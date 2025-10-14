Bartoš (Piráti): My, Piráti, budeme jedinou skutečnou opozicí

Takže je to jasný.
Piráti po jednání s ANO zůstanou jedinou skutečnou opozicí v této Sněmovně.
Být jedinou stranou bez korupce a opravdu deagrofertizovat stát má holt svoje „výhody“.
Tohle je klasická predátorská taktika, kterou Babiš používá celý život – rozděl a panuj.
Rozdělit opozici, rozdělit společnost.
Nám ale nejde o funkce.
Jde nám o to, aby Sněmovna fungovala a aby se prosazoval náš program. Dostupnost bydlení, boj proti korupci, transparentnost, ekonomická situace rodin, modernizace, ochrana svobod.
A to budeme dělat dál. Důsledně.
Není to překvapení.
Vláda Čapího a Orlího hnízda prostě nechce, abychom jí koukali pod prsty. Ale to my stejně budeme – i z poslaneckých lavic.
Budeme dál hájit zájmy 505 000 lidí, kteří nám dali důvěru. A budeme dál makat na tom, aby tahle země fungovala férově pro všechny.
autor: PV