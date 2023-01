Překvapení? Ne. Čaputová „vyčkávala“ v Praze, zda Pavel vyhraje. Prozrazeno

Exkluzivním hostem nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byl nově zvolený prezident ČR Petr Pavel, jenž se ujme úřadu na počátku března. Vysvětlil, jak chce naplnit slib, že bude opravdu prezidentem všech. Ještě před nástupem do úřadu se chystá na cestu do nejpostiženějších krajů a tam s lidmi pohovoří, aby slyšel, co od prezidenta očekávají. Promluvil také o Ukrajině, o Rusku a o tom, kdy bude možné s Ruskem opět navázat vztahy.

„Oslavování a radosti zase nebylo úplně tolik. Já jsem včera šel z kamery do kamery, od mikrofonu k mikrofonu. Bylo toho hodně. Začal jsem cítit to břímě odpovědnosti, které na mě padá, a tu míru očekávání, se kterou je má volba spojená. Až když bylo jasné, že už budu zvolen, tak si moje žena uvědomila, že už je hotovo a bezprostředně mi řekla – ‚Co s tím budeme dělat?‘ A já jsem jí odpověděl: ‚Budeme si to muset odpracovat, jak jsme se o tom bavili‘,“ prozradil Pavel informace ze zákulisí.

Velmi ho potěšilo, když mu osobně přijela pogratulovat prezidentka Slovenska. „Nejkrásnější byla asi ta přímá gratulace od Zuzany Čaputové. Bylo to krásné,“ řekl. Moderátorka podotkla, že týmy Pavla a Čaputové měly návštěvu slovenské prezidentky ve olebním štábu domluvenou. Pavel dodal, že hlava sousedního státu vyrazila do Prahy s tím, že mu v případě vítězství ve volbách osobně poblahopřeje, nebo si udělá jen krátkou „inkognito“ návštěvu hlavního města ČR. Pavel rovněž odpověděl, že v případě vítězství Babiše by se Čaputová do štábu jeho protikandidáta s gratulací spíše nevydala.

V další části pořadu potvrdil, že už se mu ozvala prezidentka Tchaj-wanu. A že bude v kontaktu i s prezidentem Ukrajiny Vladimirem Zelenským.

„Prezidentka Tchaj-wanu se mi ozvala, zatím písemně. A prezident Zelenskyj bude volat dnes, asi tak okolo 14:30 máme naplánovaný hovor. Je to podle toho, jak který z nich se ozval. Myslím, že zahraniční politika by měla být koordinovaná. Ono to vždycky bylo spojeno s určitými problémy, ale předpokládám, že těch problémů ubude, protože já jsem připraven koordinovat zahraniční politiku s vládou,“ sdělil nově zvolený prezident republiky Petr Pavel.

S dosluhujícím prezidentem Milošem Zemanem prý ještě po telefonu nemluvil. Není si prý ani vědom toho, že by mu přišla gratulace.

„Lidé budou mít zastání, protože já jsem připraven dělat to, co jsem dělal ty poslední čtyři roky, tedy být s nimi, mluvit s nimi, mluvit i s neziskovými organizacemi,“ pokračoval Pavel. Vládu prý bude upozorňovat i na to, že někteří lidé se cítí nevyslyšeni.

Pokud jde o komunikaci s opozicí, Pavel je připraven komunikovat i s Babišem, už mu v tomto duchu poslal sms, ale momentálně má za to, že je třeba jistý čas, aby se situace zklidnila.

Pavel spoluobčany požádal, aby mu dali trochu času... – zároveň je vyzval, aby bedlivě sledovali, že opravdu dělá to, o čem mluví.

„Se mnou automaticky nepřichází mobilizace, se mnou nepřichází žádná změna kurzu, se mnou nepřichází žádné vtahování do války,“ ujistil zvolený prezident ČR Petr Pavel.

Přitom řekl, že musíme vytrvat v podpoře Ukrajiny, napomoci tomu, aby se Ukrajina opět stala suverénní zemí. „A potom, až toho Rusko bude schopno, tak se s ním začít znovu bavit o navázání vztahů a o bezpečnosti. Nejsem si jist, jestli to bude ještě letos, ale jsem přesvědčen, že i u ruských občanů se projevuje frustrace, protože i na Rusy ty dopady války dopadají,“ upozornil Pavel.

Podle zvoleného prezidenta bude záležet také na tom, jak se bude ke konfliktu dál stavět Čína.

„Vysvětlím občanům, že je namístě být solidární, protože to, co se teď děje na Ukrajině, by se mohlo dít i nám. Ona se nás ta válka teď bezprostředně nedotýká, nepadají na nás rakety, ale to, co dnes Rusko dělá, není v našem zájmu. My potřebujeme žít ve světě, kde i malé a střední státy mají svou váhu a jsou respektovány,“ vyjádřil se Pavel.



Petr Pavel v pořadu Partie. (Screen: CNN Prima News)

Pár slov nově zvolený prezident ČR věnoval i vztahům s médii. „Já jsem se vždycky snažil jednat s médii otevřeně a jednat korektně. Věřím, že když to takto bude nastaveno, tak že to bude fungovat. Ono platí, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, takže pokud jednáte s médii otevřeně, tak to funguje i obráceně,“ řekl.

V té souvislosti potvrdil, že jeho mluvčí bude Markéta Řeháková, která během první tiskové konference po zvolení Pavla nechala u sebe na povrch vyplout emoce. Pavel konstatoval, že to považoval za přijatelné v dané situaci a prý věří, že Řeháková bude dobrou mluvčí.

Pokud jde o jeho projev v den inaugurace, tedy 9. března, Pavel prý chce zopakovat, že je otevřen komunikaci se všemi občany.

Neúspěšné prezidentské kandidátce Danuši Nerudové poděkoval za velkou podporu před druhým kolem voleb. K další spolupráci bude záležet i na „jejích tématech“. „Pokud už na těch tématech byl velký kus práce odveden, byla by škoda v tom nepokračovat dál,“ podotkl Pavel.

Nakonec zmínil, že bude jednat o tom, aby na Hrad byla vrácena původní prezidentská standarta.

