Předvolební Rumunsko: Za psaní na internet pokuty až čtvrt milionu

Anketa Dělá Donald Trump svou práci dobře? Ano 94% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3039 lidí uvádí rumunský deník Evenimentul ZIlei a není ani zdaleka jediným médiem, které podobně apeluje na své čtenáře, aby v aktuální předvolební atmosféře raději zůstali zticha a veřejně politiku vůbec nekomentovali, jelikož si tím mohou zadělat na nemalé potíže.



V zemi platí po loňském zrušení prezidentských voleb poté, co v jejich prvním kole na konci listopadu vyhrál Georgescu, zcela nová zpřísněná pravidla a zvláště v období volební kampaně pro prezidentské volby od 4. dubna do 3. května musejí političtí aktéři účastnící se voleb splňovat speciální požadavky úřadů, které zahrnují například to, že veškerý politický marketing musí obsahovat identifikační údaje kandidáta a web Adevarul.ro vyjmenovává, že stanoveny jsou kupříkladu i přesné rozměry propagačních plakátů.



Pravidla však nedopadají jen na kandidáty, ale i samotné občany a úřady již v prvních dvou týdnech rumunské prezidentské kampaně mazali ostošest i příspěvky, v nichž lidé hovořili o politice. Z největších sociálních médií již takto zmizelo podle webu BalkanInsight asi 620 příspěvků. Stačí aby byly označeny jako „nepovolená politická reklama“ – za niž může být považován příspěvek podporujícího určitého kandidáta či naopak kritizující jiné.

Fotogalerie: - Hnusná i krásná Bukurešť

Server poukazuje, že nařízení, přijaté na začátku tohoto roku, na základě něhož se mazání příspěvků Rumunů týkajících se voleb odehrává, vyvolalo kritiku jako „nebezpečí pro demokracii“. Odstranění stovek příspěvků inicioval rumunský ústřední volební úřad a neušly přitom ani vtipy – také ty musejí být označeny jako politická kampaň anebo je úředníci mohou seznat jako nebezpečné. Nařízení je dle úřadů navrženo tak, aby chránilo volební integritu tváří v tvář rostoucím obavám z digitálních dezinformací a cizího vměšování.



Mizet začaly příspěvky například bývalého soudce a občanského aktivisty Cristiho Danileta, jenž na facebooku kritizoval různé kandidáty. „Politická reklama,“ rozhodli úředníci, že musí dané názory ihned zmizet.



Názor na politiku může Rumuny vyjít draho

Anketa Byly zločiny Davida Kozáka dostatečně a uspokojivě vyšetřeny? Byly 1% Nebyly 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6511 lidí



Evenimentul ZIlei proto Rumunům radí „být opatrný“, jelikož zákon, který si dává za cíl, „aby se předešlo opakování loňského scénáře s Călinem Georgescem“, obsahuje též možnost pokuty.



Deník uvádí, že pokutováno již takto mělo být 250 názorů a rumunský kanál Observator připojuje, že zákon stanovuje, že „politickým reklamním materiálem během volební kampaně je jakákoli zpráva zveřejněná na sociálních sítích, obsahující materiál, jehož prostřednictvím jsou voliči vyzýváni, aby volili či nevolili, aby zvolili toho či onoho kandidáta“.

Fotogalerie: - Za demokracii v Rumunsku

Kdo z Rumunů tak například svým přátelům veřejně na facebookový profil napíše, aby někoho volili či nevolili, vystavuje se riziku, že bude potrestán pokutou až ve výši mezi 15 až 50 tisíci lei (75 tisíc až 250 tisíc korun).



Rumunský volební úřad pokutování občanů za názor obhajuje mimo jiné tím, že kteréhokoli Rumuna lze považovat za politického aktéra, protože legislativa stanoví, že prezidentští kandidáti, strany, které je podporují, a členové těchto stran jsou „politickými aktéry“. Každá fyzická nebo právnická osoba, která bude seznána, že prosazuje politické cíle strany nebo kandidáta, může být považována za „politického aktéra“ a posléze i potrestána.



A podobná slova míří k rumunským občanům nejen ze strany úřadů. Dva týdny před koncem volební kampaně je již varuje i policie či tamní ministerstvo vnitra. Server Euronews.ro s odkazem na varování rumunského resortu popsal, že zvláště v době konání voleb 3. a 4. května Rumuni musejí mlčet a nesmějí zveřejňovat příspěvky na sociálních sítích, ať už pro nebo proti konkrétnímu kandidátovi.

