Pozvali všechny strany v Parlamentu. Jenže hosté si v Partii vjeli do vlasů

CNN Prima NEWS se rozhodla do druhé půle ledna 2026 vstoupit s Partií SPECIÁL. Moderátorka Terezie Tománková do ní pozvala zástupce všech parlamentních uskupení. Dorazili ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO), předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD), ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé), Marek Výborný (KDU-ČSL), Michaela Šebelová (STAN) a Olga Richterová (Piráti).
Ale popořádku.
Terezie Tománková debatu odstartovala návratem k jednání Sněmovny o vyslovení důvěry vládě Andreje Babiše.
„Bylo to trochu vystoupení každý pes jiná ves. Je zřejmé, že tam nemají lídra. Nebo možná mají lídrů víc. Nepřekvapilo mě, že u expremiéra ODS Petra Fialy chyběla energie. Bylo to trochu nudné vystoupení,“ vracel se Havlíček ke sněmovnímu jednání o vyslovení důvěry vládě. Konstatoval, že koalice ANO, Motoristů a SPD ukázala, že chce jednat věcně, a veřejnosti už také představila některé věci, co již splnila.
Richterová kontrovala, že vláda neodpovídala na konkrétní otázky. Místo toho se Andrej Babiš snažil rozdělovat opozici. „Metodou, kterou se naučil bůhvíkde na východě,“ kroutila hlavou Richterová. Konstatovala, že vláda neprozradila, z čeho své sliby zaplatí.
Na druhé straně Richterová uznala, že narážky předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba na možné problémy premiéra Babiše s prostatou nebyly vhodné.
Když dostal slovo Okamura, konstatoval, že jako předseda Sněmovny vyzval poslance, aby jednali korektně, ale ze strany opozice se to pak podle jeho názoru zvrtlo. Jedním dechem dodal, že stávající koalice už snížila lidem ceny elektřiny o deset procent. „Vy jste ji lidem zdražovali,“ vmetl Okamura Richterové.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
„A jak se tam chovali Piráti, prosím vás? Mně to přišlo, jako když do Sněmovny přišla skupina aktivistů a před tím si dali tři piva někde U Hrocha. Vy jste tam uráželi i starší lidi,“ vpálil Havlíček Richterové.
„To není pravda,“ bránila se pirátská poslankyně. A hned připomínala, že z klubu poslanců ANO padala směrem k opozici slova o „štěnicích“.
Zmínila i grimasy, které během jednání Sněmovny předváděl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
„On to poslouchal a to tělo nějak reagovalo,“ glosoval to Šťastný, Macinkův stranický kolega. A hned se do Pirátů obul. „Je to nedůstojné, když jedna celá frakce, konkrétně Piráti, chodí pozadu,“ kroutil hlavou Šťastný. „Ale vy jste se rozhodli absolutně neodpovídat. To bylo rozhodnutí vaší vlády. Vaše vláda potáhne naši zemi nazpět. Vaše vláda potáhne naši zemi nazpět. Vaše vláda potáhne naši zemi nazpět,“ zopakovala třikrát Richterová, když se jala vysvětlovat couvání Pirátů.
Poté dostala prostor Šebelová, konstatovala, že poslanci STAN na rozdíl od minulé opozice vystupovali k věci a krátce.
„Naši poslanci vystoupili v duchu nové moderní Sněmovny. Mluvili krátce – tři až pět minut, jen někteří mluvili možná trochu déle. A věnovali se svým tématům,“ poznamenala k tématu Šebelová.
Ta také prozradila, že STAN už sestavil svou stínovou vládu. Vládu, která bude hledět do budoucnosti.
Šebelové se zdálo, že se Babišova koalice bála diskuse s opozicí.
„Vám, proboha, nestačily tři dny? Z toho jste víc než dva dny mluvili vy. My jsme se rozhodli vám do toho nezasahovat,“ kroutil hlavou Havlíček nad Šebelovou.
Výborný doplnil, že konkrétně lidovci položili 70 dotazů a na tyto dotazy nedostali odpovědi. Přitom je položili poslanci, kteří se na výborech věnují konkrétním otázkám.
Došlo i na kauzu Čapí hnízdo, ve které bude Sněmovna hlasovat o Babišově vydání k trestnímu stíhání. Havlíček tady upozornil, že kdyby se chtěl z kauzy Čapí hnízdo vyvléknout, přijal by Babiš abolici od exprezidenta Miloše Zemana. Ale on to neudělal. „A co, prosím, řešíme deset let na tom, že si někdo vzal regulérně dotaci?“ ptal se Havlíček.
