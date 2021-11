Pravda o těch, kteří covid překonali. Dvě vakcíny stačí? „Nepohodlný“ Dostál promluvil

reklama

Dostál úvodem potvrdil, že ve vládním týmu stále je, ale v antiCovid týmu není. „Toto sleduji jenom zpovzdálí,“ uvedl Dostál, jenž se v minulosti stal terčem kritiky za to, že není očkován. „Ta debata se stále ještě vede, ale v tento moment je podstatnější, že manažerskou odpovědnost za to brzy převezme kolega Válek a ten si bude stavět tým ze svých lidí. To ale, jak víme, se ještě nestalo, protože jmenování vlády se protahuje,“ sdělil Dostál, který je poslední dobou velmi zřetelně vidět na sociálních sítích. „Naslouchá mně poměrně velké množství lidí v populaci, počet sledujících se mi ztrojnásobil a rád bych se touto cestou omluvil všem, kterým jsem dosud nestačil odpovědět na e-mail. Ale myslím, že ty myšlenky nebo informace, které říkám, se ukazují být významnými,“ dodal. Anketa Bude nakonec od března 2022 povinné očkování? Třeba i jen vybraných skupin. Bude 11% Nebude 86% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5416 lidí

Dostál byl podle svých slov již třikrát na protilátkovém testu. „Poprvé jsem byl proto, že jsem byl darovat plazmu, protože tehdy, na začátku roku, to byla jenom jedna z mála možností, jak pomoci těm lidem v těžkých stavech, tak i já jsem byl darovat a tam mně poprvé ty protilátky změřili. A od počátku epidemie sleduji veškeré vědecké zdroje, které k tomu jsou. Nutno říct, že ty vědecké zdroje se vyvíjejí. Takže ten, kdo by zakládal svoji politiku na červnových nebo červencových vědeckých studiích, by činil závěry mylné, protože pokud jde o efekt z ochrany promoření, nebo o efekt z jedné či dvojí dávky očkování, tak ty údaje se poměrně významně vyvinuly,“ sdělil Dostál, který stále není očkován. „Dnes výsledek buněčné imunity, který si ještě samozřejmě nechám interpretovat od lékaře, svědčí o tom, že jsem poměrně vysoce bezpečný pro sebe a své okolí. Ostatně více než můj oponent pan Vojtěch, kterému přeji brzké uzdravení, jenž udělal svým nakažením takovou tečku za kampaní Tečka za covidem, protože je zjevné, že ne každý, kdo má v režimu O-N to O, se nemůže nakazit,“ podotkl Dostál.

V tu chvíli jej však Strakatý přerušil, že to je přece známá věc, že očkovaní se mohou nakazit. „Je to určitě pravda, ale pokud se podíváme na tu kohortu těch ošklivě řečených promořených, do které spadám já a další 1,8 milionu lidí, z nichž někteří jsou očkovaní a někteří nejsou – a ti se nám určitě neobjevují na JIP, nebo jen zcela v zanedbatelném množství, určitě se objevují méně v nemocnicích, ale podstatně méně, patrně se nám méně objevují i mezi těmi nakaženými,“ dodal Dostál.

Dostál poslední dobou sdílí data z ÚZIS, kde informuje o počtu nakažených, počtu hospitalizovaných, počtu pacientů na JIP. Dává vždy porovnání o tom, zda prodělali či neprodělali covid-19. „Tato čísla jsou trochu rozporovaná tím, že jejich vypovídací hodnota a to, jak se k nim došlo, není úplně jasná a není jasné, jestli tam jsou všichni ti reinfekční,“ podotýká Strakatý. „My víme, odkud se data vzala. Jsou to data, která ÚZIS posílá každý den členům Parlamentu, Senátu, poslancům. To, zda jsou data úplná, ví samozřejmě jen ÚZIS. My jsme si vědomi toho, že ta čísla vyžadují určitá doplnění,“ poznamenal Dostál, že žádal Ministerstvo zdravotnictví o doplnění informací, odpovědi se však zatím nedočkal.

Dostál se podle svých slov chce celou debatou dozvědět to, jak je bezpečný pro své okolí i pro sebe z hlediska pobytu na JIP někdo, kdo měl modernu, pfizer, johnson, astru nebo kdo prodělal – a to také podle toho, kdy prodělal nebo kdy se nechal očkovat.

