Prezident už mohl být po smrti! Zdrcující slova bezpečnostního experta, který ukazuje na konkrétní chyby ochranky při útoku extremistky na Zemana

„Prezidentovi muži měli volební místnost v první řadě prověřit. Kdyby tak udělali, nemuselo k incidentu vůbec dojít,“ říká pro Právo expert na bezpečnostní otázky Šándor. Podle něj ochranka prezidenta, která ho doprovázela, se nacházela jen po jedné straně prezidenta. Na pravé straně, která byla volná, tak vznikl podle něj prostor pro útok.

Šándor vidí pochybení i v důkladné kontrole prostor před příchodem prezidenta, která se podle něj neuskutečnila řádně. „Lze naprosto legitimně vyčíst ochrance to, že přivedla prezidenta do volební místnosti, aniž by přesně věděla, kdo v ní je. Přítomné měla ochranka dopředu zkontrolovat, novináře přes novinářské průkazy, ženu by takto odhalili,“ popsal Šándor a připomněl, že ve volební místnosti bylo přibližně 50 lidí. Aktivistka se nacházela mezi novináři. Ochranka v počtu 6 bodyguardů prozkoumala prostor, ale novináře nekontrolovala. To je dle bezpečnostního experta další klíčové pochybení.

Naproti tomu šéf Ochranné služby Policie ČR Jiří Komorous si myslí, že ochranka nepochybila. „Dobrá práce ochranky,“ řekl na adresu ochranné služby. Stejného názoru je i ministr vnitra Lubomír Metnar: „Považuji ten zákrok za profesionální,“ myslí si.

S těmito názory ale Šándor zásadně nesouhlasí a vyjmenovává dále rizika: „To, že útočnicí byla ukrajinská prsatice, a ne muž s dýkou nebo s pistolí, je zásadní. Jinak bychom tu měli státní pohřeb,“ domnívá se Šándor.

K incidentu se přihlásila skupina Femen, ke které šestadvacetiletá Anželina Diašová, ukrajinské národnosti, patří. Aktivistce hrozí trest až dva roky odnětí svobody. Policie případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu výtržnictví. „Do rozhodnutí samosoudce bude žena umístěna do cely předběžného zadržení,“ řekl pro Právo mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

autor: sla