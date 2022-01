Předsedkyně KSČM si přijde jako za vlády Petra Nečase

Kateřina Konečná se při čtení novinových titulků obává, že zaspala deset let a vrátila se do doby vlády Petra Nečase. „Kdybych četla jen titulky v novinách, můžu nabýt pocitu, že jsem zaspala deset let, kdy se psalo o asociálních ‚reformách‘ vlády Petra Nečase,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz Konečná.

U moci jsou dnes většinou ty stejné strany jako před deseti lety. „Ani přístup se nemění – při zhoršující se ekonomické situaci sahají do peněženek pracujících a seniorů. Premiér se také jmenuje křestním Petr. Tehdy Nečas, dnes Fiala,“ říká Konečná.

Ze všech ekonomických problémů ale prý nelze vinit současnou vládu, která nyní musí řešit dopady pandemie a lockdownů a také dopady mezinárodní ekonomické situace.

Ze všech ekonomických problémů ale prý nelze vinit současnou vládu, která nyní musí řešit dopady pandemie a lockdownů a také dopady mezinárodní ekonomické situace.

„Z čeho ji ovšem vinit lze, je její přístup – některé problémy řeší ‚šalamounsky", čehož je příkladem příspěvek na bydlení, jenž by měl, podle vládních představitelů, ochránit před prudkým zdražování energií. Jiné problémy pro jistotu neřeší vůbec a výpadky příjmů chce hasit hloupými škrty. To je vidět hned od jejího začátku. Podrazila státní zaměstnance, kterým letos oproti dohodě s předchozí vládou „zvýší" plat méně nebo vůbec, takže v souvislosti s mírou inflace budou tito lidé brát reálně méně," obává se předsedkyně.

Jako další příklad uvedla snížení slevy na jízdném seniorům i studentům. „Studenti se zatím ozvali jen na sociálních sítích, neboť je mezi nimi velké množství těch, kteří podporovali některou ze stran nové vládní koalice, a tak asi nečekali, že se jako první začne šetřit na nich,“ říká.

„Kabinet Petra Fialy shání miliardy do rozpočtu, bohatým slíbil, že na jejich zisky nesáhne – koneckonců je to jejich vláda. Platit to tedy mají pracující, senioři, mladé rodiny… To není déja vu, které nás hází o deset let zpátky, to je realita roku 2022,“ uvedla předsedkyně Konečná.

Podle ní nás čeká nelehké období. „Čeká nás boj levice proti vládním škrtům. Že nebude z parlamentních pozic znamená, že to bude těžší, ale ne to, že by to KSČM vzdala. Nevzdá. To by nebyla KSČM,“ uzavírá.

