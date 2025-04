Přemluv bábu? Brutální! Bořek Slezáček sejmul umělce

Božek Slezáček znovu zopakoval svůj názor na současné ekonomicko-společenské uspořádání. Podle něj kapitalismus nefunguje tak, jak by měl, a veřejně říká věci, které si mnozí jen myslí. V pořadu DVTV zopakoval svůj výrok, že „kapitalismus je na hovno“. To ho vystavuje i ostré kritice z některých stran, které ho kvůli jeho názorům označují za bolševika.

Sám k takovému nálepkování dodává: „Pro lidi, který svět nevidí ve škále, vidí ho černobíle, tak jsem bolševik. Přijímám to jako ty ostatní invektivy. Jakkoliv je to mnohem složitější a komplikovanější.“

Na přímou otázku, zda se cítí být bolševikem, odpověděl s nadhledem a důrazem. „Bolševik nejsem. Ale s nálepkou komouše bych asi dokázal žít,“ uvedl Slezáček.

Jsem levičák. A levice se nemá za co omlouvat

Bořek Slezáček v rozhovoru otevřeně přiznává svou hodnotovou orientaci, kterou považuje v českém kontextu za stigmatizovanou. „Já jsem levičák. Pro spoustu lidí je to neuchopitelné, nepochopitelné, ostrakizované,“ dodal Slezáček.

Podle něj je chybou celé české levice – i středoevropské – že se neustále omlouvá za minulost, ačkoliv k tomu podle něj není důvod. „Má se Janka Michailidu omlouvat za Klementa Gottvalda? Použil jsem to jako příklad. Není to nic jiného než příměr,“ dodal s tím, Janka Michailidu, která už není členkou Pirátů, byla také označena za „komunistku“. „Česká levice se nemá za co omlouvat,“ zopakoval Slezáček.

Současně se zamyslel nad historickým kontextem a selháním některých levicových režimů. „Ti, kdo způsobili to, že touha lidí po lepším světě, po spravedlivějším světě, po svobodnějším světě, byla přetavena v gulagy, policejní státy a brutální útlak – ti by se měli omlouvat,“ zdůraznil. „To bylo tragické dějinné selhání. Tragičtější, než si vůbec dokážeme představit. Protože, co když to byla naše poslední možnost?“ doplnil.

„Levice je pro mě – kdybych měl provést nějakou definici – pokus o kritickou revizi stávajícího společenského systému. A jako člověk, který aplikuje kritické myšlení na svět, ve kterém žije, se nemám za co omlouvat,“ zopakoval.

Liberalismus a demokracie přinesly mnoho pozitivního, ale zároveň upozorňuje na jejich nerovnoměrné rozdělení. „Liberální demokracie přinesla spoustu benefitů, ale dokáže je užívat jen část společnosti. To, co jde kapitalismu velmi dobře, je hnaní jedněch chudých proti jiným chudým,“ upozornil.

A přidal varování, které se týká i sociálně bezpečnějších vrstev obyvatelstva. „A my si ve své bohorovnosti střední třídy myslíme, že se nás to netýká. Ale přijdeme na řadu,“ řekl Bořek Slezáček.

Kampaň „Přemluv bábu“? Brutální ageismus a zjednodušený pohled na levici

Herec Bořek Slezáček se kriticky vyjádřil ke známé předvolební kampani „Přemluv bábu, přemluv dědka“, která vznikla před volbami v roce 2010 z iniciativy známých osobností, včetně Jiřího Mádla a Martiny Issové. Spot tehdy vyzýval mladé voliče, aby přesvědčili své prarodiče, aby nevolili levici – především ČSSD a KSČM.

„Za prvé to byl brutální ageismus – což je druh rasismu, chcete-li,“ nelíbilo se mu nejen zacílení kampaně na starší generaci, ale především její ideologické poselství.

„Vadilo mi na tom i to, co mi vadí obecně na té ostrakizaci kritického přístupu ke kapitalismu. Že to zjednodušuje do takového vzorce, že pravice jsou ti rozumní hospodáři – což je úsměvné. A že levice jsou vlastně nemakačenka, kteří chtějí akorát vaše prachy a pak je rozhážou,“ vysvětlil herec, že jde o nepravdivý obraz skutečnosti, který poškozuje veřejnou debatu.

Komunistická strana nemá s levicí nic společného

Když přišla řeč na současnou KSČM, Bořek Slezáček dal jasně najevo svůj odstup. „Ty vole,“ reagoval bez váhání a přidal svůj příměr pro tuto stranu: „Když si trabant bude říkat mercedes, dělá to z něj mercedes?“ kroutil hlavou. „Jsme dospělí, vzdělaní lidi. Přece se nebudeme zabývat touhletou partou. To nemá smysl. Ti nemají s levicí nic společného,“ poznamenal herec.

Na otázku, kdo je podle něj v Česku autentickou levicí, reagoval vyhýbavě: „Mě nezajímá česká politika. Nikdy mě nezajímala moc a nikdy mě zajímat nebude. Já entitu České republiky moc nechápu. Neuvažuju ve smyslu národ, ve smyslu stát. Nevím, proč bych měl být příslušný této entitě nebo komunitě fanoušků skupiny Ortel, jen proto, že všichni víme, kdo byl Rumcajs s Mankou? Nerozumím tomu,“ zpochybnil koncept národní identity a státní příslušnosti jako takové.

„Kdyby bylo moje hlavní město Varšava nebo Vídeň, je mi to úplně u prdele. Pokud to nebude Brno,“ podotkl, že se narodil v regionu, který je z podstaty složitý. „Národ mi nevyhovuje, protože není schopen ani ochoten uvažovat ve škatulce ‘naši lidé’. Velké peníze nemají hranice, neznají je a nemusí je dodržovat, zatímco naše instituce – lidské, demokratické – ty zůstaly uvězněné ve svých lokálních hranicích. A ten kapitál toho samozřejmě zneužívá,“ řekl Slezáček.

