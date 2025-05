Přišla složenka, o 2000 Kč daně víc. Podle Fialy „únosné“

„Když mi přišla složenka, že mám za byt v osobním vlastnictví, který jsem si před lety koupil z řádně zdaněných peněz, zaplatit cca třikrát vyšší daň z nemovitosti, tak jsem jako občan a volič v Praze zapochyboval, že máme skutečně pravicovou vládu,“ posteskl si na síti X Josef Kopecký, reportér iDNES.

A dále upřesnil: „Zvýšení daně z tisícovky o tři tisícovky je rozdíl.“

Úprava daně z nemovitých věcí byla součástí konsolidačního balíčku přijatého v roce 2023. Základní sazba daně se z rozhodnutí vlády plošně zvedla o zhruba 80 procent. Od letošního roku se odvod navyšuje automaticky podle inflace. Zavedl se inflační koeficient, jímž se výsledná daň z pozemků a ze staveb a jednotek násobí. Změnu inflačního koeficientu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Sbírce zákonů do 30. 6. kalendářního roku bezprostředně předcházejícího zdaňovacímu období. Obce mohou obecně závaznou vyhláškou koeficient zvýšit. Meziročně tak může dojít ke zvýšení inflačního koeficientu až o 20 %.

Fiala prý nechtěl, ale musel

Daň z nemovitosti se vypočítává z celkové plochy. Obecně platí, že čím větší plocha, tím vyšší celková cena. Nicméně u některých nemovitostí bývá pokles v ceně za jeden metr čtvereční s růstem velikosti nemovitosti, například malometrážní byty mívají tuto jednotkovou cenu vyšší, než velké byty. Daň z nemovitosti platí vlastník nemovitosti. Příjemcem této daně je obec, v níž se daná nemovitost nachází, ale správu daně vykonává stát prostřednictvím finančních úřadů.

Premiér Petr Fiala v rámci své předvolební kampaně voliče přesvědčuje, že daně zvýšit nechtěl, ale údajně prý musel. „Já bych daně nezvýšil, kdybychom nemuseli. A ne na žádnou Ukrajinu. Mimo jiné třeba na to, abychom pomohli lidem s cenami energií. Zastropovali jsme ceny energií pro lidi, pro firmy. Vždyť to něco stálo. Teď důležitá věc: Nesáhli jsme v podstatě na daň z příjmu. Zvýšili jsme majetkové daně. Vím, že to je nepříjemný. Je. Ale daň z nemovitostí je i po tom zvýšení v České republice jedna z nejnižších, nejenom v Evropské unii, ale i v zemích OECD. Takže je to únosné,“ tvrdil Fiala na setkání s občany.