Šebelová kontrovala, že by Babiš měl důvěřovat české justici, a pokud by jí důvěřoval, nechal by rozhodnout.
Slovo dostal i Tomio Okamura a v návaznosti na Babišovu kauzu upozornil i na své trestní stíhání, o němž tvrdí, že jde pouze o politické stíhání za to, že si dovolil projevit svůj názor.
„My nikdy nepodpoříme perzekuci za verbální názory. SPD bude bojovat za svobodu slova. Občané, za nás se nebudete muset bát mluvit. I když ty názory třeba budou oponentní,“ otočil se Okamura do kamer a promluvil k lidem. „Já neodvolám. Já tady nechci přerozdělování afrických a jiných migrantů,“ zdůrazňoval ve studiu. „Já chci bezpečnou Českou republiku,“ vysvětloval dál Okamura.
A tím neskončil.
„Já myslím, že soudy by měly jít malinko do sebe. Nebo dost do sebe. Aby ty soudy byly malinko rychlejší a lidé nemuseli čekat čtvrtinu života na verdikt soudu,“ rozčílil se Okamura.
Tomio Okamura
Šťastný se Okamury zastal.
„Já bych ty plakáty (o chirurzích z dovozu) takto nenamaloval. My jako Motoristé bychom vydali jiné plakáty, ale on nikdy neměl být ani obviněn. Policie to měla okamžitě zastavit, protože toto je precedens, kde lidé něco řeknou a řekne se, budeme je tady stíhat jako Tomia Okamuru,“ rozčiloval se Boris Šťastný.
Kauzu Čapí hnízdo označil za zpolitizovanou kauzu, a kdyby se Andrej Babiš nechal vydat k trestnímu stíhání, pak podle Borise Šťastného nebude jejich vláda řešit nic jiného než otázky o svém premiérovi u soudu.
„Já považuji za skandální, že vy tady zpochybníte nezávislost soudní moci,“ obrátil se v tu chvíli Výborný na poslance koalice. Specificky se otočil na Karla Havlíčka a vmetl mu, že Babišova vláda chce ctít nezávislost institucí, ale ve skutečnosti je oslabuje. „Proč se premiér této země bojí spravedlnosti?“ ptal se ve studiu CNN Prima NEWS Výborný.
„Šebelová upozornila, že politici nejsou nadlidi a měli by se stejně jako další občané obhajovat před soudem.
Havlíček si trval na tom, že kauza Čapí hnízdo je zpolitizovaná.
„Je to zcela zjevně nejasná záležitost a z mého pohledu je to brutálně zpolitizovaná věc. On (Babiš) se nevyhne tomu soudu, ale ať to proběhne až v době, kdy nebude v politice,“ zdůraznil Havlíček. „A znovu opakuji: Mohl přijmout abolici, ale neudělal to,“ zdůrazňoval Havlíček.
„Já už jsem si všiml, že do nedávna vládní strany chtějí perzekuovat lidi za vyslovené politické názory,“ ozval se znovu Okamura.
„To není pravda,“ ohradily se Šebelová i Richterová.
„Neskákejte mi do řeči,“ žádal Okamura.
A hned pokračoval.
„Znovu jste se mě snažili odvolat z pozice předsedy Sněmovny za názor. To jsou vaše manýry. Za vaší vlády se lidé báli říkat své názory, aby nebyli vyhozeni z práce,“ nebral si šéf SPD servítky.
„My vás budeme odvolávat třeba denně, bude-li to potřeba, pokud ohrožujete bezpečnost této země,“ kontrovala Richterová.
„Za názory mě budete odvolávat. Za názory,“ ozýval se Okamura.
Richterová oponovala, že Okamura představuje riziko pro bezpečnost České republiky, a to tím, jak se vyjadřuje. A je na voličích, jak si to vyhodnotí.
„To, že je pro SPD Česká republika na první místo, to pro Piráty znamená, je SPD prokremelská. … Vy jste už trošku mimo. My nemáme ve vládním prohlášení ani slovo o Rusku a o Ukrajině tam máme jedinou větu, a totiž tu, že jsme pro mírové řešení,“ smál se v jednu chvíli opozici Okamura.
„A to je ten problém,“ ozvala se Richterová.
