Přemluvil Pavla k euru někdo z byznysu, nebo to je jeho názor? Znalci Hradu promluvili

Před objektivy kamer České televize se usadil Ladislav Špaček, někdejší mluvčí Pražského hradu za éry Václava Havla, Jiří Weigl, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky za éry Václava Klause, a Miroslav Sklenář, mezi lety 1996 až 2004 ředitel protokolu Kanceláře prezidenta republiky za éry Václava Havla. Z éry úřadování Miloše Zemana nebyl přítomen nikdo.

Za co pochválit první rok prezidenta Pavla? „Petra Pavla bych pochválil za to, že důstojně reprezentuje zemi. Po minulém prezidentovi tady zůstala taková zvláštní atmosféra, pokud jde o Hrad a úřad prezidenta a jeho image,“ zmínil Ladislav Špaček a pokračoval: „Pavel je důstojný reprezentant naší republiky. Drží pevně naši západní orientaci, podporuje transatlantické struktury. To všechno patří k základním kamenům naší zahraniční politiky. Pavel si zaslouží rozhodně za první rok své éry ocenění,“ vyjádřil svou bezpodmínečnou spokojenost bývalý mluvčí Václava Havla.

Na přetřes přišla i otázka, jak působení na Hradě v nejvyšší politické funkce člověka změní. „Neřekl bych, že Pražský hrad člověka nezmění. Silné osobnosti jsou schopné odolat svodům moci a zůstat samy sebou. Prezident Klaus byl stále stejný. Jak před svým prezidentstvím, tak i při něm. Nezdá se mi, že by Pavel byl nejvyšší státní funkcí poznamenán. Máme prezidenty, kteří jsou schopní tomu pokušení moci odolávat,“ pochválil tři bývalé i současného prezidenta Jiří Weigl.

„Člověk, který je těžký introvert a nemá praxi ve veřejném projevu, se to učí velmi obtížně. Samozřejmě existují tréninky, určité metody, které mají připravit kandidáta nebo už politika ve funkci, na nečekané situace. Ale jestliže k tomu člověk nemá vlohy, tak je to obtížné,“ zauvažoval Ladislav Špaček. „Petr Pavel v tomto ohledu je mediálně způsobilý, velmi aktivní, s médii komunikuje, nebojí se jich. Ten takový problém nemá,“ zhodnotil Špaček mediální zdatnosti i odolnost nynějšího prezidenta.

Jiří Weigl se rozvášnil nad novoročním projevem prezidenta, kde zazněla výzva na co nejrychlejší přijetí společné evropské měny euro. „Mně úplně není jasné, proč se pan prezident uchýlil k otevření tématu přijetí eura, protože to dnes evidentně není nějaký horký problém, který by měla naše společnost řešit, který by měl zachránit naši ekonomiku,“ podivoval se Weigl. „Překvapilo mě to i proto, že to doneslo jistý nesoulad do vládní koalice, ke které Petr Pavel ve všech aspektech vystupoval velmi loajálně. Na druhou stranu tím nejsem úplně překvapen. Pavel se prezentuje, řekl bych až extrémně progresivisticky, extrémně proevropsky. Jistou logiku to tedy má. Sám o sobě je o tom asi přesvědčen. Na druhou stranu, někde jsem v médiích slyšel, že mu to poradil kdosi z jeho byznysových přátel. Nevím, co za tím bylo, ale to téma není v dnešní době zásadní,“ upustil trochu drbů z pražských uliček Jiří Weigl.

Došlo i na téma lobbingu. Byla otázka eura, což prezident otevřel ve svém novoročním projevu, podnětem byznysových přátel, jak tvrdil Jiří Weigl? Na to se podíval Miroslav Sklenář přes externí i interní poradce prezidenta. „Máte interní poradce, externí poradce. Každý prezident potřebuje externí poradce, protože interními poradci je obklopen každý den a jejich pohled může být trochu zkreslený,“ řekl Sklenář a zkonstatoval, že prezident je více orientovaný do zahraničí. A jak pozoruje prezidentovo chování, nevidí v něm žádný problém. Euro tak vyšlo z jeho politického i světonázorového přesvědčení, míní Sklenář.

„Kdo se neosvědčil, musí odejít, a přijde vhodnější kandidát,“ komentoval personální rošády na Hradě Miroslav Sklenář. A přišla řeč i na prezidentova „přítele po boku“ Petra Koláře. „Záleží na tom, jak dalece zasahuje a do čeho zasahuje. Pokud chce prezident slyšet názor i zvenku, to je zcela v pořádku. Kdyby externí poradce zasahoval třeba do řízení kanceláře nebo do nějakých vnitřních věcí, to by bylo složitější, ale já o tom nic nevím,“ zkonstatoval opatrně Sklenář.

Ladislav Špaček je přesvědčen, že personální výměna na Hradě byla jen nevýznamná epizoda, která si nezasloužila tolik pozornosti, kolik vyvolala. „Personální záležitosti by neměly cloumat veřejným míněním a neměly by v médiích zabírat tolik prostoru. Byla to bouře ve sklenici vody,“ řekl Špaček. Podle něho se na Hradě setkaly dva týmy. Tým čerstvě zvoleného Petra Pavla, a tým stálých zaměstnanců Hradu, kteří zůstali Pavlovi po Miloši Zemanovi. A tak k jistým třenicím muselo dojít.

