Pozor! Nandal si paruku, vydává se za krále, chválí EU. A bude mluvit „s lidmi na ulici“

Předseda Pulse of Europe a proevropský aktivista Tomáš Peszynski plánuje před volbami do Evropského parlamentu výjezdy za lidmi do českých měst. Radit jim chce, koho mají, či nemají volit, abychom měli „silnou Evropu“, a tím pádem i větší bezpečnost. Říkat si bude Jiří z Poděbrad, protože právě tento český král podle spolku vymyslel evropskou integraci.

Spolek Pulse of Europe rozjíždí kampaň na podporu evropských voleb. A to jak online na sociálních sítích, tak i mezi lidmi na ulici. Tam v propagaci evropských voleb pomůže právě Pezsynski coby český král Jiří z Poděbrad. Lidem plánuje vštípit, že dnes je potřeba silná Evropa. „Jsem český král Jiří z Poděbrad, který už před pěti sty lety chtěl spojit všechna evropská království do jednoho, aby byla Evropa silná. Slyšel jsem, že po pěti stech letech není tato myšlenka v Čechách příliš populární.

A tak jsem vám přišel říct, proč bychom se měli spojit. Platilo to tehdy a platí to dnes. Musíme se spojit, abychom mohli čelit nebezpečí. My jsme ve středověku čelili nebezpečí z jihovýchodu. Nyní čelíte nebezpečí ze severovýchodu. Evropa pořád musí čelit nebezpečí a pořád musí být silná a sjednocená.

Máte něco, co my jsme kdysi neměli. A to jsou volby. Proto vám chci říct, abyste chtěli silnou Evropu. Chtějte silnou Evropu jako Jiří z Poděbrad!“ zakončil občanský aktivista Tomasz Peszynski.

Chceme vám představit našeho nového člena. Bude nám pomáhat s naší kampaní k evropským volbám. Spíš než na sockách bude mluvit s lidmi na ulici, ale i tak vám ho chceme ukázat. Možná si ho přidáte a budete sledovat jeho jarní dobrodružství. Bude reportovat. https://t.co/TML5TDzFQA — Pulse of Europe Česko (@PulseofEuropeCZ) February 21, 2024

Jako Jiří z Poděbrad plánuje Peszynski vyjet za lidmi do měst a vesnic v Čechách a na Moravě, kde chce informovat své spoluobčany o evropských volbách i Evropské unii. Všechny své výjezdy má reportovat na svém nově založeném profilu k tomu určeném. Hovořit má podle spolku také o programech jednotlivých stran a upřesní, kterým by lidé měli dát svůj hlas a kterým nikoli, pokud chtějí „silnou Evropu“.

Spolek na svém webu k letošním eurovolbám, které se uskuteční od 6. do 9. června, uvádí: „Jsme normální občané, jen se bojíme Putina a Trumpa a co bude s Evropou a co bude s Českem. Proto chceme silnou Evropu a bojujeme za ni. Ženeme lidi k volbám, kritizujeme populisty, chválíme demokraty. Děláme to neúnavně už sedm let a uděláme to i letos. Před evropskými volbami se postavíme demagogům, lhářům a budeme říkat celému Česku: Volte silnou Evropu,“ uvádí spolek.

„Smyslem je zvolit lidi, kteří budou v Evropě zastupovat přímo nás a budou mluvit naším hlasem. Hlasem občanů. Europoslanci jsou naším hlasem v Evropě. Ne hlasem vlády, ne hlasem státu, ale naším.

Chceme Evropu, která bude poslouchat Rusko? Chceme Evropu, kde vládne právo, kde se lze dovolat spravedlnosti a která brání naši svobodu nebo Evropu, kde vládnou mafiánští zbohatlíci, lháři a uřvaní fašisté? Zůstaneme my Češi zemí, kde chodí k evropským volbám nejméně lidí z celé Evropské unie, nebo se vrátíme ke svému tradičnímu zájmu o Evropu?

Vždyť český král Jiří z Poděbrad prakticky vymyslel evropskou integraci, Tomáš Garigue Masaryk byl přesvědčený zastánce evropské federace a Václav Havel označil Evropu za ‚vlast našich vlastí‘. Volme silnou Evropu! Volte silnou Evropu!“ dodává Pulse of Europe.

