Šlachta (Přísaha): U armády musí být jasně dané kompetence i odpovědnost

25.02.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na projev náčelníka generálního štábu Karla Řehky

Šlachta (Přísaha): U armády musí být jasně dané kompetence i odpovědnost
Foto: Interview ČT24
Popisek: Robert Šlachta

Náčelník generálního štábu říká, že ministr obrany si vůči armádě může dělat, co chce, protože ho omezují jen interní normy, které si sám schvaluje. Zároveň zaznívá, že armáda nemá ani právní subjektivitu a je fakticky pod ministerstvem. A to je přesně ten problém.

Čtyři roky se táhne napětí mezi vedením armády a ministerstvem. Do toho řešíme krizovou legislativu a pravomoci v době, kdy bezpečnost není teorie. Lidé se v tom nevyznají. A já se jim nedivím. U armády musí být jasně dané kompetence i odpovědnost. Tady není prostor pro mlhu.

Mgr. Róbert Šlachta

  • PŘÍSAHA
  • senátor
