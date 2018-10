Prezident Zeman zahájil vojenskou přehlídku. Připomněl hrozbu největšího nepřítele lidstva

„Vojáci Armády České republiky, dnes večer bude do Vladislavského sálu vnesen meč Milana Rastislava Štefánika, prvního ministra obrany samostatného československého státu. Ponese ho veterán z Afghánistánu. Toto spojení, které překlenuje sto let, vypovídá o dějinách naší země a tedy i o dějinách naší armády. Armády, která chtěla bojovat a nebylo jí to umožněno. Armády, která byla armádou satelitního státu. Ale také nyní o dějinách armády svobodné společnosti, která plní své mezinárodní závazky v boji proti největšímu nepříteli lidstva, a to je mezinárodní terorismus. Dovolte mi, abych poděkoval všem těm, kdo organizovali tuto přehlídku,“ uvedla hlava státu.

„Přehlídku, která je demonstrací připravenosti Armády České republiky chránit naše národní zájmy, zájmy bezpečnosti všech občanů,“ zakončil prezident. Následně vydal pokyn náčelníkovi generálního štábu Aleši Opatovi k provedení vojenské přehlídky, ten vydal pokyn veliteli celé přehlídky.

