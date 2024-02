Potrefená? Úřad se vyjádřil o kartelu obchodníků a Prouza ztratil nervy

Za vysokými cenami cukru mohl být kartel obchodníků. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zjistil podezřelé zvýšení marží cukru v obchodních řetězcích na přelomu let 2022 a 2023. Úřad provedl čtyři místní šetření a nyní vyhodnocuje získané materiály. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza komentoval vyjádření antimonopolního řadu jako potvrzení, že ceny cukru byly v pořádku. To nezůstalo bez reakce ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL).

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) stál cukr v obchodech začátkem roku 2022 necelých 19 korun za kilo, začátkem roku 2023 pak bezmála dvojnásobek, a sice více než na 35 korun.

„Cenový výkyv na konci roku 2022 byl tak enormní a nebyl v podstatě na první dobrou vysvětlitelný zvýšením, za které se cukr prodával, a vedl k tomu, že úřad získal důvodné podezření, že to mohlo být výsledkem případné zakázané dohody, a provedl tam místní šetření u čtyř obchodních řetězců, budeme to dále prověřovat,“ řekl místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleba pro CNN Prima News.

„Je dobře, že antimonopolní úřad tyto věci zkoumá. Je také dobře, že poukázal na to, že tu je jeden dominantní cukrovar, který zásobuje většinu českého trhu, to je další důležité zjištění. Co se týče cen, je na každém obchodníkovi, aby si určoval, za jakou cenu prodává,“ sdělil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Na sociální síti X dodal, že čeští obchodníci nevytvářejí při nabídce cukru kartel a že do jeho ceny se promítají všechny běžné faktory, zejména ceny dodavatelů, jak je tomu u ostatních potravin. „Další umělá ‚krize‘ končí: ÚOHS potvrdil, že ceny cukru byly v pořádku: – obviňování obchodních řetězců z umělého navyšování cen cukru se nezakládalo na pravdě – cena cukru rostla podobně v celé Evropě kvůli energetické krizi,“ glosoval Prouza k vyjádření ÚOHS po detailním sektorovém šetření cen cukru v českých obchodech.

Na vyjádření Prouzy kriticky reagoval ministr zemědělství Marek Výborný: „Zvláštní interpretace,“ pozastavil se a citoval ÚOHS. „Nárůst obchodní přirážky mohl mít příčiny také v koordinaci jednání obchodních řetězců. Úřad proto k prověření tohoto podezření uskutečnil neohlášená místní šetření u čtyř obchodních řetězců. Shromážděný materiál Úřad nyní vyhodnocuje.“

Zvláštní interpretace. ??

Cituji @UOHS_CZ “nárůst obchodní přirážky mohl mít příčiny také v koordinaci jednání obchodních řetězců. Úřad proto k prověření tohoto podezření uskutečnil neohlášená místní šetření u čtyř obchodních řetězců…shromážděný materiál Úřad nyní vyhodnocuje”????‍>? https://t.co/jEC3HuKk6w — Marek Výborný (@MarekVyborny) February 15, 2024

Prouzova reakce byla ostrá – připomněl Výborného kontroverze. „Koukám, že pro odvedení pozornosti od vašich selhání a kontinuální podpory velkododavatelů napíšete cokoliv. Ale je pravda, že už mě to bohužel nepřekvapuje...“ vzkázal ministrovi.

„Napsal jsem něco, co není pravda? Skoro to vypadá, že se potrefená...“ rýpl do Prouzy následně Výborný.

?? napsal jsem něco, co není pravda????‍>?

Skoro to vypadá, že se potrefená ?? … — Marek Výborný (@MarekVyborny) February 15, 2024

Ekonomický novinář Daniel Morávek rovněž komentoval Prouzovu interpretaci vyjádření ÚOHS jako chybnou: „Ne, nepotvrdil. Potvrdil, že na straně pěstitelů a producentů bylo vše v pořádku. U obchodních řetězců úřad provedl místní šetření a shromážděný materiál teď vyhodnocuje. ÚOHS uvedl, že ‚nárůst obchodní přirážky mohl mít příčiny také v koordinaci jednání obchodních řetězců‘,“ zopakoval konstatování ÚOHS.

Ne, nepotvrdil. Potvrdil, že na straně pěstitelů a producentů bylo vše v pořádku. U obchodních řetězců úřad provedl místní šetření a shromážděný materiál teď vyhodnocuje. ÚOHS uvedl, že "nárůst obchodní přirážky mohl mít příčiny také v koordinaci jednání obchodních řetězců". https://t.co/98Nz2UcJeC pic.twitter.com/ttQAHrBDnO — Daniel Morávek (@DanMoravek) February 15, 2024

