže nečinně přihlížet tomu, jak jeden z jejích členských států přijímá zákony, které ohrožují bezpečnost a práva LGBTIQ+ osob,“ uvedla neziskovka Zakázané barvy a vybídla Evropskou komisi, aby proti Bulharsku zasáhla a aby byly dodrženy principy rovnosti a lidskoprávního přístupu. Vysoký komisař Rady Evropy pro lidská práva už se také ozval, že je znepokojen vývojem v Bulharsku a radí prezidentovi, aby zákon nepodepsal. Úřady by prý měly řešit diskriminaci a nenávistné projevy vůči LGBT lidem, včetně předvolebního období.

Deeply concerned by the recent law passed by #Bulgaria's Parliament to ban so-called #LGBTI 'progaganda' in schools.

I call on @PresidentOfBg Radev not to sign it.

Authorities should tackle discrimination and hostile rhetoric against LGBTI people incl. in the run-up to elections.