Před 16 lety nastejno. Teď USA výš o 50 %. Německý podnikatel o Evropě

Ole Lehmann je německý podnikatel a investor. V počátku své kariéry se zaměřil na obchodování s kryptoměnami. Po krachu kryptoburzy FTX se do světa dostala první veřejná umělá inteligence ChatGPT. Lehmann ji začal studovat a psát o ní. Poté vytvořil kurz, prostřednictvím něhož učí velké podnikatele využívat umělou inteligenci, aby zefektivnili své podnikání.

Teď porovnal vývoj ekonomiky Spojených států amerických a Evropské unie. A kritikou nešetřil. „Před 16 lety byly ekonomiky EU a USA bok po boku. Dnes je americká ekonomika o 50 % větší než celá EU dohromady,“ napsal Ole Lehmann na síti X. A ukázal graf, který ukazuje úpadek evropské ekonomiky. „Tady je zničující pravda o pokračující ekonomické sebevraždě Evropy,“ dodal a publikoval graf, z něhož je patrné, že evropská ekonomika 16 let rostla neznatelně, zato americká ekonomika skokově.

A ukázal důvod evropské stagnace a americké prosperity. „Zatímco Evropa diskutuje o etice AI... Amerika AI buduje. Zatímco Evropa reguluje kryptoměny… Amerika je inovuje. Zatímco Evropa chrání stará průmyslová odvětví… Amerika vytváří nové,“ poukázal Lehmann na politiku Evropské unie.

Podle něho je Evropa přeregulovaná, nepodporuje inovace, málo riskuje a uvaluje na inovace příliš vysoké daně. „Řešení? V mých očích Evropa musí: Zrušit zbytečné regulace. Riskovat. Podporovat podnikatele. Snížit daně z inovací,“ napsal Lehmann. „Ale udělá to?“ ptal se Lehmann v závěru svého komentáře.