„A já jsem zítra na jednání pozval 80 velvyslanců z různých zemí. Tak si přestaňte vymýšlet. Naše vláda má velice silnou pozici,“ nedal se Okamura zastavit.
Okamura věnoval pozornost i ministrovi obrany za SPD Jaromíru Zůnovi, který ve Sněmovně znovu řekl, že Ukrajina má právo se bránit ruskému agresorovi.
„Ministr je generál. Je to voják. A on je zvyklý, že to, co platí, to ocituje. To bylo odhlasováno před čtyřmi lety v Poslanecké sněmovně. Ale pak jsme si řekli, že za čtyři roky se ten konflikt někam posunul. Ministr Zůna je odborník a přesně postupuje podle programového prohlášení vlády,“ podotkl Okamura s odkazem na stanovisko Sněmovny, které bylo odhlasováno těsně po vpádu Ruské federace na Ukrajinu v únoru 2022.
genmjr. v v. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D.
Ukrajinská média to prý překroutila
Došlo i na slova prezidenta Pavla a údajnou dohodu, že Česko poskytne krajině letouny L-159. Okamura se rozhodl celou věc uvést na pravou míru.
Prezident údajně řekl, že dáme letouny L-159 Ukrajině.
„Ona to není pravda. Pan prezident řekl něco jiného a ukrajinská média si to upravila. Zelenskyj na to řekl, a tady to mám odsouhlaseno od ministra zahraničí, že to mohu říct, on teda řekl: ‚Letadla od vás koupíme.‘ Za nás platí, že generál Zůna s tímto souhlasit nebude, ani věcně, ani odborně. Ty letouny mají životnost dvacet let a jsou součástí naší protidronové obrany, kterou musíme budovat. Stanovisko ministra Zůny je tedy proti,“ zdůrazňoval Okamura s tím, že zůstatková hodnota těchto letounů možná není vysoká, ale jejich bojová hodnota vysoká je.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Poslanci opozice v tu chvíli nad koalicí ANO, SPD a Motoristů svorně kroutili hlavou.
„Já ten přístup SPD považuji za vrchol sobectví. Vůči vládě a vůči lidem, kteří čelí ruské agresi. Před budovou, kam dopadali ruské rakety, tak pan Turek řekne, že za to může rozšiřování NATO?“ padlo.
Když opět dostal prostor Boris Šťastný, poznamenal, že koaliční strany vždy mohou mít své vlastní názory, ale koalice jako celek bude koaliční témata prosazovat jako celek.
Za Motoristy je prý Boris Šťastný spokojen, protože Česko už nebude vydávat peníze na muniční iniciativu a zároveň se bude snažit, aby tato iniciativa byla transparentní.
„Vy jste se stále nesmířili s tím, že naše koalice jedná a my fungujeme. Vy jste se stále nesmířili s tím, že to není tak, jak jste strašili, že už tady budou ruské tanky. My přitom jezdíme na Západ. Chystá se cesta do USA,“ přisadil si Havlíček.
Jsme parlamentní, nikoli prezidentská republika
Boris Šťastný připomínal, že Česko je parlamentní, nikoli prezidentskou republikou a je na Parlamentu, aby posoudil vhodnost toho či onoho ministra.
„My nebudeme usilovat o kompetenční žalobu. Stejně tak předseda vlády nepodá kompetenční žalobu. My jsme přesvědčeni, jak se udržet v intencích parlamentní republiky,“ zdůraznil Boris Šťastný ve věci sporu o jmenování Filipa Turka.
„Poslanecká sněmovna jen vyzvala prezidenta republiky, aby respektoval ústavu. Nic víc a nic méně,“ zdůraznil Šťastný. „Motoristé, kteří na rozdíl od prezidenta ctí ústavu, budou jednat tak, jak bude vystupovat pan prezident. … Prostě prezident republiky měl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí. Tečka,“ pokračoval.
Karel Havlíček na to konto připomínal, že když Miloš Zeman ještě jako prezident odmítal jmenovat Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí a tehdejší koalice bývalého prezidenta kritizovala. Ale dnes jinému prezidentovi ve stejné věci tleská.
„Já jsem názoru, že se má rozhodovat, kdo jak plní plány a cíle. Pan prezident si řekl svůj názor, má právo říct svůj názor, ale teď už se to posunulo tak, že může kritizovat ministra za to, co udělá, nebo neudělá. My už jsme toho udělali tolik, co předchozí vláda neudělala za dva roky své práce,“ vyjádřil se Havlíček.
