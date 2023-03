Pravda o Aspen Institutu. A Petru Pavlovi. Eliška Hašková-Coolidge jasně

reklama

Anketa Je v pořádku hrozit blokádami vládních budov? Je 93% Není 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 27953 lidí

Jiří Ovčáček rozdělil politiky na divadelníky a státníky. Hašková pak Kennedyho označila spíš za divadelníka, ale podle ní „nakopl Ameriku“. „Někdy ho trošku přirovnávám k Havlovi, protože ten image toho národu byl vysoký, ale nebyla to setrvalá hodnota, protože jeho život byl na jedné straně krásný a elegantní, ale autenticita trošku chyběla,“ řekla. Ovšem velmi ocenila výrok: „Neptejte se, co pro vás Amerika může udělat, ale co můžete udělat pro svoji vlast.“ Nebo že Kennedy nebyl v úřadě, aby trestal viníky minulosti, ale aby budoval budoucnost. S tímto přístupem Eliška Hašková-Coolidge souhlasí.

Lyndon Johnson, který nastoupil po Kennedyho smrti při atentátu, pak podle ní autentický byl. Ale nerozuměl zahraniční politice, zdědil válku ve Vietnamu a podle Haškové nebyl ochoten vyhodit v americké administrativě ty, kdo ji vytvořili. Cítil se Kennedymu v tomto ohledu zavázán. „To je jako náš prezident Zeman, který se jednou cítil zavázán a neozval se proti devastaci Srbska,“ srovnala to bývalá ředitelka kanceláře. Ale velice Zemana chválila za to, že se veřejně omluvil, protože to je podle ní státnické a vzácné, ačkoliv měl v podstatě svázané ruce.

Jako další důležitou vlastnost zmínila schopnost jednat s lidmi a neurážet je při tom: „Můžete být ten nejznalejší člověk na světě, ale když tohle neumíte, tak je to pak těžké.“

Lyndona Johnsona ještě pochválila za to, že kvůli němu byl schválen Civil Rights Act, tedy zákon zakazující diskriminaci. Na zákonu spolupracoval s legendárním Martinem Lutherem Kingem. Ocenila také, že Lyndon Johnson, když viděl debatu Kennedy – Nixon, tak uznal, že Nixon bude další prezident a že to „nebude špatné“.

Fotogalerie: - Zveřejněte dohodu

Na prezidentech, pro které pracovala, oceňovala také ambici sloužit národu a nezávislost. „Nepatřili nikomu. Žádným peněžním kruhům. To já myslím, že je velice důležité,“ zmínila. Zvlášť Nixon a Johnson byli prý proti vlivu peněz na politiku vyhranění.

Z publika padla i otázka na tzv. deep state, neboli zavedené a tajné struktury, které ovlivňují a někdy i ovládají americkou politiku. Hašková-Coolidge uvedla, že v době její služby nebylo možné, aby takové sítě ovládaly prezidenta. „Je fakt, že prezident Biden byl 50 let v Senátu a nemá jediný zákon s jeho jménem. Byl viceprezidentem a jeho rodina působila za něj a brala peníze. To je jen z toho, co čtu, nevím víc, než vy,“ dodala. Současná situace je podle ní špatná po celém světě, právě kvůli finančním motivacím.

Mluvila také o Aspen Institutu. „Ten se strašně změnil,“ uvedla. „Aspen Institute, když ho založil jeden můj velice dobrý známý, tak byl založen s úplně nepolitickým záměrem. Byli tam republikáni i demokraté. Nebyla to nikdy bašta demokratů, jako je to teď. A nejen bašta demokratů. Bašta nepoctivých demokratů. Ta neutralita Aspen Institutu se hlídala dlouhou dobu,“ vysvětlila.

Podle ní bude pro Petra Pavla těžké předvést kvality, o kterých předtím mluvila. „Když vyrostl s úplně jinými kvalitami a když dokonce, když už se všechno rozpadalo, tak držel fest to, co nás tady 40 let mučilo. To mi trošku… Ale zase nechci soudit napřed, protože musíme být trpěliví. Ale musíme se také ozvat, když něco není správné, a proto musíme být dobře informovaní. Je to strašně důležité, aby se lidé doopravdy semkli a aby byli informovaní, protože nejde o nás, o mě už vůbec ne, ale o naše děti a vnoučata,“ pravila. A důležitá je podle ní i víra v Boha.

Kritizovala, že když padla železná opona, tak se nezavedla žádná obdoba Marshallova plánu. „Přišli sem obchodníci, kteří nás vedli cestou, která nebyla rovná, a ukázali nám způsoby, které nebyly nejlepší. Ne že by to byla omluva. Ale je to fakt. To byla chyba, že se v tu dobu nepostavil žádný Marshallův plán.“

I na Donalda Trumpa došlo. Eliška Hašková-Coolidge ho volila dvakrát. Vysvětlila, že se řídí autenticitou a Trump je člověk, který je zvyklý mluvit s dělníky na stavbě. „Nedbal na diplomatické zvyklosti a řekl, co si myslel. Žertoval, někdy i neslušně,“ uvedla. Ale má strach z toho, jak se Trump negativně vyjadřuje o floridském guvernérovi DeSantisovi. Protože to může rozdělit republikánskou stranu. Je prý škoda, že Trumpa nikdo nenaučil být diplomatičtější, protože to, co pro národ udělal, je podle ní úžasné. „Amerika byla totálně soběstačná v energetice,“ zmiňovala a dodala, že se také dařilo řešit migrační krizi z Mexika. „Teď ta drogová krize je tak šílená, že sto tisíc Američanů zemře na fentanyl, to je absolutně hrozné, co se děje.“ Trump měl podle ní úžasný dar vidět, co nefunguje, a byl pro Ameriku dobrý.

Naopak teď je podle Elišky Haškové-Coolidge současná Amerika „strašně marxistická ve všem“. Dodala, že opravdu nepřehání.

Psali jsme: Zbyněk Fiala: Silicon Valley Bank strhává lavinu Tim Barotov: Jak Silicon Valley Bank otřásla globálním finančním trhem? Ukrajina vynadala demonstrantům v Německu „Zbláznili jsme se. Až na Maďarsko.“ Diplomat Novotný rozsekl vládu a pak i Ukrajinu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.