Fotogalerie: - Rumunská odysea

Během volební kampaně pak dle serveru pokuta hrozí, zejména pokud lidé opakovaně zveřejňují příspěvky ve prospěch konkrétního kandidáta na sociálních sítích.



Právník Cristian Petru-Vasilache komentoval, že pokud někdo dostane pokutu 4 500 lei (přibližně 22 500 korun) za to, že z omylu či nadšení pro svého kandidáta publikuje na facebooku během konání voleb příspěvek, pak jde o „zjevný legislativní nedostatek“.



Portál News18.ro naopak odkázal na slova rumunského premiéra Marcela Ciolaca, že legislativa umožňující pokutování občanů za politické názory je „nezbytným legislativním rámcem“.

Fotogalerie: - Svoboda projevu

Součástí je též naléhání na platformy, aby názory v rozporu s lednovou legislativou mazali. Pod hrozbou značných pokut na smazání příspěvku sociální sítě mají 5 hodin.



Francouzský večerník Le Monde poznačil, že předseda druhé nejsilnější strany v rumunském parlamentu – Aliance pro jednotu Rumunů – George Simion, který se postavil proti vyřazení Georgesca a posléze se místo něj rozhodl kandidovat na prezidenta, musel například rychle doplnit identifikátory, označující propagační příspěvky, aby se vyhnul problémům, když u jednoho z nich chyběly.

#Respect

For normality, for justice, for truth!



MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

CMF 31250007

CPP A0B0C1D1E1 pic.twitter.com/xlr5Cl0Zxz — ???? George Simion ???? (@georgesimion) April 14, 2025

Za příspěvky na internetu pokutují už i důchodce, tvrdí Georgescu

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 68% Není to dobře 11% Je to úplně jedno 21% hlasovalo: 7565 lidí



Dle politika jde o příklad, jak byla v Rumunsku „zabita demokracie“. „Naši příznivci, včetně těch zranitelných, jako jsou důchodci, svobodné matky či mladé rodiny byli pokutováni částkami ve výši tisíců eur a podrobeni raziím od armády či finanční správy jen kvůli příspěvkům na sociálních sítích,“ tvrdil.



Popisoval, že jeden z důchodců, pobírajících penzi v přepočtu necelých 7 tisíc korun, dostal od úřadů pokutu až ve výši kolem 22 tisíc korun. A jediným důvodem opět mělo být jeho vyjadřování politických názorů na internetu.

Fotogalerie: - Rumunská riviéra po sezóně

Styl jakým zákon omezuje, kdo může vyjadřovat politické názory, dle Georgesca znamená, že v zemi již není svoboda slova. „Už tu nemáme demokracii,“ popisoval situaci ve své zemi.

Georgescu v rozhovru mimo jiného také popsal, jak mělo být podle jeho názoru záměrně přerušeno druhé kolo voleb, které se konalo 6. prosince, a zmínil, že v době přerušení měl již mít téměř 70 % hlasů. V tu chvíli podle něj „proces zastavili“ a volby byly zrušeny v rozporu s ústavou a zákony. Georgescu obvinil úřady, že mu „ukradly hlasy“ a zároveň ho falešně obvinily z ruského vměšování se do voleb. „Do dnešního dne zde pro to nejsou žádné důkazy,“ znovu zdůraznil.



Po druhém kole voleb byly vyhlášeny nové volby na květen 2025. Georgescu se i do těchto voleb znovu přihlásil, ale účast mu byla legálně upřena. Že se to stalo, ovšem pro Georgesca nebylo překvapením a odhalilo to zásadní věc. „Ukázalo nám to jednu zásadní věc. A to, že zde nemáme demokracii. Kde je demokracie? Už zde není,“ poznačil opět.

Psali jsme: Zakázaný prezidentský kandidát: Chtějí 3. světovou válku. Rumunsko je řízeno z ciziny. Obvinění Macrona

Psali jsme: „To prostě nemůžeme dovolit.“ Zděšení v Bruselu před rumunskými volbami. Nové podrobnosti „Vučič čelí hněvu západních bohů.“ Fico se zastal srbského prezidenta Rumunské volby: Návštěvu prý chystá Trump junior Termín voleb? „Hradní skupina“ vyčkává s vyhlášením. Paroubek tuší proč