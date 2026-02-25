Šlachta (Přísaha): U armády musí být jasně dané kompetence i odpovědnost

Náčelník generálního štábu říká, že ministr obrany si vůči armádě může dělat, co chce, protože ho omezují jen interní normy, které si sám schvaluje. Zároveň zaznívá, že armáda nemá ani právní subjektivitu a je fakticky pod ministerstvem. A to je přesně ten problém.
Čtyři roky se táhne napětí mezi vedením armády a ministerstvem. Do toho řešíme krizovou legislativu a pravomoci v době, kdy bezpečnost není teorie. Lidé se v tom nevyznají. A já se jim nedivím. U armády musí být jasně dané kompetence i odpovědnost. Tady není prostor pro mlhu.
