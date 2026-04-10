Příměří v troskách? Trump obvinil Írán: Nedodržují dohodu

Prezident Donald Trump dosáhl s Íránem dohody o příměří a uvedl, že USA pozastaví „bombardování a útoky na Írán na dobu dvou týdnů“. Dodal, že dohoda je podmíněna souhlasem Íránu s „úplným, okamžitým a bezpečným otevřením“ Hormuzského průlivu, klíčové vodní cesty na Blízkém východě, která je životně důležitá pro globální tok ropy.
Přestože znovuotevření Hormuzského průlivu bylo klíčovou podmínkou pro dočasné příměří a zahájení nových jednání mezi Islámskou republikou a Spojenými státy, situace se stále ještě nenormalizovala.
Trump ostře kritizoval Írán za to, že ani po uzavření příměří nedovoluje dostatečný průchod ropných tankerů Hormuzským průlivem. „Írán si vede velmi špatně – někteří by dokonce řekli, že nečestně – pokud jde o přepravu ropy Hormuzským průlivem. To není dohoda, kterou máme!“ uvedl na Truth Social.
Írán podle Trumpa nedodržuje podmínky 14denního příměří, které bylo uzavřeno na začátku týdne a podle něhož měl Írán okamžitě a plně otevřít strategickou námořní cestu, jíž prochází zhruba pětina světové ropy. Prezident zároveň varoval před možnými poplatky za průjezd: „Jsou zprávy, že Írán vybírá poplatky od tankerů proplouvajících Hormuzským průlivem. Raději by to neměli dělat. A pokud to dělají, měli by s tím okamžitě přestat.“
Data z námořního sledování ukazují, že od začátku příměří prošlo průlivem pouze asi deset plavidel, většinou pod íránskou vlajkou. To je výrazně méně, než se očekávalo, a způsobuje to další tlak na světové ceny energie. Japonsko už kvůli tomu oznámilo další uvolnění nouzových ropných zásob. Před válkou průlivem proplulo kolem 135 lodí denně.
Vance: Trump dal „jasné pokyny“
Jednání mezi USA a Íránem se uskuteční o víkendu v Pákistánu. Bílý dům trvá na tom, že plné otevření průlivu bez jakýchkoli omezení či poplatků je klíčovou podmínkou příměří. Írán naopak podle některých zpráv požaduje úlevy v sankcích a další záruky.
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová oznámila, že viceprezident J. D. Vance míří do Pákistánu. Doprovodí ho Steve Witkoff a Jared Kushner.
Viceprezident J. D. Vance v pátek při svém odletu do Pákistánu prohlásil, že prezident Donald Trump mu dal „jasné pokyny“ pro víkendová jednání s Íránem.
„Těšíme se na jednání. Myslím, že budou pozitivní. Pokud budou Íránci jednat v dobré víře, jsme rozhodně ochotni nabídnout jim otevřenou ruku. Pokud se nás budou pokoušet přelstít, pak zjistí, že vyjednávací tým není tak naivní,“ řekl Vance na základně Andrews před odletem do Islámábádu.
Izraelci pokračují v operacích proti Hizballáhu
Izraelské obranné síly (IDF) navzdory příměří pokračují ve vojenských operacích proti Íránem podporované teroristické skupině Hizballáh v Libanonu. V rámci operace Řvoucí lev IDF útočí na infrastrukturu Hizballáhu, včetně odpalovacích míst raket.
„Teroristé Hizballáhu odpálili rakety z areálu školy v oblasti Tir Zibneh v jižním Libanonu a ukryli v něm odpalovací zařízení. Hizballáh opět demonstroval své využívání civilní infrastruktury pro vojenské účely, což je v rozporu s mezinárodním právem. V souladu s mezinárodním právem bylo toto zařízení zasaženo IDF, aby byla odstraněna hrozba, kterou představovalo pro Izrael,“ uvádí IDF na síti X.
Britský premiér Keir Starmer v pátek prohlásil, že znovuotevření Hormuzského průlivu je klíčem k posílení „křehkého“ příměří mezi USA a Íránem. Když po třídenní návštěvě Perského zálivu opouštěl Katar, uvedl, že lídři v regionu jsou neochvějně přesvědčeni, že „nemůže být vybírání mýtného ani omezení“ pro komerční lodní dopravu na této vodní cestě.
