Primář: Očkovat staré nic nepřináší. Buď umřeli, nebo to už měli. Jde o věk 50, 60

Primář interního oddělení Nemocnice Cheb Stanislav Adamec má za to, že pandemie v České republice je již v takové fázi, že vláda Andreje Babiše udělala chybu, když se rozhodla očkovat nejstarší občany jako první.

„Přemýšlím, jestli by se neměli očkovat lidé v produktivním věku. Nejvíc se lidé nakazí na pracovišti a v domácnosti. Kdyby se očkovali lidé mezi 40. a 64. rokem, dost možná to bude větší přínos než očkovat, a teď to řeknu hnusně, „ty staré lidi“. Když se to vysvětlí, staří nebudou vylézat z domova. Tato pseudohumanita, že začneme u starých. Je to hnusné i ekonomicky, protože to nic nepřináší,“ sdělil Adamec Deníku N.

„Ano, jsou to naši rodiče a prarodiče. Jestliže vím a mám na to data, že se to nejvíc šíří v zaměstnání, mělo dojít ke strategickému rozhodnutí, abychom začali tady. I s ohledem na britskou mutaci, která postihuje mladší ročníky. Také testovat ve větších fabrikách. Pořád je čas strategii změnit. Očkovat nejstarší je teď podle mě mrháním vakcíny na něco, co žádný zázrak nepřinese,“ rozvedl svou myšlenku.

V tuto chvíli je okres Cheb jedním ze tří uzavřených okresů. V rozhovoru pro Echo24.cz Adamec prohlásil, že se situace v Chebu trochu zlepšila, ale nějaká radost by podle jeho názoru ještě byla předčasná.

„Jestli to klesá, tak to bude tím, že došlo k promoření a už se to vytlouklo, možná zabralo trochu očkování, i když můj osobní názor je, že začít očkování penzisty byla strategická chyba, ale to je dlouhé povídání,“ prohlásil Adamec.

„Nejčastěji se teď lidé nakazí v zaměstnání. A nejohroženější skupinou jsou nyní lidé nad padesát let. Ti jsou také nejvíc vystavení nákaze a z hlediska nějakého fungování ekonomiky jsou nejdůležitější: jsou v produktivním věku, platí největší daně atd. A mají rodiče, kterým je sedmdesát, osmdesát let, o které se mohou postarat. Já vím, že to může znít kacířsky, možná cynicky, ale z hlediska fungování společnosti, ale vlastně i ochrany těch nejstarších, je to tak. Nejohroženější jsou padesátníci, kteří musí chodit do práce. Máme na jipkách už čtyřicátníky. Padesátníci a šedesátníci bohužel umírají taky, v posledních týdnech vlastně nejvíc. Osmdesátníci už buď umřeli, nebo to prodělali a jsou imunizovaní, anebo jsou už naočkovaní. Na ráně jsou padesát plus,“ varoval.

