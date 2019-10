Proč Rusové postavili buňku u nás a „pod nosem“ české kontrarozvědky? V ČT to odhalil Pavel Žáček

„Šlo o vytváření buňky, která zřejmě neměla cílit pouze na naše instituce, ale dále směrem do Evropy, případně do partnerských států NATO,“ řekl Žáček k odhalení sítě. Zatím se prý neví, nakolik šlo o spolupráci s dalšími zpravodajskými službami. „Naše domácí zpravodajská služba ve spolupráci s naší policií přistoupila až k tomu nejzazšímu aktu – buňku pozatýkala,“ dodal k tomu, jak BIS zlikvidovala ruskou špionážní síť. Vše je nyní v šetření.

Kdyby nebylo odhaleno, že tyto útoky organizuje ruská buňka, mohlo by obvinění podle Žáčkových slov nakonec padnout na Českou republiku jako takovou. „Právě ona by pak mohla být Německem nebo někým dalším v rámci NATO označena za útočníka, byť jsme spojenci,“ konstatoval místopředseda bezpečnostního výboru.

Anketa Dělá vám starosti zdraví prezidenta Zemana? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 3962 lidí

Ideální pro ně prý je budovat takovou buňku ve středně velkých státech, kde mají nějaké sociální vazby či pomocníky, kteří věci nevyzradí. „Mohlo tam ale hrát roli i to, že bylo poměrně jednoduché sem vyslat své občany s ambicí, aby se stali občanem České republiky, potažmo EU,“ přemítal Žáček nad možnými faktory.

„Mohli nás vnímat jako určitou slabinu v celém tom systému. Ale jak je vidět, tak se přepočítali,“ podotkl Žáček.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na základě slov ředitele Bezpečnostní informační služby, jenž dnes oznámil, že zmíněná síť byla „totálně rozbita a zdecimována“, se domnívá, že se podařilo odhalit veškeré články zmíněné buňky. Vyhráno prý však zdaleka nemáme. „Není tím ale řečeno, že veškeré aktivity ruské zpravodajské služby, které jsou směřovány buď proti naší bezpečnosti, nebo bezpečnosti našich partnerů, jsou odhaleny,“ zdůraznil Žáček.

Připomněl, že Rusové to mají pouze jako součást své praxe ovlivňování a získávání informací. „Je to věc, která jen tak neskončí tímto jejich jedním neúspěchem,“ je přesvědčen.

Na druhou stranu to podle Žáčka může být pro Rusy tvrdá rána. „Oni teď musejí řešit, jak celou tu věc nahradit. Musejí začít hledat jinde a změnit operační modus,“ poznamenal Žáček.

„To rozbití buňky také může znamenat i to, že se zabrání těmto lidem v aktivitě na území České republiky. Nemusejí skončit ale nutně ve vazbě a nemusejí být osobně vyšetřováni. Může to být jen zpřetrhání vazeb a může to být nastavené tak, že už se nedostanou nikdy nejen do České republiky, ale do celého systému EU a schengenského prostoru,“ uzavřel Žáček s tím, že v otázce, co dál s těmito pozatýkanými lidmi, musí naše zpravodajská služba volit velmi pečlivě a velmi jemně škálu prostředků, aby jim skutečně v jejich aktivitě nadobro zabránila. A aby se i další státy, do kterých byla zpravodajská aktivita směrována, mohly rovněž efektivně bránit.

Psali jsme: Manželství homosexuálů? Lidem to pomůže, prozradil herec v rozhlase Poslanec ODS Žáček: Karel Gott působil v symbióze s komunistickým režimem. Generální pardon na normalizaci, to sem vnesl Zeman. Byli jsme v 90. letech moc velkorysí Vynášení informací z ÚSTRu? Pavel Žáček byl svazák, odmítá exministr Bublan Žáček (ODS): Vyrovnání se potřebuje celá společnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.