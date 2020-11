Pravičák nováček drtil v Senátu ministra Havlíčka: Bude se zase pracovat pro stát? Vláda si tu hraje na firmu

reklama

Senátor za Pelhřimovsko a Jindřichohradecko zprostředkoval ministrovi, jak vypadá současná situace v jeho regionu, kde zaznívají velké obavy ohledně likvidace podnikání. „Podnikatelé, živnostníci, OSVČ i malé firmy mi říkali, že druhá vlna je o třiceti až padesáti procentech tržby té vlny první. Mluví se o vyhlazování drobné podnikatelské sféry, kdy se ekonomický růst nepodaří již znoru nastartovat,“ popisoval Havlíčkovi situaci v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina. Vše to bude souviset s tím, jak dlouho budou opatření trvat.

Pustil se do složitosti vládních dotačních programů a kompenzačních bonusů. „Vláda si hraje na firmu, vytváří produkty Covid I, Covid II, Covid III, Covid plus a Covid nájemné, kdy jedno vylučuje druhé. Je to tak složité, jako když telefonní operátoři mají nabídku stovek produktů a nikdo se v tom nevyzná!“ upozornil ministra Havlíčka, který popisoval, jakou představu má vláda o pomoci živnostníkům.

„Vyřídit Covidy je na jeden a půl dne papírování. Plus si k tomu musíte vyřídit elektronický podpis, zajít na poštu, na Check Point... a chybovost těchto formulářů... to je pak agenda jiná,“ hovořil senátor o tom, jak neefektivní tyto podpůrné programy jsou.

Přišel s návrhem, jak jednoduše a rychle pomoci podnikatelské sféře. Navrhl inspirovat se v jiných zemích daňovou vratkou. „Podnikatelé pravidelně platí daně, v podstatě jedním entrem jim může vláda poslat podporu formou daňové vratky, tak jako je tomu v jiných zemích. Mohlo by se zde zohlednit sezónní a mimosezónní období. Pokud daňový subjekt pošle do státního rozpočtu milion korun ročně, tak z takových prostředků se přece dá nějaká část vrátit zpátky,“ uvedl Chalupský.

Jako další palčivý problém zmínil Chalupský stálé platby. „Platí se elektrika, jističe, plyn. I když mají firmy vypnuté prodejny, stejně chodí zálohové platby, které pokud nezaplatí, už začínají být dlužníky,“ podotkl.

„Kdyby se tyto dvě jednoduché linky podařilo správně uchopit, pomohly by asi nejlépe,“ myslí si Chalupský. Covid nájemné podle něj není až tak důležité, jelikož „každý rozumný pronajímatel se domluví a ustoupí, protože ví, že náklady krize mají všichni.“

„Největší a neplošnější podpora podnikatelům je to, kdybyste se zaměřili na redukci toho státního aparátu,“ reagoval Chalupský na následnou podporu podnikatelům, kterou Havlíček předestřel formou stimulu a investičních pobídek. „Strašně málo slyším, že se začnou někde řezat náklady, kdy jindy by se měl státní aparát odtučňovat než teď?“ navrhoval Chalupský řešení především v hledání úspor.

„Je zde strach, že se začneme přibližovat k socialistické struktuře, kdy tu budou tři velké řetězce, dva velké internetové obchody a přes ně se bude obchodovat, protože nikdo jiný už nebude existovat a bude se pracovat pro stát,“ vyčetl senátor Havlíčkovi, že vláda finančně stimuluje především velké řetězce.

Pomohlo by podle jeho slov i to, že by stát přestal určovat, kdo co má dělat, a mít v podnikatele důvěru. „Měl by to nechat na první linii, na front-endu, který nejlépe ví, jakým způsobem věci zaopatřit. Tedy vysvětlit to riziko, co doporučujete ošetřit, a ve finále to nechat podnikatele zaopatřit. Umějí to uchopit. Každý z nich se na tom dokáže rozumně a racionálně zamyslet a podmínky naplnit. Díky tomu jsou pak schopní fungovat, byť v omezeném prostoru. Znám podnikatele, co jdou za hranu, jsou papežštější než papež! Berou to vážně,“ radil Chalupský ministrovi průmyslu a obchodu.

„Chci se zeptat, proč ty věci musejí být tak složité? Proč nejdou udělat jednoduše? Proč se nelze inspirovat v zahraničí? Třeba v Nizozemsku jedním příkazem během pár dnů podnikatelské subjekty měly tisíce eur na účtech s tím, že se s tím snažili vyjít a postarat se o sebe, pomoc přišla velmi rychle. V tomto případě platí, kdo rychle dává, dvakrát dává,“ zakončil své první senátní vystoupení Jaroslav Chalupský.

