Prezidentův sponzor sjel Babiše. Kvůli Drábové

07.10.2025 18:28 | Monitoring

V pondělí Česko zasáhla zpráva o smrti jaderné fyzičky Dany Drábové a okamžitě po jejím skonu desítky veřejných osobností vyjádřily soustrast a ocenily její odbornost, odvahu i dlouholetou službu státu. Zařadil se mezi ně i Andrej Babiš, který uvedl, že si Drábové vážil. Podnikatel a novinář Jan Dobrovský ale Babiše zpražil, že si „nemá brát Drábovou do pusy.“

Prezidentův sponzor sjel Babiše. Kvůli Drábové
Foto: Hans Štembera
Popisek: Dana drábová

V pondělí po vážné nemoci zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Její skon zasáhl řadu lidí, kteří vyjádřili upřímnou soustrast a Drábové poděkovali za její činnost pro český národ.

Podle prezidenta Petra Pavla odešla osobnost, která pro bezpečí naší země vykonala opravdu výjimečnou práci. „Měl jsem ji rád za její odvahu, lidskost, smysl pro humor. Vážil jsem si její odbornosti a obdivoval její bezprostřednost a charisma. V mých očích vždy byla skutečnou a neokázalou vlastenkou,“ uvedl Pavel.

Slova upřímné soustrasti pozůstalým zveřejnil na síti X i pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš. „Právě jsem se dozvěděl, že zemřela Dana Drábová. Moc jsem si jí vážil jako velké odbornice na energetiku a na jadernou bezpečnost. Upřímnou soustrast všem pozůstalým, je mi to velmi líto,“ napsal Babiš.

 

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

K desítkám osobností vyjadřujícím lítost nad smrtí Drábové se zařadil i místopředseda ANO Karel Havlíček, kterého prý odchod Drábové velmi zasáhl. „Měl jsem tu možnost s ní spolupracovat zejména na přípravě nových jaderných bloků. Je její nezpochybnitelnou zásluhou, že česká veřejnost přistupuje k jaderné energetice pozitivně. Bude nám všem chybět. Upřímnou soustrast všem jejím blízkým,“ uvedl Havlíček.

 

 

Vyjádření osobních emocí lídrů ANO se ale nepozdává Janu Dobrovskému. Společník těžařského holdingu bpd partners, který patří k nejvlivnějším zákulisním hráčům české politiky, zejména na Hradě a v hnutí STAN, Babišovi i Havlíčkovi vzkázal, aby na Drábové neparazitovali.

„Dana Drábová si Andreje Babiše nevážila v žádném ohledu. Protože se už nemůže sama bránit, dělám to za ni já: Andreji Babiši, neberte si její jméno do úst a zkuste aspoň chvíli držet klapačku! Nesaháte jí ani po kotníky,“ vzkázal drsně Babišovi podnikatel a syn někdejšího kancléře prezidenta Havla, který ve volném čase provozuje podcast s Jindřichem Šídlem. Také produkoval Jiřímu Mádlovi film Vlny, kde byl jednou z postav jeho otec Luboš, rozhlasový redaktor. 

 

 

„Pane Havlíčku, platí pro vás to samé co pro Andreje Babiše, zkuste neparazitovat na smrti úctyhodné osobnosti, která z vás neměla pražádnou radost,“ přidal pod slova Karla Havlíčka.

 

Psali jsme:

Autor přílepku „o cizí moci“ nepřežil volby a jeho dílo umírá s ním
Veleba po volbách: Nejdřív řekněte, kam Fiala zemědělství dostal. Pak restart
„Pane Pavle, proč otálíte?“ ptá se ústavní právník
Pláč, zakopaná válečná sekera, smutek. Zemřela Dana Drábová

 

Zdroje:

https://t.co/WsbFVMAVT0

https://t.co/Zh0FhUMI8H

https://twitter.com/AndrejBabis/status/1975242565885501557?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/AndrejBabis?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JanDobrovsky/status/1975324095383216561?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JanDobrovsky/status/1975328158095397108?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KarelHavlicek_/status/1975246162060783966?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KarelHavlicek_?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Dobrovský , Drábová , Havlíček , Pavel

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Budou názory Dany Drábové ve veřejném prostoru chybět?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

Martin Exner byl položen dotaz

V hybridní a kognitivní válce se musíme bránit a zbrojit stejně jako v té konvenční.

Co tím co jste řekl (viz titulek), přesně myslíte? Jak chcete bojovat proti dezinformacím, hlavně když jste nebyli ani schopni tento pojem přesně definovat? Jak pak chcete bojovat proti něčemu, co není ani definováno? Kde je hranice mezi dezinformací a třeba misinformací nebo tím, co jen není podlož...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Riziko rozvodu se dá vyčíst i ze svatebních fotografiíRiziko rozvodu se dá vyčíst i ze svatebních fotografií Perimenopauza mění osobnostPerimenopauza mění osobnost

Diskuse obsahuje 28 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fiala na kongresu skončí. Byla to jízda, loučí se

19:51 Fiala na kongresu skončí. Byla to jízda, loučí se

Premiér a předseda ODS Petr Fiala oznámil, že na příštím kongresu strany už nebude obhajovat svůj po…