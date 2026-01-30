Proč má Řehka problém s každým ministrem? Padlo k „domácímu vězení“

30.01.2026 21:35 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Debata kolem zrušené cesty náčelníka generálního štábu Karla Řehky do USA rozděluje politickou scénu. Zatímco Vít Rakušan (STAN) varuje, že osobní spory mezi ministrem obrany a vedením armády nesmí ohrozit bezpečnost státu a vztahy se spojenci, Pavel Růžička (ANO) i Michal Hašek naopak zdůrazňují, že armáda má v parlamentní demokracii respektovat politické vedení a problém může být spíše v samotném Řehkovi.

Proč má Řehka problém s každým ministrem? Padlo k „domácímu vězení“
Foto: Youtube
Popisek: Karel Řehka

Informaci, že ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) zrušil náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi plánovanou pracovní cestu do Spojených států, přinesl týdeník Respekt s odkazem na armádní zdroje.

Podle nich šlo o reakci na Řehkovo veřejné vyjádření k letounům L-159, které česká armáda podle něj mohla Ukrajině poskytnout.

Vysoce postavený zdroj z ministerstva obrany Respektu uvedl, že „náčelníkovi generálního štábu zrušil cestu do Spojených států. Už byla domluvená, udělal to po Řehkově vystoupení k letadlům L-159“. O zrušení cesty se měl Řehka dozvědět zprostředkovaně a telefonicky.

Řehka měl při své cestě do Spojených států navštívit Pentagon a spojenecké velitelství Severoatlantické aliance.

Reakci na informace o zrušení zahraniční cesty náčelníka generálního štábu zveřejnil předseda hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan na sociální síti X, kde se ostře vymezil vůči postupu ministra obrany: „Kontakty naší armády se spojenci jsou za současné geopolitické situace klíčové pro naši bezpečnost. Nesmí padnout za oběť osobním animozitám mezi ministrem obrany a vedením armády.“

V interpelacích se proto chce šéfa české diplomacie Zůny ptát, co je důvodem ‚domácího vězení‘ pro náčelníka generálního štábu.

 

 

Poslanec hnutí ANO Pavel Růžička naznačuje, že problém podle něj není primárně v aktuálním ministrovi obrany Zůnovi, ale dlouhodobě v samotném vedení armády, konkrétně v osobě náčelníka generálního štábu Karla Řehky. „Není zvláštní, že gen. Řehka má problém s každým ministrem, který přijde? Chtělo by se nad tím v Respektu trošku zamyslet,“ uvedl Růžička, který již delší dobu tvrdí, že s nástupem Karla Řehky do funkce náčelníka generálního štábu „začala politizace armády“.

 

 

Podle bývalého sociálnědemokratického jihomoravského hejtmana Michala Haška musí Karel Řehka respektovat politické vedení státu. „Říká se tomu parlamentní demokracie. Pokud by to nedělal a chtěl se stavět nad civilní ústavní orgány, říkalo by se tomu vojenská diktatura,“ konstatoval.

Spor se má týkat výkladu možností nakládání s letouny L-159. Zůna minulý týden tvrdil, že Česká republika tyto stroje Ukrajině poskytnout nemůže. Argumentoval loňským nálezem NKÚ a stanoviskem náčelníka generálního štábu z poloviny roku 2025, připraveným na základě pokynů tehdejší ministryně obrany Jany Černochové, podle něhož armáda tyto letouny potřebuje.

Řehka však následně upozornil, že armáda ve stanoviscích z října a prosince doporučovala poskytnutí letounů formou daru. Podle něj armáda zároveň uvedla, že přestože L-159 nejsou nadbytečné, jejich darování by neohrozilo bezpečnost České republiky. „Armáda byla připravena letouny vyčlenit,“ uvedl.

Do sporu se zapojil také premiér Andrej Babiš, který se k vystupování náčelníka generálního štábu vymezil. Podle něj by Řehka „udělal lépe, kdyby mlčel“. Zároveň odmítl další debatu o možném prodeji či darování letounů Ukrajině slovy: „Žádné L-159 není a nebude. Je to uzavřená věc.“

