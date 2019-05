Proč tam instalujete ty zátarasy? Proč, proč... útočil v ČT Okamura na Hamáčka. A ten vyletěl: Kvůli lidem jako Balda. Vymyli jste mu mozek, málem vykolejil vlaky!

V úvodu diskuse se moderátorka Světlana Witowská tázala premiéra Andreje Babiše, kdo je pro Českou republiku největším spojencem. Babiš prohlásil, že Česká republika má největší vliv na Evropské radě a spojence získáváme dle jednotlivých zájmů. Babiš podotkl, že největší spolupráci máme se skupinou V4, avšak odmítl jmenovat jednoho spojence.

Jako další odpovídal Bartoš a ten za nejbližšího spojence označil Slovensko. Poté přišla řada i na Fialu, ten se zmínil o odcházející Velké Británii, která pro nás byla taktéž velkým spojencem a ukázal také na V4. Filip pro změnu zmínil Portugalsko a pak také země V4, na něž má stejný názor i Hamáček. Hamáček vyzdvihl i důležitost Německa z hlediska exportu.

Podobné zájmy se Slovenskem, Polskem a Maďarskem sdílíme i dle Okamury. Okamura však také dodal, že nemůžeme hledat spojence v západních zemích s tím, že by bylo nejlepší, kdybychom byli „bez diktátu Bruselu“.

Fotogalerie: - Babiš a celostátní sněm ANO

Anketa Prezident Zeman šikanuje část Česka, tvrdí Dominik Hašek. Má gólman pravdu? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 19400 lidí

Dle Rakušana je dosti nevyzpytatelné Maďarsko. Řekl, že jako našeho spojence musí jmenovat i Rakousko. A dle Výborného je spojence těžké určit.

Poté se slova opět chopil Fiala a hřímal: „Poprvé v historii je šance, že ta dosavadní většina lidovců a socialistů, která dovedla Evropskou unii do toho stavu, ve kterém je, nebude mít po těchto volbách většinu a naopak se na řízení bude moci výrazně podílet naše frakce Evropských konzervativců a reformistů.“ A pak Fiala rázně zdůrazňoval, že v čele této frakce je nyní jejich nejsilnější kandidát Jan Zahradil, díky čemuž prý „máme konečně šanci být slyšet“.

A pak se Witowská opřela do Rakušana a tázala se ho, když Starostové a nezávislí kandidují do Evropského parlamentu společně s TOP 09 a jejich heslo je „spolu jsme silnější“, co je tím myšleno: „Myslíte vy s panem Pospíšilem? Nebo STAN s TOPkou?“ tázala se. Rakušan na to řekl, že heslo může mít více významů a jedná se zároveň o spolupráci proevropských sil.

Witowská pokračovala ve svých dotazech, tentokrát směřovaných na předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila. Zmínila, že je jediný z dnešních hostů, který je předseda a zároveň i kandidát, přičemž neopomněla vyjmenovat i další Pospíšilovy funkce a to, že kandidoval na primátora, v obecních volbách a že do sněmovny už kandidovat nechce. „Proč je pro vás osobně tak důležitá ta evropská nebo komunální politika? Je to prostě lepší job?“ dotázala se jej. Pospíšil byl jejím dotazem mírně zaskočen a řekl, že do Evropského parlamentu spolu se STAN posílají „špičky jejich stran“.

Následně Witowská „nenechala ladem“ ani premiéra Andreje Babiše a připomněla mu, že eurokomisařka Věra Jourová, nominovaná za ANO, říká, že „Evropská unie je postavená na kompromisu a že čeští politici udělali z kompromisu sprosté slovo“. „Jak jde tedy dohromady společenství osmadvaceti států bez kompromisu?“ ptala se Babiše s tím, že měl na Facebooku napsáno, že „vyčistí Evropský parlament“.

Fotogalerie: - Pospíšilovo Náměstí Míru

„Paní Jourová nezastupuje hnutí ANO ani Českou republiku a my často nesouhlasíme s paní Jourovou,“ řekl Babiš, načež ho Witowská nadále „grilovala“: „Proto ji znovu nominujete?“ „Ale my tam nominujeme někoho, kdo bude zastupovat Evropskou unii, ne Českou republiku,“ opakoval a jal se vysvětlovat, že Evropský parlament má 751 členů a my tam máme 21 europoslanců. V tom jej Witowská přerušila: „Tam se ale musíte i na té radě domlouvat, takže bez kompromisů to nikdy nepůjde,“ vmetla mu. Babiš pak vyprávěl, jak řešili migrační kvóty a daně, načež ho Witowská již definitivně uťala a dodala: „Takže to byl kompromis.“

(FOTO: Repro ČT1, Premiér Andrej Babiš při debatě s Witowskou o Věře Jourové)

Jako klíčovou otázku současné Unie vybrali respondenti průzkumu pro Českou televizi dvojí kvalitu potravin. Lidovci hodlají téma na evropské úrovni znovu otevřít. „Současný Evropský parlament udělal první půlkrok. KDU-ČSL a naši europoslanci chtěli, aby ten krok byl celý, abychom skutečně zakázali dvojí kvalitu potravin,“ uvedl Marek Výborný (KDU-ČSL). „Opatření platit bude, my ho budeme implementovat na národní úrovni a zároveň nový Evropský parlament se k tomu může vrátit a udělat ten druhý půlkrok, který je důležitý tím, že se ta směrnice znovu otevře, a bude se o ní hlasovat, aby byla úplná,“ doplnil.

„Současná Evropská unie neumožňuje zrušit dvojí kvalitu potravin, proto ani po deseti letech se to nepodařilo vyřešit, takže já bych byl rád, aby prounijní strany přestaly obelhávat voliče. Jediným řešením je vrátit závaznost českých státních norem, bývalé československé státní normy, z těch se staly normy nezávazné, právě vstupem do Evropské unie, aby nám sem mohli lifrovat ty šunty. A my říkáme: vraťme závaznost norem, to znamená, že budeme přesně vědět, kolik procent je v salámu gothaj a tak dále,“ uvedl Tomio Okamura (SPD).

(FOTO: Repro ČT1, Průzkum ČT na téma EU)

Téma chce na úrovni Unie dále řešit i Andrej Babiš (ANO). „V Evropě to můžeme znovu otevřít v rámci směrnice o označování potravin,“ uvedl s tím, že dvojí kvalitě potravin se nedávno věnovala vládní novela. „Na návrh ministrů (Miroslava) Tomana a (Karla) Havlíčka jsme schválili, že pokud naše inspekce zjistí, že v našich řetězcích je potravina, která je ve stejném obalu, jak v Německu nebo Rakousku, a vevnitř je jiné složení, potom může uvalit pokutu řetězci až padesát milionů korun,“ doplnil Babiš.

Podle Petra Fialy (ODS) je však postoj české vlády pokrytecký. „Proč neprošla ta přísnější směrnice? Neprošla radou ministrů, kde sedí zástupci naší vlády. Ptejme se, proč nehlasovali pro tu tvrdší verzi,“ prohlásil. „A pokud se bavíme o dvojí kvalitě potravin, tak je třeba podporovat drobné české zemědělce, farmáře, zastropovat zemědělské dotace, a to je přesně to, co vláda odmítá.“

„My dvojí kvalitu potravin chápeme jako jistý symbol toho, že Evropa stále ještě není fér, že stále ještě máme co dohánět, a proto jsme na to upozorňovali a nejen upozorňovali, ale také jsme něco udělali. Byla to sociální demokracie, která s tím přišla a dotáhla to skoro do konce. A mě mrzí, a v tom má pravdu kolega Fiala, že paní ministryně Nováková za hnutí ANO nepodpořila ten tvrdý návrh, který navrhovala Olga Sehnalová,“ uvedl Jan Hamáček (ČSSD).

Kromě dvojí kvality potravin existují v Evropě i jiné nerovnosti, například rozdílné ceny za mobilní data. „Jednak to je tím, že tématu mobilních operátorů a té největší trojky, se ani na úrovni regulátora nikdo nevěnoval, ani vláda. Já jsem rád, že potom, co Martin Jiránek z Pirátů toto téma zvedl v Otázkách Václava Moravce, tak pak vláda v rekordním čase udělala první kroky,“ říká k tomu Ivan Bartoš (Piráti). Česká vláda by se podle něj měla zaměřit na srovnání tarifů pro firmy a pro běžné uživatele.

