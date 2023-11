Proč jste tenkrát řekli ne? Rajchl před stávkou k odborářům

Pondělní stávka odborů podle šéfa strany PRO Jindřicha Rajchla „nic neřeší“, jelikož se podle něj odboráři zaměřují jen na své „partikulární“ požadavky. Za jediné řešení pokládá pouze demisi vlády. „Jediné, co umíme, je posílat desítky miliard na Ukrajinu, kde skončí v černé díře, a nevíme, co se s nimi děje… Jediné řešení je demise vlády Petra Fialy. Všechno ostatní nejsou řešení polovičatá, jsou to řešení desetinová…,“ kritizoval Rajchl odboráře a vyčetl jim i to, že se k němu nepřipojili dříve. Podotkl, že zatímco máme „nejhorší ekonomiku v celé Evropě“, se Pekarová „jede promenádovat“ do Kyjeva, „jako kdyby šla do první linie do Bachmutu“.

Když se díval na společnou konferenci českého premiéra Petra Fialy (ODS) a jeho slovenského protějšku Roberta Fica, viděl prý na jedné straně „sebevědomého premiéra, který hájí zájmy svých občanů, a na druhé straně ustrašeného mopsíka, který tam jenom opakuje floskule, které už řekl tisíckrát“.



Předseda PRO slovenského premiéra také podpořil v názoru na bojkot části médií. „Já s tímto jeho názorem naprosto souhlasím… Petr Fiala na to řekl, že oni žádný seznam dezinformačních médií nevedou. Cože? Takže co všechny ty weby, které byly zablokované 25. 2. 2022, ty všechny weby, které byly v seznamu KRIT, které byly vypnuté ze dne na den jenom proto, že je někdo označil za proruské? Vy nevedete žádné seznamy? Tak na základě čeho jste to udělali?“ podivoval se Rajchl po uvedeném výroku premiéra a poukázal, že některé weby zablokované na začátku ruské agrese na Ukrajině „nikdy nepsaly prorusky“.

„Fico jen řekl, že se s nimi nebude bavit, ale vy jste ty weby, pane Fialo, vy jste je vypli naprosto protiprávně,“ doplnil s tím, že si podle něj „umyli ruce“ tím, že provozovatelům poslali „doporučení“.



Povšiml si také komentáře Petra Žantovského pro ParlamentníListy.cz, který právě o mediální manipulaci podle Rajchla dobře pojednává.



Žantovský v uvedeném komentáři upozornil na článek SeznamZpráv.cz s titulkem „Mám na výjezdech plno, tvrdí Rajchl. Realita je ale jiná“ a polemizoval v něm o fotografiích z jedné akce, na níž to na první pohled vypadá, že je na akcích malá účast. „Na první pohled je zjevné, že na levé straně je předsednický stůl, za kterým sedí Rajchlovi lidé, zaplněn a lidé, co sedí v publiku a poslouchají právě hovořícího řečníka. Kdežto na pravé straně je řídce rozeseto asi tak dvacet lidí v prvních řadách, stůl je prázdný. Je zjevné, že ta fotka byla pořízena v jiném okamžiku, ale rozhodně ne po začátku akce. Protože tam není ani jediný mluvčí za PRO, jenom několik čekajících diváků. To je typická zavádějící metoda a manipulační technika, kdy se vám tvrdí, že snímek je ze stejného okamžiku. Ale myslím si, že ten jeden od toho druhého dělí spíš desítky minut než minuty. Takže se nám tady docela bohapustě lže, a to není příliš dobrá známka toho, že by Seznam Zprávy chtěly dělat objektivní žurnalistiku,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Kromě médií Rajchl také hovořil o chystané stávce odborů. Řekl, že stávku podporuje a chystá se zúčastnit i akce na Malostranském náměstí. „Já ty požadavky vnímám jako oprávněné. Rozumím odborům, proč demonstrují, ale mrzí mě to, že s námi už nešly v to září,“ řekl politik, a vzpomenul tak na své dřívější apely k účasti na demonstraci 16. září v Praze na Václavském náměstí, před níž Rajchl zmiňoval, že nevidí jako nereálný ani požadavek na demisi vlády. „Je to jen o těch lidech, pokud dají hromadně najevo nespokojenost s vládou, tak vláda padne,“ řekl šéf PRO v srpnu letošního roku.



„Vysvětlovali jsme jim, jak je nezbytné propojit ty síly, propojit tu občanskou a odborovou část, že pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme synergicky tlačit z obou stran. Ideálně s parlamentní opozicí. Proto jsem na tu demonstraci zval poslance ANO a SPD. Proto jsem na ni zval odboráře,“ povzdych si Rajchl. Odboráři podle něj měli vidět možnosti stávky dřív.

„Doufám, že odboráři konečně pochopí, že je nezbytné se spojit, a že pochopí, že nestačí požadovat jen zrušení konsolidačního balíčku,“ kritizoval poté odboráře i za jejich požadavky, jež jsou podle něj jen „partikulární“. „Tahle země je v totálním úpadku, jsme nejhorší ekonomikou v celé Evropě. Všechna čísla o tom hovoří,“ mínil Rajchl a jmenoval, že máme „nejvyšší propad reálných mezd, jasně nejvyšší pokles HDP“, zatímco se Pekarová „jede promenádovat v přilbě a v brýlích do Kyjeva“. „Ta vypadá jak cirkusák. Nezlobte se na mě. Všichni ostatní tam stojí v saku, kabátech a ona tam je, jako kdyby šla do první linie do Bachmutu,“ vyčetl české předsedkyni Poslanecké sněmovny a šéfce TOP 09 ochranné prostředky, které podle Rajchla politička na sebe vzala jen coby „pózu“, aby se mohla vyfotit.

„Kolem ní jsou všichni oblečeni civilně a ona tam je, jako kdyby lezla do tanku. Já se za ni stydím. Stydím se za všechny ty politiky… Jim jde jen o to, aby se prezentovali před svými voliči, že to jsou obrovští hrdinové,“ řekl dále k fotografiím Markéty Pekarové Adamové z Kyjeva.

Jediné řešení tak je podle šéfa PRO akorát demise vlády. „Naše ekonomika se zhoršuje, zhoršují se naše platy, důchody. Zhoršuje se naprosto všechno…,“ pravil. „Jediné, co umíme, je posílat desítky miliard na Ukrajinu, kde skončí v černé díře, a nevíme, co se s nimi děje… Jediné řešení je demise vlády Petra Fialy. Všechno ostatní nejsou řešení polovičatá, jsou to řešení desetinová… Tahle vláda nás bude další dva roky zadlužovat a ničit,“ dodal. Za „poslední šanci ukončit vládu Petra Fialy“ před sněmovními volbami označil možnost, že se k PRO přidají odbory v příštím roce v březnu.

Celé video můžete zhlédnout zde:

