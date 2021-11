Povinné očkování: Ruská propaganda? Hejma našel hodně zlé věci

reklama

Doplnil, že Miloš Zeman založil nový konflikt prohlášením, že jednoho ministra nejmenuje. „Uvidíme, kdo v něm vyhraje, Miloš Zeman tohle samozřejmě zkusit musel, Fiala nesmí ustoupit, to je také jasné, pak se bude muset najít nějaké kouzelné řešení a to já si myslím, že Miloš určitě najde," odhaduje komentátor. Například, že se Miloš Zeman zachová podle hesla, že „jen blbec nemění své názory". Hejma si myslí, že trnem v oku je pro prezidenta pirát Lipavský.

Také si vypůjčil myšlenku komentátora Daniela Anýže, že Petr Fiala si bude muset dát pozor, aby nedopadl jako Joe Biden, kterého teď podle průzkumů nemá většina Američanů v lásce. Hejma prohlásil, že Fialu a Bidena spojuje několik věcí, například způsob zvolení. „Museli se všichni spojit, ač názorů různých, a bojovat proti tomu jednomu nepříteli místo toho, aby měli nějakou myšlenku o svobodě, ekonomii, cokoliv. Nic takového nemají, byl to jen anti-Trump, anti-Babiš. To je prostě spojuje. A k tomu musíte připočítat, že ani jeden nikdy neměl nějakou pověst charismatického vůdce," vyjmenovával podobnosti. Nicméně, Fiala má prý ještě čas něco dělat, na rozdíl od Bidena, pokud bude jednat rychle.

Konstatoval, že Andrej Babiš bude Fialovi dále házet klacky pod nohy, a zmínil například Vlastimila Válka, který v duelu s Adamem Vojtěchem nedokázal svůj postoj vysvětlit ve dvou větách. A další „klacíček" pod nohy je prohlášení, že nebude dělat lockdown, čímž ho následující vládě de facto zakázal. Což ovšem Hejma kvitoval s tím, že další lockdown si tato země stejně nemůže dovolit. Ovšem Válek se prý pochlapil a bude uznávat PCR testy, což je podle Hejmy vstřícný krok k neočkované menšině. „Které jsou přece jen dva miliony a nebylo by radno je brát úplně na lehkou váhu," doplnil.

Hejma také zaznamenal, že Miroslav Kalousek už určil, jak se bude budoucí vláda vymlouvat, tedy že za všechno může Babiš. Což podle něj může fungovat, pokud se to nebude přehánět. Ale pokud koalice vyčítá Babišovi deficit, Hejma upozornil, že Babiš reagoval na koronavirus. „Babiš reagoval na covid blbým způsobem, ale bohužel většinovým. Bohužel to tak dělali všichni, čili tuhle cestu jsme si museli projít a není možné mu to na hrb házet pořád," myslí si komentátor s tím, že deficit je další argument proti drahému lockdownu.

Hejma se také vrátil k výročí 17. listopadu a řekl, že „slzavý kult" ho moc nebaví. „Stává se z toho Havelská pouť, ten kult toho Václava Havla, suvenýry, charity," mínil. Ovšem nekritizoval hologram Václava Havla, podle něj jeho řeč napsali skuteční „dědicové odkazu" a proslov byl prý autentický i s ráčkováním. „Vynikající výkon toho dabéra, nicméně přece jenom pouťová záležitost," zhodnotil. Ovšem 17. listopadu byl také vyhlášen „poslední Babišův lockdown", který je podle Hejmy motivován politicky a samotné věci se vůbec nedotýká.

Ve své show si také rýpl do šéfredaktora Pavla Šafra, který prosazuje povinnou vakcinaci a už sepsal „státnický" projev k vyhlášení povinné vakcinace. Šafr argumentuje, že už zde není středověk a že lidé už jsou očkováni proti záškrtu, tetanu, spalničkám, zarděnkám, dětské obrně a dalším nemocem. „To je argument na úrovni dětské čítanky někde v utiskované zemi. To je šílené. Ten člověk z nás dělá blázny, malé děti, které nic nevědí," reagoval na Šafrovu argumentaci. Podle něho není možné brát vakcíny proti covidu jako totožné s těmi, které Šafr zmínil. „Tohle se dalo říkat ještě možná v květnu nebo na začátku léta," namítl Hejma s tím, že covidová vakcína funguje půl roku. A vyvracel další Šafrovo tvrzení, že vakcína je stejně bezpečná jako ostatní, protože covidové vakcíny ještě nejsou v používání tak dlouho, aby byly známy jejich dlouhodobé účinky.

Doplnil, že není proti nasazení vakcín, protože evidentně hodně lidem pomohly. Ale pokud jde o lidi, kteří by sázeli na vlastní zdraví a nechtěli „doping, který neznáme", tak ti by na tom podle Šafra „byli zle".

„Abychom zabránili dalšímu šíření nákazy a abychom také nepřipustili další rozdělování společnosti, zavádíme v celé České republice s okamžitou platností povinné očkování, jež musí být provedeno nejpozději do konce tohoto roku," citoval ze šéfredaktorova projevu. A nepochyboval, že svým slovům Šafr věří.

„Je jasné, že po takovémto projevu by část společnosti, která je silně kontaminovaná ruskou propagandou, spustila povyk. Ale ten, kdo by se očkování vzpíral, by nemohl chodit do práce, do školy, do obchodu, do veřejné dopravy, do restaurací a za zábavou," doplnil ještě Šafrův citát a konstatoval, že pro Šafra je všechno, co se mu nelíbí, ruská propaganda.

Namítl, že pokud jsou česká čísla podobná těm v Rakousku, Německu nebo USA, tak to vyvrací myšlenku, že by Češi byli nezodpovědní sobci a civilizačně zaostalí. „To je totiž oblíbený argument těchto lidí, že my jsme tady méněcenní, protože jsme civilizačně zaostalí, a že nám 40 let komunismu zlomilo páteř. No to by se vám líbilo. Ale já si myslím, že to tak není," pravil Ondřej Hejma.

