Přeplať bábu? 10 000 Kč seniorům za očkování. Konkrétní návrh

K motivování lidí k očkování se vyjádřil i bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. Konstatuje, že i kdyby byly pročkovány necelé dva miliony lidí mladších 30 let, a to včetně kojenců, stále by to nemělo takový efekt, jako proočkování necelých padesáti tisíc seniorů. A navrhuje jednoduché řešení. Mluví o pobídkách v řádu desetitisíců korun. „Troufnu si tvrdit, že už deset tisíc korun pro očkovaného seniora by vedlo k tomu, že riziko zahlcení nemocnic v důsledku covidu by bylo eliminováno. A kdyby se senior stále vzpouzel, možná by ho k injekci dovlekla jeho rodina,“ míní.

Anketa Jste pro zavedení povinného očkování proti covidu-19? Ano, všech 11% Ano, ale jen důchodců 3% Ano, ale jen vybraných profesních skupin 4% Ne 82% hlasovalo: 18946 lidí

Bývalý guvernér ČNB upozornil, že z celkem 1200 úmrtí lidí do 25 let jich za jeden a půl roku pandemie zemřelo jen 10 s covidem. Ale ti, kdo chtějí očkovat všechny, obhajují očkování mladých tím, že sice neumírají, ale někteří mají trvalé následky. „Jasně, asi spíše v počtu jednotek či maximálně několika desítek, může být. Takže bychom asi měli zakázat i sport, zvláště cyklistiku, horolezectví či lyžování, jež jsou v této věkové skupině evidentně větší hrozbou než virus, nemluvě už o automobilismu…“ namítá na to Singer.

Jako ekonom doporučuje Miroslav Singer zaměřit pozornost a prostředky tam, kde je to třeba. „Pravděpodobnost, že v nemocnici skončí neočkovaný mezi 50 a 60 lety, je 16krát větší, než že tam skončí neočkovaný mladší 30 let. Pro skupinu mezi 60 a 70 lety je to již 32krát větší pravděpodobnost, mezi 70 a 80 lety 68krát a nad 80 let 91krát vyšší pravděpodobnost. Takže riziko pro neoočkované je takřka o dva řády vyšší u těch nejstarších v porovnání s mladými!“ upozorňuje.

Matematicky vyjádřeno to dle Singera znamená, že kompletní proočkování všech lidí mladších třiceti let včetně těch úplně nejmladších, kterých jsou dva miliony, sníží těžké průběhy, a tedy zátěž nemocnic stejně jako proočkování necelých padesáti tisíc z celkem 300 tisíc neočkovaných seniorů.

Singer se věnoval i otázce motivace. „Očkování má i své náklady. Už první nástřely jejich odhadu vedou k závěru, že jsme-li ochotni očkovat i mladé lidi a povzbuzovat je k tomu, měli bychom tím spíše být ochotni motivovat naše seniory pozitivními pobídkami spíše v řádu desetitisíců než tisíců korun,“ říká bývalý guvernér ČNB.

Má zato, že by tento přístup fungoval: „Troufnu si tvrdit, že už deset tisíc korun pro očkovaného seniora by vedlo k tomu, že riziko zahlcení nemocnic v důsledku covidu by bylo eliminováno. A kdyby se senior stále vzpouzel, možná by ho k injekci dovlekla jeho rodina.“ To samé podle něho platí i pro třetí dávky, znepříjemňování života mladým neočkovaným považuje za zbytečné.

A na závěr si Singer klade jednu otázku. Zda vláda jedná chybně z omylu nebo ze snahy zkomplikovat život vládě následující...

