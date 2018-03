Právník Vyvadil: Stačilo čtrnáct dní a Babiš z nás udělal tu nejservilnější kolonii. Je to ještě odpudivější než za Sobotky

Advokát Jiří Vyvadil se na svém facebookovém profilu zamyslel nad tím, co by se stalo, kdyby prezident Miloš Zeman nejmenoval Andreje Babiše premiérem.

„Během 14 dnů z nás Babiš - Stropnický - Pelikán udělal podřízenou politickou kolonii euroatlantismu. Zatímco naši sousedi: Rakousko, Slovensko, ale i Maďarsko, které z donucení vyhostilo jen jednoho diplomata a Rusové specifickou situaci Orbána vyhodnotili tak, že na rozdíl od nás zrcadlově žádného maďarského diplomata nevykáží, Babišova euroatlantická trojka nás žene do neskutečných úvratí patolízalství,“ poznamenal velmi kriticky úvodem svého komentáře Vyvadil. Domnívá se i to, že Babiš již nebere Zemana vůbec vážně. Vyhoštěním tří diplomatů pak podle Vyvadila Babiš také hodil vidle do možné návštěvy ruského prezidenta Vladimira Putina v Česku.

„Stáváme se přiměřeně naší malosti nejsilnějším protiruským centrem ve střední Evropě. Zatímco ovšem Německo umí lavírovat, takže sice vypoví 4 diplomaty, ale vzápětí schvalují nepochybně nejvýznamnější proruský obchodní projekt Nordstream II, čímž způsobují hysterii v Polsku či na Ukrajině, zatímco Francie sice vypovídá diplomaty, ale zároveň Macron konstatuje, že se bude konat jeho květnová návštěva v Rusku, my navíc vydáme údajného hackera Nikulina do USA, kde ho donutí, tak jak ho zpracovávali i u nás v naší vazbě (jakým právem?) agenti FBI či CIA, že byl jistě hlavním článkem protiamerického útoku Ruska na volby v roce 2017,“ dodává velmi zostra Vyvadil.

„Nikdo nepopírá, že Babiš je vítězem voleb, ale je jisté, že společně s Hamáčkovou a Zimolovou euroatlantickou ČSSD by situace byla mnohem odpudivější než za Sobotky,“ konstatuje také.

Závěrem si pak všímá toho, že prezident Miloš Zeman na tom není zjevně zdravotně dobře. „Ale pokud se nevzchopí a nepostaví se Babišovi minimálně například tím, že by mu odmítl najmenovat vládu například s Pelikánem jako ministrem spravedlnosti, poškodí vše, co zatím pro tuto zemi udělal. A to by bylo pro jeho voliče těžké," uzavřel Vyvadil.

Celý příspěvek Jiřího Vyvadila:

A co kdyby Miloš Zeman Andreje Babiše nejmenoval premiérem, aneb jen blbec nemění své názory...Během 14 dnů z nás Babiš - Stropnický -Pelikán udělal podřízenou politickou kolonii euroatlantismu. Zatímco naši sousedi: Rakousko, Slovensko, ale i Maďarsko, které z donucení vyhostilo jen jednoho diplomata a Rusové specifickou situaci Orbána vyhodnotili tak, že na rozdíl od nás zrcadlově žádného maďarského diplomata nevykáží, Babišova euroatlantická trojka nás žene do neskutečných úvratí patolízalství. A nejen to, Babiš už nebere Zemana ho už vůbec vážně. A nepochybně vyhoštěním na naše poměry vysokým počtem tří diplomatů hodil vidle do možné návštěvy Vladimíra Putina v Česku. Stáváme se přiměřeně naší malosti nejsilnějším protiruským centrem ve střední Evropě. Zatímco ovšem Německo umí lavírovat, takže sice vypoví 4 diplomaty, ale vzápětí schvalují nepochybně nejvýznamnější proruský obchodní projekt Nordstream II, čímž způsobují hysterii v Polsku či na Ukrajině, zatímco Francie sice vypovídá diplomaty, ale zároveň Macron konstatuje, že se bude konat jeho květnová návštěva v Rusku, my navíc vydáme údajného hackera Nikulina do USA, kde ho donutí, tak jak ho zpracovávali i u nás v našá vazbě (jakým právem?) agenti FBI či CIA, že byl jistě hlavním článkem protiamerického útoku Ruska na volby v roce 2017. Nikdo nepopírá, že Babiš je vítězem voleb, ale je jisté, že společně s Hamáčkovou a Zimolovou euroatlantickou ČSSD by situace byla mnohem odpudivější, než za Sobotky. Miloš Zeman zjevně není na tom zdravotně dobře. Ale pokud se nevzchopí a nepostaví se Babišovi minimálně například tím, že by mu odmítl najmenovat vládu například s Pelikánem jako ministrem spravedlnosti, poškodí vše, co zatím pro tuto zemi udělal. A to by bylo pro jeho voliče těžké.

Psali jsme: Vláda zřejmě odmítne komunistický návrh o podobě referenda Marušiak (TOP 09): Tak nová verze české hymny je na světě Herman (KDU-ČSL): Velikonoce stále živé Lubomír Nečas novým předsedou Strany Práv Občanů ZEMANOVCI

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef