Povinné vakcíny? To nebude problém, vysvětlil advokát. Za humny je to ale jinak

Kvůli zhoršování epidemie v Česku vláda zvažuje povinné očkování proti nemoci covid-19, mělo by jít o vybrané profese a lidi nad 60 let. Jaké to s sebou přinese legislativní náležitosti, popsal v pondělním Studiu ČT24 český advokát a vysokoškolský pedagog Tomáš Doležal z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Jde podle něj spíše o politickou vůli, v legislativním procesu nevidí sebemenší problém. A to ani u těch nejmenších, Česko je podle něj ve výhodě oproti okolním státům, jelikož povinné očkování dětí historicky dobře zná.

reklama

Vláda zatím o možnosti povinného očkování jedná u vybraných profesí – zdravotníků, sociálních pracovníků, hasičů, policistů, vojáků, celníků nebo pracovníků vězeňské služby. Povinné očkování by se mohlo týkat státních zaměstnanců a lidí nad 60 let. V současnosti se zdravotníci povinně očkují třeba v Itálii. První evropskou zemí, která ohlásila povinnou vakcinaci pro všechny, je Rakousko. Anketa Bude nakonec od března 2022 povinné očkování? Třeba i jen vybraných skupin. Bude 11% Nebude 86% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5416 lidí

Na zavedení povinného očkování se vztahuje zákon o ochraně veřejného zdraví, jednou z podmínek je, aby resort zdravotnictví vydal vyhlášku o povinném očkování proti infekčním nemocem. Podle Doležala nová vyhláška není třeba: „Očkování je upraveno v zákoně o ochraně veřejného zdraví, ale s tím, že v tom zákoně jsou stanoveny různé druhy očkování, které jsou pak následně rozvedeny právě v té vyhlášce. Taková vyhláška existuje z roku 2006. V případě očkování proti covidu-19 podle mého názoru nebude potřeba vydávat novou vyhlášku, ale upraví se jen ta vyhláška původní,“ uvedl advokát.

Jsou nějaké problémy, na které by při úpravě takové vyhlášky mohlo povinné očkování narazit? „Legislativní proces povinného očkování, nějaké přípravy a úprava vyhlášky by neměly být ten skutečný problém. U nás jsou děti a jiné skupiny očkovány běžně a je to stanoveno zákonem za povinnost.

Z mého pohledu je Česká republika dobře připravena, protože má historickou tradici s povinným očkováním. Je to spíše otázka politické vůle,“ uvedl, že všechny podmínky máme de facto splněné. „My jsme v daleko lepší pozici, než je třeba Rakousko, které do současné doby povinné očkování vůbec neznalo,“ doplnil Doležal.

Jak si vysvětluje, že debaty o povinném očkování se do fáze skutečné realizace posouvají pomalu. „Domnívám se, že ten problém je skutečně v nenalezení patřičné politické shody. Máme nástroje zajistit očkování jak v různých profesních skupinách nebo obecné, v režimu pravidelného očkování,“ zmínil, že dosud zrátka jen nebyla vůle politiků to takto řešit. „Zřejmě se domnívali, že budou stačit méně restriktivní opatření,“ pokrčil rameny.

Pro děti je v Česku povinná například hexavakcína a právní uchopení u očkování proti covidu-19 by prý bylo podobné: „V zásadě by to bylo shodné, ten právní základ je už v zákoně o ochraně veřejného zdraví, rozvedení, proti čemu očkování je, je v té vyhlášce z roku 2006. Změny by doznala jen tato vyhláška,“ uvedl s tím, že velmi podobně by to probíhalo i v okamžiku, že zavedeme povinnost očkovat celkově či určité skupiny.

Pokud by v Česku bylo očkování povinné, na koho by se ze zdravotních či jiných důvodů nemuselo vztahovat? „Zákon o ochraně veřejného zdraví mluví o dvou výjimkách, u kterých není potřeba očkovat. První věc je kontraindikace – nějaká nemoc, která je v rozporu s tím očkováním. Druhá výjimka je dosažení stadia imunity. Tam je to ale velmi problematické, jen u některých nemocí je stanovena možnost podrobit se testu imunity, ve většině případů se vychází z toho, že člověk nemá dostatečnou imunitu,“ přiblížil.

V Rakousku bude očkování povinné od 1. února, takový krok by z právního hlediska podle Doležala u nás nevyvolal „vůbec nic“. „Z právního hlediska by se nestalo téměř nic, my máme široce pojatou očkovací povinnost, to Rakušané nemají,“ zopakoval advokát závěrem.

Psali jsme: Povinné očkování, třetí dávka, plošný lockdown, zavřené Vánoce... Vojtěch promluvil. Co může přijít? Fiala má smůlu, teď jsme v plné polní. Demoblok počká. Havlíček řekl pravdu o Zemanovi a covidu Babiš: Povinné očkování od února. Lockdown ne. A šokující... „Přece nemůžu lidem lhát.“ Povinné očkování? Lékař má jasno





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.