Potřebuje ještě společnost ČT? Advokát Nielsen se zarazil u StarDance

Ministr kultury Oto Klempíř v rozhovoru pro Deník N vyslovil názor, že do veřejnoprávní televize nepatří StarDance. Na otázku, zda podle něj patří tento pořad do České televize, odpověděl jednoznačně: „Podle mě StarDance do veřejnoprávní televize tak úplně nepatří. Je to licencovaný pořad, typický produkt komerčních televizí,“ uvedl.
Zároveň ale dodal, že Česká televize má mít silnou roli jinde. „Ale nepochybně do ČT patří původní dramatická tvorba. Připomenu seriál Bohéma, který byl o životě naší barrandovské smetánky během druhé světové války, a já od něj nemohl odtrhnout oči.“
Klempíř následně ocenil kvalitu domácí tvorby a její postavení. „To bylo natočené v takovém stylu, který komerční televize nezvládnou, neboť pracují na principu maximální efektivity. Nemohou si dovolit vycizelovat to tak jako veřejnoprávní televize. V ní to byl Hollywood. Česká televize má v dramatické tvorbě primariát, a tak by to mělo zůstat.“
Na výrok ministra kultury Oty Klempíře o pořadu StarDance reagoval na síti X právník Tomáš Nielsen. Svůj komentář uvedl slovy: „Zruší ministr Klempíř StarDance? Je to trochu únavné, ale znovu:“ a následně v několika bodech vysvětlil svůj pohled na financování veřejnoprávních médií i smysl celé debaty.
Nejprve kritizoval nynější model koncesionářských poplatků. „Zrušení současného systému poplatků nemá s nezávislostí médií veřejné služby společného vůbec nic. Ten systém je naprosto nesmyslný. Lidé platí za mobily, podnikatelé za zaměstnance. Někteří pak za auta. Tohle opravdu někdo obhajuje?“ uvedl ostře.
Poté se vyjádřil k možnosti financování médií jiným způsobem. „Financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu není v rozporu s EMFA a není samo o sobě žádnou hrozbou pro demokracii,“ napsal.
Ve třetím bodě se pustil do obou politických táborů. „Problémem je amatérismus a populismus. Kritici vlády skupují spacáky, zakládají stávkové výbory, prosí o pomoc Evropskou komisi, a to bez jediného logického argumentu, jen proto, aby mohli sdílet naprosto bezobsažná hesla,“ uvedl.
Zároveň dodal, že ani zastánci vlády podle něj nepřicházejí s lepšími argumenty. „Zástupci vládních stran šíří podivné myšlenky o nepotřebnosti konkrétních pořadů nebo o zrušení poplatkové povinnosti pro některé skupiny občanů,“ pokračoval.
Potřebujeme veřejnoprávní média vůbec?
Následně vyzval k návratu na začátek celé debaty. „Je naprosto nezbytné začít od začátku: Potřebujeme veřejnoprávní média? A pokud ano, k čemu? Teprve pak má smysl začít řešit, jak by celý systém měl vypadat a jak by měl být financován,“ uvedl.
V závěru pak připomněl, že ministr kultury sám žádné pořady rušit nemůže. „A i když ministr samozřejmě nemůže rušit žádné pořady, bylo by jistě lepší diskutovat o těch, které pro veřejnost nemají vůbec žádný smysl: Newsroom, Ověřovna, Máte slovo…“ dodal závěrem.
Zruší ministr Klempíř StarDance?— Tomas Nielsen (@TomasNielsen1) April 18, 2026
Je to trochu únavné, ale znovu:
1. Zrušení současného systému poplatků nemá s nezávislostí médií veřejné služby společného vůbec nic. Ten systém je naprosto nesmyslný. Lidé platí za mobily, podnikatelé za zaměstnance. Někteří pak za auta. Tohle… pic.twitter.com/x4OhpBVzTr
Vláda tento týden představila návrh zásadní změny financování veřejnoprávních médií. Počítá se zrušením koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas od příštího roku a jejich nahrazením přímým financováním ze státního rozpočtu. Česká televize by měla nově dostávat 5,74 miliardy korun ročně a Český rozhlas 2,07 miliardy korun. Návrh zároveň počítá s každoroční valorizací podle inflace, maximálně však o pět procent.
Kabinet tvrdí, že chce systém zjednodušit a zmodernizovat. Vedení ČT i ČRo ale varuje, že navržené částky jsou nižší než současné příjmy z poplatků a mohou vést k omezení výroby, investic i propouštění. Opozice mluví o ohrožení nezávislosti médií, protože finance by nově schvaloval stát v rámci rozpočtu. Návrh nyní čeká legislativní projednávání.
