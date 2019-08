Pozor, tohle je dezinformační web! Kalenský vytáhl další trumf, kterým by chtěl navigovat lidi, co mají číst a co nesledovat

Expert na ruské dezinformace Jakub Kalenský na úvod připomíná, že v dezinformační kampani se lidé stávají nevědomým nástrojem šíření „misinformací“, tedy neúmyslně šířených nepravdivých informací. A nezáleží zde ani na vzdělání. „Měli jsme kauzu, kdy si řetězové nepravdivé e-maily posílají i lidé s akademickým vzděláním. Nezachrání vás to od toho, abyste se choval informačně negramotně,“ říká odborník.

V dnešní době velmi sofistikovaných mediálních operací je podle Kalenského mediální gramotnost stejně důležitá jako budování bezpečnosti státu. „Výchova je velmi důležitá, jen si musíme uvědomit, že výsledky přinese třeba až za třicet let,“ dodává.

Následně uvedl příklad, kdy média převzala dezinformaci. Zmínil kauzu lithium, propagovanou Aeronetem. Díky vyjádření vrcholových politiků se dostala i do relevantních médií. Nebo když český prezident podle Kalenského šířil lži o novičoku nebo o tom, že válka na Ukrajině není. „Lež se pak dostává do legitimních médií a zároveň je zaštítěna vysoce postaveným politikem,“ popisuje Kalenský, jak tento mechanismus funguje.

S dezinformačními weby by se podle experta mělo dělat více. Tyto weby prý získávají stále širší publikum. „Na nějakých konferencích jsme si s kolegy říkali, že bychom je mohli označovat stejně jako tabákové produkty. Nikomu nezakazujete konzumování tabáku. Prostě jen řeknete, že vám způsobí rakovinu, a pokud chcete, klidně si to dejte,“ navrhuje Kalenský, který by si dokázal představit bannery informující o tom, že jde například o cizí propagandu.

Americký přístup k informačnímu toku je podle Kalenského jiný než ten evropský. Vede se tam debata o tom, zda dezinformace regulovat, či ne. U českého a amerického prezidenta vidí však jistou podobnost – oba se vyhrazují proti tradičním médiím, oba šíří dezinformace.

I televize Barrandov, kde česká hlava státu pravidelně každý týden vystupuje v pořadu Týden s prezidentem, podle Kalenského šíří paranoidní konspirace. „Vybírají si mluvčí, kteří zapadají do konspirativně paranoidního dezinformačního schématu. Naštěstí tady u nás nemá Barrandov tak silné postavení jako v Americe třeba Fox News,“ poznamenává expert.

Ruská kampaň jede u nás prý dlouhodobě a permanentně, v posledních dnech před volbami bude jen upřesňovat cíl. „Naše dezinformační média pojedou dlouhodobě podporu Miloši Zemanovi a dalším politickým aktérům,“ sdělil Kalenský.

V tuzemsku působí podle experta minimálně dvě parlamentní strany, které pravidelně šíří ruské dezinformace – KSČM a SPD. „Tam je to hluboce zakořeněné. Když se podíváte na sociální sítě, funguje zde kopírování informací z prokremelských portálů z celé Evropy,“ všímá si.

Původní zdroj ZDE

Našel by však jedince, kteří šíří ruské lži i ve větších stranách. „V ČSSD bych jmenoval například pana Foldynu, v ODS to zase byl Václav Klaus mladší. Nemáme jich málo,“ upřesnil.

Rusko se snaží oslabit Západ, jelikož dlouhodobě vykazuje neschopnost udělat ze své země atraktivní místo k životu. Kalenský zatím má pouze jedno řešení – na tuto skutečnost neustále upozorňovat. „Samozřejmě by pomohlo, kdybychom měli politického lídra na evropské úrovni a důsledně by proti tomu bojoval,“ uzavřel s tím, že Česko se nyní ocitá v pozici, kdy by mohlo být silným hráčem. Máme v téhle agendě docela dobré jméno.

autor: nab