Zároveň hovořil o tom, že za současné situace se hovoří o tom, že kdo má dvě dávky vakcíny, je „safe“. Ale to není podle něj tak úplně pravda. „Protože zase podle věku a doby od prodělání i podle druhu očkovací látky to tak nemusí být ani ve vztahu k okolí, ani k sobě, konkrétně některé země už přestávají uznávat jaksi nekonečný covid pas po očkování,“ sdělil Dostál. Ze strany Evropské komise se mluví například o platnosti devíti měsíců.

„Důležité je, že v dnešních opatřeních říká vláda: covid pas na neurčito, ale druhým hlasem říká: v opatření o zkrácení intervalu pro třetí dávku, který se má zkrátit ze šesti na pět měsíců, jestli se nemýlím, tak v tom odůvodnění je, že ta imunita vyprchává, to znamená, že se lidé mohou nakazit. Pak v jiném opatření říká, že se nemohou nakazit, což je blbost,“ dodal Dostál. Anketa Těšíte se, až se kabinet Petra Fialy ujme vlády? Ano 6% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10423 lidí

To, že státy neuznávají protilátky – vyjma Švýcarska – je podle něj politická setrvačnost. „Jeden z těch důvodů je, že ještě na začátku léta, kdy ti rozočkovaní byli čerství, tak tam očkování vypadalo bezvadně, vypadalo dokonce líp o nějaká procenta, ty studie to skutečně říkaly. Jenomže ono to vypadá teď podle toho, jaké jsou aktuální údaje, že to promoření setrvává, kdežto to očkování udělá tohle, a proto je zapotřebí booster, abychom byli tam, kde potřebujeme být,“ domnívá se Dostál. Rakousko přitom například protilátky uznávalo, nyní už tak nečiní. „Ta rakouská kazuistika je zvláštní,“ míní Dostál.

V pořadu také hovořil o tom, co například považuje za nesmysl. „To, že člověk, který má čerstvý test, není považován a nemůže být považován za bezinfekčního v tom smyslu, aby směl vstoupit na sportoviště. Kdežto ten, který má pozitivní test z minus 180 dní, vpuštěn je. Stejně tak ten, kdo má libovolně staré očkování, přestože víme o té vyvanující imunitě, tak ten je považován také za bezinfekčního,“ sdělil Dostál, že v tom chce podnikat kroky, protože lidé, kteří jsou v různé pozici, a přitom by měli být ve stejné, to považují za diskriminaci.

Cesta povinného očkování je pro něj lepší cestou než současný stav. „Kdy vláda de facto k očkování nutí, činí ho de facto povinným, ale vypráví nám, že je dobrovolné a že se očkovat nemusíme, ale akorát pak nebudeme nikam smět. Pokud to tak vláda chce, tak ať raději použije správný zákonný nástroj pro povinná očkování, to znamená zanesení do vyhlášky,“ dodal Dostál. Když pak hovořil o nečkovaných, je podle něj důležité rozlišovat mezi těmi neočkovanými, kteří ohrožují svoje okolí, a těmi neočkovanými, kteří prodělali a ohrožují méně nebo neohrožují. „U neočkovaných, kteří neprodělali, je důležitá ještě jedna věc. Jestli skutečně chráníme tu veřejnost před šířením, před nákazou, nebo jestli chráníme před zaplněním nemocnic. Pokud si pořád myslíme, že ještě dokážeme očkováním zvládnout šíření nákazy, což je jedna z nejvýznamnějších otázek současnosti, tak je v pořádku nutit neočkované v tomto slova smyslu k očkování. Pokud ale řešíme to, aby nám neplnili JIP, tak můžeme úplně vynechat ze hry děti a mladistvé, protože ti ač očkovaní, nebo neočkovaní, se nám do těch nemocnic nedostávají,“ dodal Dostál.

Závěrem pak hovořil i ke zrušení vánočních trhů, kdy jejich organizátorům radí, aby se nenechali omezovat. Rozhodnutí vlády on osobně považuje za protizákonné. „Doporučil bych žádat o náhradu škody a podat žalobu, protože je to úplně stejné, jako když vloni malí obchodníci říkali, proč my jsme zavření, když velké obchody otevřeny jsou,“ uvedl.

