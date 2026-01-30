Proč má Řehka problém s každým ministrem? Padlo k „domácímu vězení“

Informaci, že ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) zrušil náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi plánovanou pracovní cestu do Spojených států, přinesl týdeník Respekt s odkazem na armádní zdroje.
Podle nich šlo o reakci na Řehkovo veřejné vyjádření k letounům L-159, které česká armáda podle něj mohla Ukrajině poskytnout.
Vysoce postavený zdroj z ministerstva obrany Respektu uvedl, že „náčelníkovi generálního štábu zrušil cestu do Spojených států. Už byla domluvená, udělal to po Řehkově vystoupení k letadlům L-159“. O zrušení cesty se měl Řehka dozvědět zprostředkovaně a telefonicky.
Řehka měl při své cestě do Spojených států navštívit Pentagon a spojenecké velitelství Severoatlantické aliance.
Reakci na informace o zrušení zahraniční cesty náčelníka generálního štábu zveřejnil předseda hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan na sociální síti X, kde se ostře vymezil vůči postupu ministra obrany: „Kontakty naší armády se spojenci jsou za současné geopolitické situace klíčové pro naši bezpečnost. Nesmí padnout za oběť osobním animozitám mezi ministrem obrany a vedením armády.“
V interpelacích se proto chce šéfa české diplomacie Zůny ptát, co je důvodem ‚domácího vězení‘ pro náčelníka generálního štábu.
V interpelacích se proto chce šéfa české diplomacie Zůny ptát, co je důvodem ‚domácího vězení' pro náčelníka generálního štábu.
Poslanec hnutí ANO Pavel Růžička naznačuje, že problém podle něj není primárně v aktuálním ministrovi obrany Zůnovi, ale dlouhodobě v samotném vedení armády, konkrétně v osobě náčelníka generálního štábu Karla Řehky. „Není zvláštní, že gen. Řehka má problém s každým ministrem, který přijde? Chtělo by se nad tím v Respektu trošku zamyslet,“ uvedl Růžička, který již delší dobu tvrdí, že s nástupem Karla Řehky do funkce náčelníka generálního štábu „začala politizace armády“.
Není zvláštní, že gen. Řehka má problém s každým ministrem, který přijde? Chtělo by se nad tím v Respektu trošku zamyslet. ??— Pavel Růžička (@ruzickapavel70) January 30, 2026
Podle bývalého sociálnědemokratického jihomoravského hejtmana Michala Haška musí Karel Řehka respektovat politické vedení státu. „Říká se tomu parlamentní demokracie. Pokud by to nedělal a chtěl se stavět nad civilní ústavní orgány, říkalo by se tomu vojenská diktatura,“ konstatoval.
Spor se má týkat výkladu možností nakládání s letouny L-159. Zůna minulý týden tvrdil, že Česká republika tyto stroje Ukrajině poskytnout nemůže. Argumentoval loňským nálezem NKÚ a stanoviskem náčelníka generálního štábu z poloviny roku 2025, připraveným na základě pokynů tehdejší ministryně obrany Jany Černochové, podle něhož armáda tyto letouny potřebuje.
Řehka však následně upozornil, že armáda ve stanoviscích z října a prosince doporučovala poskytnutí letounů formou daru. Podle něj armáda zároveň uvedla, že přestože L-159 nejsou nadbytečné, jejich darování by neohrozilo bezpečnost České republiky. „Armáda byla připravena letouny vyčlenit,“ uvedl.
Do sporu se zapojil také premiér Andrej Babiš, který se k vystupování náčelníka generálního štábu vymezil. Podle něj by Řehka „udělal lépe, kdyby mlčel“. Zároveň odmítl další debatu o možném prodeji či darování letounů Ukrajině slovy: „Žádné L-159 není a nebude. Je to uzavřená věc.“
