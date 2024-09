Premiér Fiala varuje: Nečekají nás jednoduché dny

Podle odborníků by se mohla opakovat situace z roku 1997 a 2002, kdy republiku zachvátily velké povodně. Premiér Petr Fiala na podkladu odborníků svolal Ústřední krizový štáb.

Podle premiéra lze očekávat až stoletou vodu. „Týká se to zejména horních toků řek. Řídíme se doporučeními meteorologů a dalších odborníků, děláme vše pro to, abychom předešli škodám na majetku a lidských životech. Ne všude ale máme opatření k dispozici, tam, kde to jde, děláme maximum,“ poznamenal.

„Do pondělí očekáváme na některých místech až 400 mm srážek. Několik řek dnes dosáhne na první stupeň povodňové aktivity a v následujících dnech očekáváme další zvyšování hladin,“ poukázal premiér na síti X.

Zmínil i opatření, která vláda společně s odborníky připravuje už od úterý. „Ve spolupráci s odborníky, ČHMÚ a dalšími institucemi přijímáme už od úterý nezbytná opatření, abychom minimalizovali škody. Vytváříme prostor ve vodních nádržích, abychom mohli regulovat průtoky,“ informoval.

Jsou zapojeny i krajské struktury, které budou první řešit možné následky povodní. „Od středy se svolávají povodňové komise, ve středu a ve čtvrtek byla první on-line jednání s hejtmany,“ napsal premiér a vyslal jejich směrem poděkování a součinnost. „Hejtmanům, starostům, všem složkám integrovaného záchranného systému, dobrovolným hasičům a dalším dobrovolníkům děkuji za jejich nasazení,“ uznale napsal Fiala.

Premiér Fiala dodal, že věc není jistá. Povodně mohou, ale i nemusí přijít. Ovšem podle něho je třeba se připravit. „Stav poznání, který v tuto chvíli máme, neumožňuje přesně predikovat, jak závažné následky nastanou. Ačkoliv budeme věřit v to, že situace nebude tak dramatická, musíme být připraveni na nejhorší scénáře. Nic jiného by nebylo odpovědné,“ popsal premiér přípravy.

A nakonec požádal, aby lidé byli opatrní. „Nemáme před sebou jednoduchý víkend. Všechny vás prosím, abyste byli maximálně odpovědní a dávali na sebe pozor,“ poznamenal premiér.

Před několika minutami skončilo preventivní zasedání Ústředního krizového štábu, které jsem svolal. Data bohužel napovídají tomu, že nás nečekají jednoduché dny.



?? Nyní přechází první vlna vysokých úhrnů srážek a předpovědi ČHMÚ se bohužel v zásadě nemění. Do pondělí očekáváme… pic.twitter.com/HnwZw8W7Ub — Petr Fiala (@P_Fiala) September 13, 2024

V Ústředním krizovém štábu usedl po boku premiéra Fialy i ministr vnitra Vít Rakušan, pod kterého spadají záchranné hasičské složky.

„Podnikáme konkrétní kroky, které ochrání životy a majetek lidí. Hasiči staví zábrany, připravují pytle s pískem, policisté jsou v pohotovosti, jsou připraveni být nasazeni tam, kde to bude potřeba. V Praze, Brně a Ostravě jsou připraveny tři vrtulníky nad rámec běžné pohotovosti. Jsou posíleni pyrotechnici, tým připravený na záchranu lidí z vody, tým na záchranu lidí ze zřícených budov i letecký tým,“ vykreslil na tiskové konferenci ministr vnitra připravenost státních složek na možnou přírodní katastrofu.

Rakušan odrazoval i před zvědavým vyhledáváním povodňových oblastí. „Lidé, kteří se k povodňovým oblastem záměrně přiblíží, jsou dost často ti, kterým pak musejí hasiči a další jednotky IZS pomáhat. Prosím, nedělejte to,“ požádal obyvatele České republiky.

Výstrahu meteorologů berou vážně i hasiči. Ti upozornili na to, aby se lidé připravili na možnou výzvu k evakuaci a popsali, co patří do evakuačního kufru. „Zatím nelze předjímat, jak bude situace v následujících dnech vypadat a zda srážky způsobí problémy, kde a případně jak velké. Občanům v záplavových oblastech, pro které platí výstrahy ČHMÚ, Hasičský záchranný sbor ČR proto doporučuje, aby se připravili na možnost evakuace. Důrazně také varujeme, aby lidé za žádných okolností neriskovali sjíždění rozvodněných toků. Vyhněte se cestování do rizikových oblastí,“ napsali hasiči v tiskové zprávě.

