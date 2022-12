Prase v žitě Kalousek. „Ať si jde máknout.“ Konečná střílí ostrými

reklama

Paní poslankyně, co říkáte na razii v Evropském parlamentu? Co se tam děje?

Jedna z vysoce postavených europoslankyň – přímo místopředsedkyně – Evropského parlamentu podle zpráv z médií „vylepšovala“ obraz Kataru a brala za to tašky plné peněz. A to doslova. Jen jsem čekala, kdy se v celém případu objeví zprávy, že za tím vlastně stojí Rusko, což je v tomto případě opravdu naprosto absurdní.

Velmi mne překvapila slova europoslance za KDU-ČSL Zdechovského, která volil v rozhovoru pro Fórum24 – tedy že kauza nebude nikterak veliká. Nevím, jestli je to ovlivněno tím, že kauza zasáhla jeho europoslaneckou přítelkyni, s níž si dělal selfíčka, nebo to srovnává třeba s velikostí kauzy přidělování bytů v Brně, v čemž je KDU-ČSL namočená… To ať si čtenáři vyhodnotí sami. Každopádně má poslanecká frakce prosadila debatu i rezoluci k této záležitosti. V této rezoluci navrhujeme konkrétní opatření, aby příště podobné „kšeftíky“ kolegy přešly i kdyby je náhodou napadly, a hlavně aby celá kauza nevyšuměla, jak si možná někteří přejí.

Mimochodem ráda bych připomněla, že totalitnímu katarskému režimu podlézá i naše vláda, jinak srdnatě nekompromisně a vždy bojující za lidská práva. Ba dokonce sama madam Pekarová Adamová nebo pirátský ministr Lipavský, dříve bojující za Havlovy ideály.



Sněmovna schválila rozpočet se schodkem 295 miliard korun. Co na to říkáte? A souhlasíte například s částkou, která má jít na obranu?

Je neskutečné, že vláda nás – a hlavně naše děti a následující generace – takto zadlužuje. Samozřejmě by schodek mohl být nižší. Mnohem nižší, kdyby se vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL a PirSTANu zaměřila třeba na odliv více než 300 miliard korun z naší země do zahraničí, na astronomické zisky bank a nadnárodních korporací a přehodnotila třeba absolutně zbytečný nákup stíhaček F-35. Místo toho se „hojí“ na těch, kteří se nemohou bránit, a tak ruší slevy na jízdném, přemýšlí o zrušení podpory stavebního spoření, nebo chce zdražovat tím, že udělá změny v DPH. Ale – jak už jsem Parlamentním listům řekla – k tomu, aby sáhla na ty velké, by musela mít odvahu. A tu Fialova vláda nemá, troufne si jen na už tak těžce zkoušené občany.



V těchto dnech chodí řadě lidí opět nové předpisy na energie. Vy se setkáváte s lidmi na besedách po celé republice, co vám k tomu říkají? A prožívají vůbec blížící se Vánoce? Když se podíváme, že ceny všeho jdou tak nahoru, že už na to někteří prostě nemají…

Je to skutečně tak. Ale hlavně těm lidem prostě nemám jak vysvětlit, že země, která je ve výrobě elektřiny soběstačná, má jednu z nejvyšších cen v EU. To je prostě absurdní.

Nebo mi na besedu přijde důchodkyně z pohraničí, která jezdí nakupovat 30 km do Německa, protože je tam zboží levnější a zároveň kvalitnější. A pak se mě zeptá, jak je to možné, když ona má důchod 15 tisíc a německá důchodkyně 40 tisíc, tedy téměř 3x tolik. Na to zkrátka nejde nic říct.



A co říci na to, že například na Slovensku se podle informací, které se objevily v tisku, elektřina zdražovat nebude a plyn jen o 15 procent? Jak to lidem u nás vysvětlit?

Jak jsem řekla. To prostě nevysvětlíte. Vládní strany jednoduše lidem pomoci nechtějí. To je vše. Jinak to vysvětlit nejde.



Ve svém pořadu Bez obalu jste mimo jiné zmínila, že v lepší ekonomické zítřky dnes podle průzkumu věří už jen 5 procent podnikatelů. A že kvůli cenám energií hrozí masivní propouštění ve velkých firmách. Uvedla jste také, že je nejvyšší pokles reálných mezd za třicet let. Co byste v tomto směru vzkázala vládě?

