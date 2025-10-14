Bartoš (Piráti): My, Piráti, budeme jedinou skutečnou opozicí

15.10.2025 11:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke skutečnosti, že nastupující vláda nepustila do výborů žádného Piráta.

Bartoš (Piráti): My, Piráti, budeme jedinou skutečnou opozicí
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš v podcastu KO (Datarun)

Takže je to jasný.

Piráti po jednání s ANO zůstanou jedinou skutečnou opozicí v této Sněmovně.

Být jedinou stranou bez korupce a opravdu deagrofertizovat stát má holt svoje „výhody“.

Tohle je klasická predátorská taktika, kterou Babiš používá celý život – rozděl a panuj.

Rozdělit opozici, rozdělit společnost.

Nám ale nejde o funkce.

Jde nám o to, aby Sněmovna fungovala a aby se prosazoval náš program. Dostupnost bydlení, boj proti korupci, transparentnost, ekonomická situace rodin, modernizace, ochrana svobod.

A to budeme dělat dál. Důsledně.

Není to překvapení.

Vláda Čapího a Orlího hnízda prostě nechce, abychom jí koukali pod prsty. Ale to my stejně budeme – i z poslaneckých lavic.

Budeme dál hájit zájmy 505 000 lidí, kteří nám dali důvěru. A budeme dál makat na tom, aby tahle země fungovala férově pro všechny. 

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Bartoš (Piráti): Navrhli jsme, aby byl Turek prověřen bezpečnostními složkami
Bartoš (Piráti): Motorky drží Babiše a Okamuru za k***e
Bartoš (Piráti): Nejde nám o kariéru, chceme věci opravdu měnit
Odchod Fialy odšpuntoval v ODS „svěží větry“

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bartoš , piráti

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Hledá poslanec Bartoš hodnotu tam, kde žádná není?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Elektro automobily

Že jsou předražené se shodneme. Ale co s tím? To, že to jako politik budete jen říkat je podle mě žalostně málo.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Domácí lék na vysokou hladinu cholesteroluDomácí lék na vysokou hladinu cholesterolu Nepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxiduNepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxidu

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Dvořák (STAN): Rozšiřování EU brání rostoucí populismus a nacionalismus

12:07 Dvořák (STAN): Rozšiřování EU brání rostoucí populismus a nacionalismus

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozšiřování EU.