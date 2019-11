Prezident si Babiše vůbec neváží, dělá si z něj legraci, jak lže. Novinář Kmenta opět prezentoval svou knihu Rudý Zeman

„Vy jste doslova před pár dny vydal knihu ‚Rudý Zeman.‘ Vy říkáte, že to je kniha, která vás vyšťavila jako žádná jiná, a to jste jich napsal třináct. Čím to bylo, že byla nejnáročnější?“ uvedl Čestmír Strakatý nový díl Prostoru X, kde jako host byl investigativní novinář Jaroslav Kmenta, autor knihy Boss Babiš.

Kmenta odpověděl, že si vzal velmi široké časové období a též je velmi náročná samotná osoba, o kterou má jít. „Nebo spíše o osobách, které se kolem Miloše Zemana točí,“ upřesnil. Problém má být i v tom, že se má jednat o věci, kterými se lidé nechtějí zaobírat. „Jsou tam hodně nepříjemné věci. Ponoříte se v podstatě do zloříše a ono v tom vydržet, i pro čtenáře, bude možná těžká práce. Když chcete pochopit lidi, o kterých píšete, tak jimi musíte být trochu nasátý. Musíte jim umět porozumět. To znamená, že ty zásadní výroky, prohlášení nebo skutky, které se děly okolo prezidentské kampaně, tak to si chcete vyjasnit, motivačně a tak. Jako novinář musíte zůstat objektivnější a musíte si říct stokrát během toho psaní, a nemyslel to on náhodou dobře, a zase se tou událostí, kterou už máte vyhodnocenou, zaobíráte znova a znova, abyste našli nějaký úhel pohledu, ten objektivnější,“ uvedl.

Zeman prý od roku 2010 nastoupil na nejčernější politickou cestu ve svém životě. „On se spojil s ďáblem, čertem, aby dosáhl toho svého kýženého úspěchu, aby se vrátil zpátky do politiky a ukázal všem, že to umí, že je dobrý, tak mu prostě nedělalo problémy snížit morální laťku v pojímání té politiky jako takové, takže on ji snížil na nejmenší úroveň a může ji dneska přeskočit, kdo chce,“ uvedl.

A kdo že je tím ďáblem? Kmenta uvedl, že prvotním nápadem pro napsání knihy bylo nejasné financování kampaně Zemana, a to nejen prezidentské, ale prý i stranické. „Vždycky mi v tom vyskakovalo podezření, že tam jsou vlivy, které nejsou úplně čestné. Ta cesta toho rozkrývání toho majetku, respektive finančních aktivit, tak je vydlážděna některými lidmi, na které jsem se pak zaměřil, a to je ústřední motiv toho pohledu na toho Zemana. Zeman se uměl obklopit ďábly, on sám jako ďábel nepůsobí, nevypadá, on umí a dokáže to, být na některé lidi, kteří jsou jeho voliči, tak umí být milý, vstřícný, na ty, které nenávidí, je hulvátský. Ve vztahu k těm spolupracovníkům si vybral některé, kteří to za něj dělali. Ta hlavní síla knihy je, že se tam člověk dozví o tom zákulisí těch jeho spolupracovníků,“ sdělil.

První etapa má být kolem nedávno zesnulého Miroslava Šloufa. Druhá etapa se má točit kolem Martina Nejedlého, důležitého poradce Miloše Zemana. „Miroslav Šlouf je od devadesátých let až do roku 2012. Miroslav Šlouf je letitý a významný člověk, který pomohl tomu Zemanovi už v těch 90. letech. Miloš Zeman si ho dlouhou dobu choval jako své dítě a nedal na něj dopustit,“ popsal a dodal, že si dělal již okolo roku 2000 na Úřadu vlády, co chtěl. Prý se tam z něj stal lobbista pro všechno, kde si měl zařizovat kšefty pro sebe a spřátelené osoby.

„On prý kolem roku 2000, tak se vyznačoval tím, že v těch utajovaných schůzkách s podnikateli, tak vždycky použil výraz: ‚Jo, kapustičky rostou, kapustiček je tady ještě hodně, se rozdělíme,‘ on vlastně používal pro výraz toho majetku, o kterém se bavili, že to byly pro ně ty kapustičky. Postupem let říkal, no tak kapustičky už docházejí, ale ještě se nějak domluvíme,“ uvedl Kmenta.

