Proč chce Pavel na NATO? Ve studiu padlo: Kolář a zbrojaři v pozadí

Speciální dubnové vydání pořadu Na férovku na kanálu Xaver Live se zaměřilo na aktuální kroky prezidenta Petra Pavla, které moderátor Petr Holec a komentátor Jan Kubáček podrobili kritické analýze. Diskuse začala rozborem prezidentova setkání se studenty v Brně, kde Petr Pavel naznačil svou budoucí kandidaturu slovy, že zatím nevidí jiného kandidáta na hlavu státu, kterého by chtěl volit a jemuž by rád „předal žezlo“. Pokud se situace nezmění, je připraven kandidovat znovu. Petr Holec k tomu poznamenal: „On to udělal skutečně pavlovským stylem, to se musí nechat.“ Dodal, že toto prohlášení vnímá jako jasné ohlášení kandidatury.
Kubáčka fascinuje prezidentovo taktizování. „Rozumím tomu, že nechce kandidaturu oznámit úplně natvrdo, protože by to vytvořilo tlak na finanční limity kampaně. De facto by se tyto aktivity měly podle přísných pravidel započítávat do limitu, takže by mu pak na samotnou kampaň zbyla obrazně řečeno jedna koruna,“ domnívá se Kubáček. V diskusi pak zaznělo, že díky tomuto neformálnímu statusu může prezident nadále vykonávat svou agendu a cestovat, aniž by tyto výjezdy byly právně považovány za ostrou volební kampaň.
Pavel na summit NATO? Může jet jako fotograf Deníku N
Velká část debaty byla věnována blížícímu se summitu NATO v Ankaře. O účast na vrcholné schůzce lídrů vede prezident spor s vládou. Petr Holec připomněl prezidentův dřívější výrok na adresu Andreje Babiše: „Je to tři roky, co Petr Pavel památně řekl, že Andrej Babiš kňučí. Teď se kňučení ozývá z Pražského hradu, protože kňučí Petr Pavel, aby ho Andrej Babiš pro změnu vzal na summit NATO. Už to nabírá nedůstojné obrysy, jak řekl ministr zahraničí Petr Macinka.“
Svou myšlenku dále rozvedl. „Petr Pavel se dožaduje toho, aby ho vláda, a hlavně premiér Andrej Babiš, vzali na summit NATO v Ankaře. On to nejen oznamuje, ale vidíme zde i to, jak vypadá PR v médiích, která prezidentovi nadržují. Poslal premiérovi veřejný dopis, ve kterém přitvrdil a uvedl, že hodlá jet v čele české delegace. Napadlo mě, jestli to už nepřehání – jednoho přítele po boku už má, Petra Koláře, teď by chtěl mít po druhém boku premiéra,“ řekl Holec.
V nadsázce k celé věci pronesl: „Napadlo mě, že Petr Pavel by se mohl akreditovat jako fotograf Deníku N, to je taky varianta.“ Touto poznámkou narážel na blízkost mezi Hradem a redakcí tohoto média.
„Způsob, jakým to podal – tedy tón dopisu a jeho zveřejnění – v podstatě neumožňuje Andreji Babišovi udělat kompromis, aniž by se zdiskreditoval u svých koaličních partnerů. Petr Pavel jako bývalý diplomat musí vědět, že pokud věci neřeší za zavřenými dveřmi a situaci zbytečně hrotí, zavírá si cestu k vyjednávání. Působí to na mě jako další bod volební kampaně,“ soudí Kubáček.
Poradce Kolář a zbrojařský lobbing
Podle Jana Kubáčka je nebezpečné, pokud stát mluví dvojznačně. Uvedl, že „vojenský diplomat by měl vědět, že pro jakýkoliv členský stát bylo vždy nejhorší, když sliboval něco, co pak nedokázal naplnit“. Prezident v zahraničí mluví o věcech, které nejsou v kompetenci Hradu, ale vlády.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Petr Pavel se podle Holce od voleb snaží spoluvládnout. „Je to silové pojetí prezidentství. Snaží se vstupovat do exekutivy, začalo to pokusem napsat vládě programové prohlášení. Nyní se stylizuje do role opozičního lídra. Je v permanentním rozporu s vládou, což se v zahraničí nedělá – je to v podstatě praní špinavého prádla na veřejnosti. Takovou situaci, kdy prezident bojuje proti vládě jako celku, jsme tu ještě neměli,“ řekl Holec.
V diskusi padly i spekulace o vlivu poradce Petra Koláře a o tom, zda za snahou účastnit se summitu nestojí zbrojařský lobbing. „Na tom summitu by bylo dobré zalobovat za zbrojaře, a to může udělat jenom Petr Pavel, protože naše vláda to úplně takhle dělat nebude,“ podotkl Holec.
Oba diskutéři ve studiu se shodli, že Petr Pavel si na roli v politice zvykl a hodlá v ní pokračovat. Podle Holce „začíná být politickým rutinérem, kterého to prezidentství prostě baví a chce v něm pokračovat za každou cenu“.