Vzkazovat těm, kteří jsou hluší i slepí k jakýmkoli argumentům, je zcela zbytečné. Já i KSČM píšeme otevřené dopisy, vyzýváme, demonstrujeme, besedujeme s lidmi, pořádáme odborné semináře, ale vše marné. Vláda má patent na rozum a dobré noty – ani raději nechci vědět odkud nebo od koho… Každopádně je to neskutečná ostuda, že pokles mezd je v ČR nejvyšší v rámci všech zemí OECD.

Od září se konala již celá řada demonstrací. Na jedné z poslední doby, na Letné, byly podle médií stovky lidí. Když to srovnáme s tou první, na Václavském náměstí, co to znamená? Rezignují lidé na současnou situaci? Nebo mají pocit, že demonstrace stejně nic nezmohou?

To souvisí s tím, co jsem řekla. Vláda je ke všemu slepá a hluchá. A pokud si někdo dovolí nesouhlasit, ihned dostane nálepku. Buď je proruský agent, dezolát, nebo ovečka, která nechápe, že vláda dělá, co může a víc dělat nejde. Chtěla bych ale občany vyzvat, aby to nevzdávali, protože pak by vláda mohla říct, že všichni s ní vlastně souhlasí.



Velkou odezvu vyvolala před časem slova Miroslava Kalouska, který na sociální síť napsal: „V r. 2012 jsem řekl: V porovnání s drtivou částí planety si žijeme jako prasata v žitě a máme tu drzost naříkat. Od ministra to bylo neempatické, ještě jednou se omlouvám. Jako řadový občan říkám dnes: Žijeme si jako prasata v žitě a máme tu drzost naříkat. Omlouvat se nebudu.“ Co byste mu vzkázala?

Tak pan Kalousek si zřejmě jako prase v žitě žije a nikdy tomu nebylo jinak. Ať si jde máknout za minimální mzdu a pak píše rozumy na twitter.



Lidé šetří, kde mohou. Kvůli stále se zvyšujícím cenám potravin v tuzemsku, jezdí čím dál víc do zahraničí, především do Polska. Polákům to ale už podle informací v některých médiích není příliš po chuti, mají prý pocit, že je Češi vykupují. Co na to říct?

No nedivím se jim. Já sama žiji nedaleko od polských hranic, takže mohu posoudit, jak se zvýšila intenzita výjezdů našich občanů k polským sousedům a je to masakr. Ale naprosto chápu občany ČR, protože když některé potraviny vyjdou až o třetinu levněji, tak jdou logicky tam, kde ušetří. Nechť pravicový polský premiér vyzve svého pravicového kolegu Fialu, ať zlevní potraviny pro české občany a je to.



Mimochodem, když jsme u potravin, někteří lidé tvrdí, že před revolucí byly u nás kvalitnější potraviny dané přísnějšími normami. A že dokonce byly levnější. Jiní pamětníci protestují, že z hlediska kupní síly si občan mohl koupit méně (když to vůbec bylo). A s tou kvalitou to byla také bída. Jak to podle vás bylo?

Mnohé potraviny byly skutečně kvalitnější a zároveň dostupnější. Bylo to dáno několika atributy. V první řadě tím, že naše země byla v základních životních surovinách naprosto soběstačná a zároveň přísné československé normy, které nám mimochodem mnozí záviděli, nedovolovaly používání různých šuntů a náhražek.



Do debaty o tom, kdo si kolik čeho mohl koupit, se odmítám pouštět. A je s podivem, že režimní komentátoři musejí ještě 33 let po sametové revoluci připomínat, jak se vlastně máme dobře. Každopádně vždy čtu, jak si z dnešního průměrného výdělku můžeme koupit více toho nebo onoho, nebo kolik jich potřebujeme k nákupu nového auta… každý jenom trochu poctivý statistik vám řekne, že je to absolutní nesmysl, protože použití matematické veličiny průměru je ošidné, jelikož v tomto případě je její vypovídající hodnota minimální, neboť se netýká 2/3 lidí. Tedy laicky řečeno – jestliže v roce 1989 byl průměrný výdělek něco přes 3 tisíce tehdejších korun, tak drtivá většina platů a mezd se pohybovala kolem této částky. Dneska se do průměru schová pracující se 17 tisíci hrubého i manažer s půlmilionem. Takže o reálném životě většiny to moc nevypovídá.