Na otázku moderátora, zda o tom Miloš Zeman věděl, odpověděl Kmenta, že si myslí, že on o mnoho věcech nevěděl. „Oni ho samozřejmě neinformovali. Oni vylezli po jeho zádech nahoru a Miloš Zeman byl šťastný, že má tu funkci a vyhrál a může se vytahovat a jeho ego se vystřelilo na Mars. Ti lidi si z větší části dělali, co chtěli. To je mimochodem krásná ukázka toho, že když jsme se pak jako novináři dostali po vraždě kmotra Mrázka k odposlechům, které se tady shromažďovaly policií, policie shromažďovala odposlechy na zločince a bohužel pro politiky se tam do toho zamotávaly i velmi zajímavé figury z té politické sféry, protože ony byly na kontaktu nebo zprostředkovaně s gaunery, nebo dokonce i s kmotrem podsvětí a policie to tehdy kolem roku 2002 musela uzavřít, dostala přes prsty a nemohla to nikde dodělat. Po té vraždě Mrázka po roce 2006 se to objevilo na veřejnosti. Já jsem s tím nějak pracoval. Tam z toho vycházel naprosto jednoznačně ten Šlouf, ten byl na přímým kontaktu s Mrázkem, tam z toho vyplývalo, že on mu pomáhá se dostat k zajímavým zakázkám.“

„Takže jeden z nejbližších lidí Miloše Zemana pomáhal kmotrovi Mrázkovi, mimochodem ono se mluvilo nějakým způsobem i o napojení Andreje Babiše tam, hrál v tom nějakou roli v tom příběhu u Františka Mrázka?“ zeptal se Strakatý. „Andrej Babiš a postava rudého Zemana spolu samozřejmě velmi dobře souvisejí. Řekl bych, že hodně politicky. Pokud chcete slyšet něco na téma kmotr Mrázek a Babiš, tak to bychom tu byli na speciální další pořad. Ono je to hodně složitý a komplikovaný,“ rozvedl.

„Vy jste na sociálních sítích použil slovo ďábel a čert. Že Miloš Zeman je ďábel a Andrej Babiš je čert a spolu jsou…“ „Když se spojí ty síly, tak z toho vzejde nějaký Lucifer, Sauron nebo tam si dosaďte cokoliv, protože já si myslím, a proto jsem před dvěma lety napsal knihu Boss Babiš a letos přicházím s tím Rudým Zemanem, a myslím si, že lidi, kteří si přečtou obě knížky, tak si myslím, že budou mít dostatek informací k pochopení toho zákulisí této vysoké politiky, které se týkají hlavně těchto dvou figur, a to spojení je šílené. První reakce lidí, co to přečetli, tak jsou docela trefný, že si myslím, že prožívají to, co jsem prožíval teď dva roky, když jsem to psal, že to je šílenější příběh než ten Boss Babiš. Ten Boss Babiš byl plný nových informací, které jste si mohl zasadit do kontextu s novou figurou, pro vás, pro čtenáře, s novou figurou té politiky. Babiš se pro lidi zjevil na politické scéně až v roce 2011. Zeman tu byl pevně ukotven už od začátku 90. let. O něm se vědělo už v době komunismu. Ta síla toho je, že pochopíte, že zejména oni dva si v té politice zcela vyhovují a uzavřeli spolu mocenský pakt o tom, jak si tady umět vládnout,“ upozornil Kmenta.

Strakatý však reagoval, že to jsou známé věci, jaké jsou tedy nové důkazy a informace k tomu paktu. Kmenta odpověděl, že tam popisuje jejich vztah, jež je založen vyloženě na mocenském paktu, že nemají společnou chemii, že by byli přátelé na život a na smrt. „Občas zveřejní fotografie, jak se mile potkají na Hradě a poplácají se po zádech, to vše je divadlo. Oni se zejména potřebovali kolem voleb říjnových parlamentních 2017, oni potřebovali, aby Babiš vyhrál, Zeman mu pomáhal, neodstřeloval ho. Pak potřeboval Zeman zvítězit v prezidentských volbách, tam zase Babiš sehrával roli, že dal pokyn svým voličům, aby volili Zemana. Tam se potřebovali a pak se zase po půl roce tak nepotřebovali. Vytvářeli spolu takové vztahy, já to tam dokumentuji na jedné historce, ta svědčí o všem.

Já si myslím, že Zeman si Babiše ve skutečnosti úplně neváží. To vyplývá, že jsem obešel celou řadu lidí z Hradu nebo Úřadu vlády, tak jsem chtěl slyšet, jaké jsou jejich vztahy, tak jsem z toho tento pocit nabyl. Jednou Zeman mezi svými přáteli vyprávěl jeden takový vtip, který je hodně známý, že přijde chlap do nebe a ptá se svatého Petra, k čemu jsou takové hodiny, k čemu je máte, a on říká, no to jsou hodiny prostě Marie Terezie, ta vůbec nelhala, to znamená, že ta ručička se vůbec nepohybuje. A co jsou tamty hodiny? Ty jdou taky nějak pomalu, no a teď řekne nějaký jméno nějakého významného státníka z minulosti, teď se podívá ten člověk na další hodiny a tam to prostě lítá a ptá se, a to jsou čí hodiny? No to jsou hodiny Andreje Babiše a ty používám normálně jako větrák,“ rozesmál vtipem Kmenta Strakatého. Pak mělo dojít k tomu, že Miloš Zeman tento vtip povídal svému nejbližšímu okolí, tak se ho měl někdo ptát již na vážná politická témata a jeden ze spolustolovníků se podle Kmenty ptal, co ten Andrej Babiš, proč něco neudělá, když to slíbil, na což měl Zeman reagovat právě tím, že Babiš je větrák. Jsou to tedy prý velcí pragmatici, kteří si vždy vyhoví.