Výborný vyzval vládu, ať konečně podá kompetenční žalobu a jednou provždy se jasně řekne, jak to je. Ale to by Andrej Babiš musel být silný premiér. „Premiér Babiš je slabý premiér,“ nešetřil kritikou Výborný.
Také Okamura zdůrazňoval, že Sněmovna jen chce, aby prezident respektoval ústavu.
To, že se Miloš Zeman jako prezident stavěl proti jmenování Jana Lipavského, je prý v pořádku, protože Lipavský byl podle Okamury zcela nekompetentní, což se podle něj potvrdilo už na tom, jak poklesl počet čínských turistů mířících do Česka. Kvůli české návštěvě Tchaj-wanu. „Ústavní právníci jasně říkají, že může existovat podezření z totální nekompetentnosti. A tady mi dal čas u Jana Lipavského za pravdu,“ nechal se slyšet Okamura.
Předseda Sněmovny si trval na tom, že musíme z Číny opět přilákat turisty, protože ti dnes jezdí do Rakouska a do mnoha dalších zemí a neutrácejí peníze v Česku. „Vaše vláda jen občanům zvedla daně,“ vmetl opozičním poslancům.
„Nikdo si neumí představit, že by byl ministrem jmenován člověk, který necítí respekt k ústavě,“ konstatovala Richterová.
Šebelová podotkla, že se jmenováním Jana Lipavského a Filipa Turka je to v podstatě totožné, jen současná vláda podle Šebelové vyhrožuje prezidentu Pavlovi, místo aby podala kompetenční žalobu. „My tady máme patovou situaci, ale Andrej Babiš potřebuje 108 hlasů na své nevydání,“ prohlásila.
„Ale úkolem politiků je hledat kompromisy, vy byste se soudili kvůli všemu,“ vyrazil do útoku proti poslancům opozice Havlíček. „Vy nás tady fakt nepoučujte a zameťte si před vlastním prahem,“ vypálil Havlíček směrem k Richterové s tím, že i bývalý předseda Pirátů chodil zahalen do teroristické vlajky. Narážel na vlajku organizace Antifa, kterou např. 47. prezident USA označil za teroristickou.
Výborný varoval před tím, aby se kdokoli pokoušel Parlament radikalizovat. Premiér Babiš má podle Výborného najít kompromis, nebo se má Filip Turek omluvit za všechno a následně jednat tak, aby přesvědčil veřejnost, že by mohl být dobrým ministrem.
Havlíček: Čurbes Fialovy hospodářské politiky
Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k rozpočtu na rok 2026.
„My dnes dáváme dohromady fatální nepořádek po předchozí vládě,“ ozval se Havlíček. „To, co na dopravě přenechal dnes nový předseda ODS Martin Kupka, to je něco nevídaného. … To jejich letadlo fakticky narazilo, teď to dáváme do pořádku, ale to, co je podstatné, je, že my už se díváme i na rok sedm a dáváme tam naši hospodářskou strategii,“ zdůrazňoval Havlíček. „A stojím si za tím, že minulá vláda udělala ve věci hospodářské nepolitiky takový čurbes, že se to bude dávat do pořádku ještě dlouho.“
Bývalá vláda podle Havlíčka slibovala, že bude investovat např. do vysokorychlostních tratí, ale nepřipravila pro to ty podmínky.
„Hospodářská politika totiž není o tom, že se zaměřím jen na rozpočet. Je o rozpočtu, samozřejmě, je i o inflaci, ale i o tom, že se zaměříte na hospodářský růst. A to vy jste neudělali. A to vám neodpustím, protože vy jste tady na čtyři roky zastavili hospodářský růst,“ rozohnil se před kamerami Havlíček.
Výborný kontroval, že Fialova vláda v roce 2021 přebírala ekonomiku v mnohem horším stavu a během čtyř let ji dávala do pořádku. Jenže Babišova vláda podle něj dělá chybu, za kterou z hlediska lidovců zaplatí příští generace. „Vy jste slíbili všechno všem. Buď to zaplatí příští generace, nebo své sliby nedodržíte. Zatím se zdá, že půjdete tou první cestou,“ zlobil se Výborný.
Okamura se jal připomínat, že za Fialovy vlády narostl kumulativní deficit za čtyři roka o 1,2 bilionu korun. A v rozpočtu prý ještě chybí asi tak 50 miliard.
„A vy říkáte: teď s tím něco rychle udělejte,“ obořil se Okamura na předchozí vládu. „Naše vláda získala důvěru před třemi dny. Vy jste tam byli čtyři roky. Na rozpočtu pro rok 2027 již bude náš rukopis,“ šil Okamura do předchozí vlády. „A kumulovaná inflace za vaší vlády byla 36 procent a tři miliony lidí žijí na nebo pod hranicí chudoby. To jsou data Eurostatu. A rok 2027 už bude tím naším konsolidačním rokem a vy nám neházejte ty klacky pod nohy,“ žádal Okamura před kamerou poslance opozice.
Šebelová varovala, že se stávající koalice chystá zrušit např. důchodovou reformu vlády Petra Fialy, což může Česko vyjít draho, konkrétně na dvacet miliard. Připomínala ještě, že v závěru své předchozí vlády Andrej Babiš a poslanci ANO spolu s poslanci ODS, poslanci SPD a komunistů rušili superhrubou mzdu, což vedlo k tomu, že v rozpočtu chybí každý rok asi 100 miliard.
Také Boris Šťastný připomínal, že nová vláda získala důvěru před třemi dny a její rozpočtové kroky se projeví až v roce příštím. „To znamená, že ten letošní rozpočet bude uměním možného,“ upozorňoval Boris Šťastný.
Richterová kontrovala, že vládní koalice ANO, SPD a Motoristů jen postupuje podle hesla „Agrofert sobě“, chystá se rozhazovat vrtulníkové peníze, a to roztočí koalice inflace.
„A nám se může stát, že my to neufinancujeme. Pokud vy budete čtyři roky dělat to, co slibujete,“ pravila Olga Richterová.
„Vy nemáte pokryté ty příjmy,“ přidal se Výborný.
Havlíček se v tu chvíli nechal slyšet, že Piráti vlastně „nenávidí byznys“.
„To není pravda, nelžete o nás,“ ohradila se okamžitě Richterová.
Ale Havlíček si trval na tom a zdůrazňoval, že to bylo vidět třeba na poplatcích za obnovitelné zdroje energie.
„Je to daň za neschopnost těch politiků. Daň v podobě 600 miliard korun. … Stát té nehorázné daně firmy zbaví. Ty firmy budou mít vyšší zisky, budou platit více na daních. … Zapomeňte na to, že budeme mít nejvyšší ceny energií v celé Evropě,“ křičel Havlíček na Richterovou.
„Přijde vám v pořádku křičet na kolegyni?“ ptal se hned Výborný.
„Já to jen říkám důrazně,“ ohradil se Havlíček.
Richterová prohlásila, že kdyby vláda skutečně chtěla podpořit podnikatele, udělá to úplně jinak. Podpoří např. inovace, což navrhují Piráti.
Kupka dostal vynadáno
Moderátorka těsně před koncem diskuse na dálku pozdravila i nového předsedu ODS Martina Kupku, který oznámil, že stínová vláda ODS připraví daňovou reformu, která především sníží daňovou zátěž pracujícím. Současně bude podle Kupky ODS čelit populistické politice nové Babišovy vlády a bude se zaměřovat na to, aby ekonomika skutečně rostla.
Značku SPOLU smetl ze stolu.
„V té opoziční práci ta značka už v podstatě neexistuje. Teď je opravdu ta doba pro to, posílit značku ODS,“ zdůrazňoval Kupka s tím, že hodlá nabízet alternativu k politice ANO a Motoristů.
Když to slyšel předseda lidovců Marek Výborný, konstatoval, že je s Martinem Kupkou prakticky ve shodě v tom, že i lidovci chtějí rozvíjet svou značku a svá témata, ale stále také platí, že opozice spolu musí umět spolupracovat.
„My jsme za jeden měsíc udělali snížení ceny energií, snížili jsme odvody podnikatelům, změnili jsme stavební zákon,“ kontroval Havlíček. ODS se podle něj dnes vyjadřuje spíše jak progresivistická síla, i když dříve byla stranou pravicovou.
„On bude pokračovat v té politice, která znamenala brutální zdražení energií, zdražení bydlení. Růst inflace. … V tomto ohledu zvolení pana Kupky bude znamenat jen pokračování politiky vlády Petra Fialy,“ přisadil si Boris Šťastný.
Moderátorka Terezie Tománková debatu v jednu chvíli raději utnula. Jinak by se hosté možná vydrželi dohadovat takřka do nekonečna.
