Francouzská zpravodajská televizní a rozhlasová stanice BFM TV nabídla ruskému novináři se v přímém přenosu vyjádřit a diskutovat o výsledku ruských prezidentských voleb, které s přehledem vyhrál Vladimir Putin. Ruský prezident získal 88,5 procent při 77,5procentní účasti.

Nejen o ruských volbách, ale i o aktuálním dění na Ukrajině promluvil pro francouzskou televizi novinář, moderátor a politik Pjotr Tolstoj. Zde nejde o shodu jmen, ruský novinář je pravnukem Lva Nikolajeviče Tolstého – ruského představitele literárního realismu, který je znám pro své romány Vojna a mír nebo Anna Karenina.

Pjotr Tolstoj byl v roce 2016 zvolen do Státní dumy – dolní komory ruského Federálního shromáždění – za moskevský obvod Lublino za politickou stranu Jednotné Rusko, o kterou svou politickou moc opírá i Vladimir Putin. Straně předsedá bývalý prezident Ruské federace Dmitrij Medveděv.

Francouzský moderátor Pjotra Tolstoje uvítal do studia televize. „Takže car byl znovu zvolen. Bez opozice, bez kampaně. Žádné překvapení, že?“ začal ostře hned ze začátku.

Tolstoj by hovořil klidně dál, moderátor ho nicméně zastavil a zeptal se ho, zda snad naznačuje, že „západní analýzy“ ruské agrese na Ukrajině vyprovokovaly tak velkou volební účast a výsledek voleb v Rusku.

„Rozhodně. Díky vaší politice, absenci evropské suverenity a politice USA podporující ukrajinský neonacistický režim ruský lid pochopil, že jde o válku o přežití, a proto šel k volbám s rekordní účastí,“ vysvětlil důrazně Tolstoj.

Dodal, že účast nad 75 procent je vysoká i na ruské poměry a že i v zahraničí, kde žije přes 300 tisíc Rusů, jde vidět, že chtějí volit Putina. Stanici BFM TV obvinil z šíření propagandy.

Francouzský moderátor se nevzdával a zeptal se, zda jsou vysoká čísla účasti doopravdy takto záslužná, když tři Putinovi protikandidáti Putina podporují a podporují též válku na Ukrajině a jediného důvěryhodného oponenta, Borise Naděždina, Nejvyšší soud Ruské federace z účasti na volbách diskvalifikoval kvůli nesrovnalostem u sesbíraných podpisů potřebných pro kandidaturu.

Tolstoj oponoval tím, že každá země má svou historii a demokracii. „Takže naše demokracie v Rusku je taková, že tři zástupci parlamentních stran skutečně podporují speciální vojenskou operaci na Ukrajině, ale to, že se Naděždin nezúčastnil voleb, je jeho vina,“ řekl Tolstoj s tím, že Naděždin volební komisi prezentoval seznam s podpisy již zesnulých ruských občanů. Naděždinovy názory na válku na Ukrajině údajně nehrály roli. „Asi byste to očekávali, ale děti k snídani nejíme. Máme zákony, a proto se podle naší legislativy kandidát, který doručí špatné hlasy, aby si zajistil své místo, voleb neúčastní.“

Od ruských voleb se rozhovor přesunul k ruské „speciální operaci“ na Ukrajině. „Jestli chcete, můžeme tomu říkat ,válka' protože dnes se jí účastní všechny členské státy NATO. Dnes ve městě Bělgorod kvůli tomu, že Evropská unie dodává Ukrajincům zbraně, zemřelo mnoho civilistů,“ uvedl věcně ruský politik.

Ukrajincům dle jeho slov žádné střely nechybí – „odpalují je na civilní obyvatelstvo“.

„Ale nebojte se. Válka bude pokračovat a my dosáhneme svých cílů,“ varoval Tolstoj studio BFM TV. Těmito cíli je myšlena denacifikace a demilitarizace Ukrajiny, jak následně dovysvětlil. Ruským cílem je pokračovat až k polským hranicím.

Následně se Tolstoj vyjádřil ke scénáři prezentovaném francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, podle něhož by měli být na Ukrajinu vyslání vojáci, pokud se Rusko přiblíží Kyjevu nebo Oděse. Podle Tolstoje by tento nápad pro Francii nedopadl dobře, Francouzi by se vrátili v rakvích: „Pro Francouze má Macronova rétorika ohledně vyslání zahraničních vojsk do Oděsy svou cenu, protože až se vrátí v rakvích ověšených vlajkami s trikolórou, nemyslím si, že by Francouzi byli z nápadu vašeho prezidenta nadšení.“

Moderátor se nad tímto výrokem pozastavil. „Je to snad vyhrůžka?“ ptal se.

„Ne, je to realita,“ odpověděl Tolstoj. „Je to osud veškerého vybavení NATO a všech vojáků NATO na Ukrajině.“

Rusko se dle slov Tolstoje cizích vojáků neobává. Novinář se pouze obává, že to otřese s veřejným míněním francouzské společnosti, ale jednoznačně to „skončí rakvemi na pařížském letišti“.

Jeden ze členů studia francouzské televize namítl, že je třeba zmínit, že v tento moment Ukrajina válku ještě neprohrála.

Tolstoj se blahosklonně pousmál. „Ne, ale Ukrajina po katastrofální porážce loni v létě zcela ztratila iniciativu. Rusové tedy mají navrch a my budeme postupovat krok za krokem. Není kam spěchat,“ vysmál se Francouzům. „Výsledek voleb dokládá, že jsme na dobré cestě.“

Ruský politik odmítl uvést přesná čísla ruských vojáků na ukrajinském území. Pouze zmínil, že během dvou let probíhající „speciální operace“, jak o válce i nadále hovořil, na Ukrajině zemřelo přes 400 000 Ukrajinců a Rusko toto číslo hodlá ještě zvednout. „Tlačíte Ukrajince do absolutně beznadějné rezistence,“ vyslovil Tolstoj poslední obvinění.

??????Russian journalist and politician Pyotr Tolstoy has been the Deputy Chairman of the Duma since 2016. Immediately after the polls closed at the conclusion of the Russian presidential election of 2024, the French news channel BFM TV offered him to do a live broadcast to… pic.twitter.com/EstTKLO91g