Poté se přešlo na Nejedlého. „Martin Nejedlý a jeho vztahy s LukOilem a podobně, možná tam ty ruské peníze, to je to, o čem mluvíte. Vy máte nějaké nové důkazy, že tam to financování pomocí tohoto člověka je, nebo jakou roli tam teď hraje?“ zeptal se Strakatý.

„Martin Nejedlý tady připravil pekelný stroj, který fungoval. V roce 2008 tady nastartoval skvělou firmu napůl s LukOilem, která fungovala tak, že dostala od státu možnost dodávat pohonné hmoty na letiště a pak i do státních hmotných rezerv. Z toho se generoval obrovský zisk a přes celou řadu dalších firem se rozpouštěl nějaký zisk, který z toho byl generován. To znamená, že nešly peníze jako z Kremlu, že by poslal nějaký balík, jak to bývá v nějakých amerických filmech. V dnešní době se to dělá hodně sofistikovaně a dokonale přes tyto lidi, co na to mají skvělý buňky. Martin Nejedlý je v tom geniální,“ konstatoval.

Kmenta přiznal, že na to přišel poměrně náhodou v roce 2012 před prvními přímými volbami. „Tam jsem rozebíral sponzory SPOZ. Teď jsem tam najednou objevil celou řadu takových černých duší. Lidí, kteří dávali třicet tisíc, čtyřicet tisíc, padesát tisíc dary. Když jsem si ověřoval, zda to je pravda, protože mi přišlo divný, že z jednoho malého městečka, kde žije nějakých 150 lidí, tak se najednou seberou a ti důchodci dají tak velké dary. To mě napadlo. Říkám si, který důchodce dá v dnešní době takové peníze, hodí je do luftu. Zjistil jsem, že celá řada důchodců o tom ani nevěděla. Byli vybraní nějakou formou, aby zastřeli ten dar. Tam jsem poznal, že ten Martin Nejedlý dovedně rozpouští nějaké černé finance na ty černé duše. To, kde to generoval a kde to získával, to je o tom křesle pravdy,“ vyprávěl svůj zážitek.

Poté se přešlo zpět k Andreji Babišovi. Strakatý totiž upozornil na to, že vztah mezi ním a Milošem Zemanem jde zpět až k časům opoziční smlouvy, kde měla začít jejich spolupráce. „Tohle popisuji velmi důkladně v tom Boss Babiš. To byl ten začátek, jak to celé začalo. Do roku 1996/1997 tady byly spíš pravicové vlády. Babiš s nimi nebyl úplně velký kamarád. Byl mladý, začínající podnikatel, který věděl, že má nakročeno, ale potřeboval by někoho v té politice. Najednou se to tady začalo převracet, začala tady růst levicová ČSSD, což bylo dobře na tu dobu, a vyklubal se tady silný Zeman, který dovedl tu sociální demokracii do vlády. Těsně předtím, než se tento akt stal, vycítil zřejmě příležitost Andrej Babiš v tom, což já jsem rekonstruoval později, že se objevil v účetnictví ČSSD pětimilionový dar, na tu dobu velmi vysoký, který přišel z panamské firmy Beltomate. Já později dohledal, že ti lidé z firmy Beltomate jsou spolupracovníci Andreje Babiše. Pár měsíců poté začal raketový růst Andreje Babiše jak v byznysu, tak i v tahání politiků,“ řekl investigativec.

Na konci rozhovoru se Strakatý Kmenty zeptal, zda má nějaké reakce z Hradu. „Akorát mi volal Martin Nejedlý. Docela mě překvapil, že byl i milý. Volal mi minulý týden, kdy byla první recenze v Hospodářských novinách, tak se ptal, že píšu knihu, o čem bude. Říkám mu no o rudým Zemanovi, tak se zasmál. Řekl jsem mu, že mu jednu pošlu, se srdíčkem, jestli chce, a on říkal, že ne, že srdíčka má v gesci někdo jiný. To necháme panu Václavu Havlovi. Byl opravdu neskutečně milý. Úplně mě překvapil. Šel bych s ním i na pivo, ale ne. Bylo to spíš o tom, že mi asi chtěl říct, že si mě váží za moji práci, a chtěl slyšet asi něco takového o něm. Dokonce mě k tomu vybízel, že abychom se respektovali. Já mu hned do telefonu řekl, já respektuji to, co jste dokázali, že jste dokázali uhrát tu situaci předvolební tak, že se ten Zeman dvakrát stal prezidentem, to je skvělá práce. Ta cesta, po které jste šli za tím cílem, to není mé pravé ořechové. Za to u mě ten respekt nebudete mít nikdy. On řekl, no tak každý si jdeme svou cestou. Já si jdu svojí cestou, vy si jdete svou cestou, ale o tom to je, ne. Nevím, co to znamenalo, jestli se mám bát nebo zda mám tleskat Hradu, že se začíná měnit, že se z Martina Nejedlého stává člověk, co je otevřený a fandí novinářům, nevím,“ zakončil pořad Jaroslav Kmenta.

