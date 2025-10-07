Prezidentův sponzor sjel Babiše. Kvůli Drábové

V pondělí po vážné nemoci zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Její skon zasáhl řadu lidí, kteří vyjádřili upřímnou soustrast a Drábové poděkovali za její činnost pro český národ.
Podle prezidenta Petra Pavla odešla osobnost, která pro bezpečí naší země vykonala opravdu výjimečnou práci. „Měl jsem ji rád za její odvahu, lidskost, smysl pro humor. Vážil jsem si její odbornosti a obdivoval její bezprostřednost a charisma. V mých očích vždy byla skutečnou a neokázalou vlastenkou,“ uvedl Pavel.
Slova upřímné soustrasti pozůstalým zveřejnil na síti X i pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš. „Právě jsem se dozvěděl, že zemřela Dana Drábová. Moc jsem si jí vážil jako velké odbornice na energetiku a na jadernou bezpečnost. Upřímnou soustrast všem pozůstalým, je mi to velmi líto,“ napsal Babiš.
Právě jsem se dozvěděl, že zemřela Dana Drábová. Moc jsem si jí vážil jako velké odbornice na energetiku a na jadernou bezpečnost. Upřímnou soustrast všem pozůstalým, je mi to velmi líto.— Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 6, 2025
K desítkám osobností vyjadřujícím lítost nad smrtí Drábové se zařadil i místopředseda ANO Karel Havlíček, kterého prý odchod Drábové velmi zasáhl. „Měl jsem tu možnost s ní spolupracovat zejména na přípravě nových jaderných bloků. Je její nezpochybnitelnou zásluhou, že česká veřejnost přistupuje k jaderné energetice pozitivně. Bude nám všem chybět. Upřímnou soustrast všem jejím blízkým,“ uvedl Havlíček.
Odchod Dany Drábové mě velmi zasáhl. Měl jsem tu možnost s ní spolupracovat zejména na přípravě nových jaderných bloků. Je její nezpochybnitelnou zásluhou, že česká veřejnost přistupuje k jaderné energetice pozitivně. Bude nám všem chybět. Upřímnou soustrast všem jejím blízkým.— Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) October 6, 2025
Vyjádření osobních emocí lídrů ANO se ale nepozdává Janu Dobrovskému. Společník těžařského holdingu bpd partners, který patří k nejvlivnějším zákulisním hráčům české politiky, zejména na Hradě a v hnutí STAN, Babišovi i Havlíčkovi vzkázal, aby na Drábové neparazitovali.
„Dana Drábová si Andreje Babiše nevážila v žádném ohledu. Protože se už nemůže sama bránit, dělám to za ni já: Andreji Babiši, neberte si její jméno do úst a zkuste aspoň chvíli držet klapačku! Nesaháte jí ani po kotníky,“ vzkázal drsně Babišovi podnikatel a syn někdejšího kancléře prezidenta Havla, který ve volném čase provozuje podcast s Jindřichem Šídlem. Také produkoval Jiřímu Mádlovi film Vlny, kde byl jednou z postav jeho otec Luboš, rozhlasový redaktor.
Dana Drábová si Andreje Babiše nevážila v žádném ohledu. Protože se už nemůže sama bránit, dělám to za ní já: @AndrejBabis, neberte si její jméno do úst a zkuste aspoň chvíli držet klapačku! Nesaháte jí ani po kotníky. https://t.co/WsbFVMAVT0— Jan Dobrovský (@JanDobrovsky) October 6, 2025
„Pane Havlíčku, platí pro vás to samé co pro Andreje Babiše, zkuste neparazitovat na smrti úctyhodné osobnosti, která z vás neměla pražádnou radost,“ přidal pod slova Karla Havlíčka.
Pane Havlíčku @KarelHavlicek_ , platí pro vás to samé co pro @AndrejBabis, zkuste neparatizovat na smrti úctyhodné osobnosti, která z vás neměla pražádnou radost. https://t.co/Zh0FhUMI8H— Jan Dobrovský (@JanDobrovsky) October 6, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič