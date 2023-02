Proč rovnou nepošleme prachy do USA? To bude levnější. Petr Macinka seknul Černochovou

Komentátor Petr Macinka vzpomenul na „Klub ko*otů“ kolem Miroslava Kalouska, do nějž patřil i současný poslanec Jan Jakob (TOP 09). Zděsil se, že vláda Petra Fialy je „nemocná pirátstvím“ a popsal, čím se tato nemoc projevuje. Na co jako nemocný pirátstvím sáhnete, to zničíte. Tak to vidí Petr Macinka. Stejně nekompromisní byl i vůči ministryni obrany Janě Černochové. Prý má strach, že z některých jejích projevů mu vyteče mozek uchem ven z hlavy. A slovní ránu zasadil Dominiku „Dominátorovi“ Haškovi.

V internetové televizi XTV.cz vystoupil politolog a předseda Motoristů sobě Petr Macinka, který hned na úvod tvrdě zkritizoval ODS za to, jak se chová na Magistrátu hlavního města Prahy. ODS v Praze je podle Macinky plná lhářů. Proč si to myslí? Protože před volbami se ODS zaklínala, že prioritou bude vyřešit dopravní situaci v hlavním městě. Ale po volbách, nejenže po mnoha měsících stále neexistuje jasná vládní koalice, ale ta, která se rýsuje, koalice s Piráty, počítá s tím, že dopravu „dostanou“ právě Piráti, kteří chtějí všude malovat cyklopruhy. Tak to vidí Petr Macinka.

Pak poukázal na TOP 09, že tato strana kritizuje Andreje Babiše, šéfa hnutí ANO, za to, že nechodí do Sněmovny. „Když to vidím, tak se tomu musím smát, že to říká zrovna TOP 09. Ve Sněmovně byl historicky největší absentér ze všech nějaký pan knížepán Schwarzenberg. On buď spal, nebo tam vůbec nebyl. On měl účast asi 23 procent. Ale teď na to TOP 09 asi zapomněla, že český poslanec Schwarzenberg strávil 300 dnů (v roce) na svém panství v Rakousku, místo toho, aby seděl ve Sněmovně. Tak já nevím, jestli Babiš trumfne Schwarzenberga,“ poznamenal Macinka.

V souvislosti s TOP 09 připomněl i poslance Jana Jakoba, který před lety býval předsedou „Klubu kokotů“. „Oni udělali klub, Klub kokotů, a jeho předsedou byl Jan Jakob. A největší hvězdou tady toho klubu, kterému říkali ‚arcikokot‘, byl Kalousek. A předseda Klubu kokotů teď kritizuje Babiše za to, že nepřišel do práce. Poté, co jejich král Schwarzenberg tam nechodil nikdy. Já si myslím, jestli oni nejsou ‚kokoti‘,“ pravil Macinka.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš je podle Macinky lidový politik, který si věci zapisuje do klasického kroužkového kalendáře obyčejnou propiskou.

Překvapivě se shodl s premiérem Petrem Fialou (ODS), že se řítíme do zdi. Předseda vlády to řekl v rozhovoru pro CNN Prima News, když vysvětloval, že je třeba sáhnout i do důchodového systému, protože jinak se celá ekonomika České republiky dostane do velkých potíží.

„Já souhlasím, že se řítíme do zdi, ale ne kvůli důchodům, nýbrž tady kvůli soudruhu Fialenkovi a jeho historicky nejlepší vládě. Musím říct, že ta vláda je nemocná. Je nemocná Pirátama, ono to pirátství je nakažlivý. Je to silně nakažlivý pro každýho, kdo je s nima v koalici, a projevuje se to tím, že zničíte a pokazíte všechno, na co sáhnete,“ vyjádřil své mínění Macinka.

A obratem připomněl, že v loňském roce odešlo do předčasného důchodu na 120 tisíc lidí, místo obvyklých 30 tisíc. „Díky té vládě blbců, která tak nastavila ty parametry. Já bych se děsil toho, že vláda, ve které sedí pirát, bude řešit důchodovou reformu, protože nás se ta důchodová reforma bude týkat. ... Já se bojím, že Piráti nám zničí důchody. Proto bych je k tomu radši nepouštěl,“ zdůraznil Macinka.

Stejně nekompromisní byl i vůči ministryni obrany Janě Černochové (ODS), která uvítala, že Sněmovna podpořila novelu branného zákona.

„Já jsem měl strach, že mi začne téct mozek uchem na ten stůl, když tady vidím, k čemu se soudružka Černochová vycajchnovala. Nám už teď závazek dávat dvě procenta na obranu existuje, tak proč ho ještě dávají do zákona?“ kroutil hlavou Macinka. „Co kdybychom si uzákonili, že budeme dýchat, třeba,“ dodal.

„Toto je prostě zcela zbytečné téma, protože výdaje na obranu je třeba dělat tehdy, kdy je to nutné, když je např. třeba koupit nová obrněná vozidla. Jenže ty se nekupují každý rok. Takže jeden rok se utratí peněz víc, a jiný rok se utratí peněz míň. A vůbec nejlevnější by bylo, kdybychom ty dvě procenta HDP vzali a poslali je do USA. A nic za to nechtěli. Protože když koupíme ty stíhačky, tak to bude neskonale dražší, bude to ta údržba a tak. A v takové situaci vůbec nebudeme potřebovat ministerstvo obrany a Jana Černochová se bude moct vrátit na Prahu 2, kde mimochodem ODS vládne v koalici s ANO,“ pravil Macinka.

Poté odsoudil veřejná vyjádření Dominika Haška, někdejšího slavného brankáře, jenž se ostře vymezuje proti Rusku a v poslední době trvá na tom, že Rusové nemají na blížící se olympiádě v Paříži co dělat, dokud ruští vojáci vraždí muže, ženy a děti na Ukrajině. Tentokrát kritizoval hokejistu Davida Pastrňáka za to, že se vyfotil s dalším slavným hokejistou Ovečkinem, který podporuje Putina.

„Hašek asi dostal do hlavy těch puků moc, tak teďka se to na něm asi projevuje. Haškovi už asi leze na mozek, co nám tady vyrábí paní Černochová s panem (ministrem vnitra Vítem) Rakušanem (STAN),“ míní Macinka.

Dal za pravdu bývalému ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi, že konflikt na Ukrajině může trvat desetiletí. Podle Macinky bude o to delší, o co víc budeme Ukrajinu podporovat. „Já se fakt bojím, když to tak sleduju, že tam se schyluje k něčemu velmi nemilosrdnýmu ze strany Putina. Tam proběhne nějaká krvavá ofenziva, která utne ty řeči lipánků,“ řekl v narážce na ministra zahraničí Jana Lipavského, „kteří si přejí, aby ta válka nikdy neskončila. A jestli na Ukrajině dojde k nějakému krveprolití, tak za to budou moct tihle lidé jako Lipavský, kteří si přejí, aby ta válka nikdy neskončila,“ poznamenal Macinka.

Nakonec ještě připomněl, že Jan Lipavský je pirát, a Macinka se vrátil k své myšlence o pirátství jako velmi nebezpečné nemoci.