„Jestliže nám zakázali pojmenovat rum a pomazánkové máslo, tak ať si každý výrobek, který má jinou kvalitu, jinak pojmenují. Pokud jde o data, je to stejné. Když začal roaming a my jsme ho chtěli zlevnit, tehdy Miroslav Ransdorf s tím začal, že není možné, aby přes hranice jsme platili víc, když operátora vlastní stejný vlastník, který je z Německa, z Holandska nebo z Velké Británie,“ komentoval témata Vojtěch Filip (KSČM).

Podle Víta Rakušana (STAN) je téma dvojí kvality důležité, ale není nejdůležitější. „Je to každodenní téma občanů v České republice, je to to, co je trápí, když jdou do obchodu a mají pocit, že nedostávají stejnou kvalitu jako ve zbytku Evropy, což ve svém důsledku podrývá důvěru v Evropskou unii,“ uvažuje. „Téma číslo jedna je ale každopádně životní prostředí, environmentální tematika, je to nová zemědělská politika, kterou naše vláda úspěšně blokuje.“

Fotogalerie: - Kongres ODS v Ostravě

Oblast životního prostředí je zásadní také pro TOP 09. „Do budoucna ekologická témata budou klíčová témata Evropské unie a žádná jedna národní země tyto globální problémy nebude schopna řešit,“ uvedl Jiří Pospíšil. „Budu rád, když ekologická témata, ekologické právní směrnice Česká republika implementuje co nejrychleji. Jednorázové plasty, které dnes tvoří většinu plastového odpadu ve světových oceánech a mořích, jsou fakt velkým problémem,“ připomněl.

A pak došlo i na kontroly na hranicích. Pro právo individuálně a neomezeně zavádět kontroly by byly SPD, ODS, ČSSD a KSČM. Co se týká hospodářských sankcí proti Rusku, tak ty by zrušily jen SPD a KSČM. ANO ani na jednu z otázek neodpovědělo. V otázce přijetí Ukrajiny do Evropské unie by byly pro hnutí TOP 09, STAN a KDU-ČSL.

K tématu migrace a dohody s Tureckem se Tomio Okamura vyjádřil, že příliš nefunguje a migrační vlna se přesunula do Španělska. „Migrace je plán Evropské unie, je to plán velkého evropského superstátu,“ vyřkl. To „vytočilo“ Pospíšila a k dohodě mezi Evropskou unií a Tureckem dle něj došlo díky tomu, že ji uzavírala celá Evropská unie. „Faktem je, že Turecko je země, kde je nejvíce uprchlíků na světě, čtyři miliony, a ten masový příliv byl zastaven. To, že někdo individuálně přejde hranici, je jiná věc,“ hřímal. „Turecko to dělá, protože za to dostává peníze a buďme realisté,“ dodal Pospíšil s tím, že nemáme na výběr a Turecku prostě musíme platit. Naší povinností na dalších pět let pak dle něj je, abychom podobné dohody uzavřeli i s ostatními zeměmi, například na severu Afriky.

„My neplatíme Turecku jenom ty peníze,“ reagoval Bartoš a jmenoval i probíhající „invazi Turecka do Afrínu“. „Tam se pošlapávají lidská práva a demokratické země mlčí!“ pokračoval a neopomenul ani okupaci Kypru. Bartoš tak nadnesl téma turecké invaze do Afrínu, která začala v lednu 2018, kdy turecká armáda v rozporu s mezinárodním právem napadla Kurdy ovládané město Afrín a jeho okolí na severu Sýrie.

Babiš řekl, že v České republice nejsou žádná bezpečnostní rizika, jelikož jsme sedmou nejbezpečnější zemí. S tím nesouhlasil předseda ODS Fiala, jal se vyjmenovávat problémy typu hrozící nové vlny migrace či velmocenské zájmy Číny a Ruska. Babiš po celý Fialův proslov nevěřícně kroutil hlavou a skočil mu do řeči s tím, aby „nestrašil lidi“. „To je realita, bezpečnostní rizika existují,“ trval si na svém Fiala a Babišovi vytkl, že jeho vláda nechce dávat dvě procenta na obranu, což jí vyplývá ze závazků vůči NATO.

Fotogalerie: - EU volby se blíží

Witowská pak dala slovo i Filipovi. „NATO nás nemůže zachránit, to je to bezpečnostní riziko, NATO rozšiřuje svoji působnost a ohrožuje jiné státy,“ varoval Filip.

A pak došlo na tvrdý rozbroj mezi Okamurou a ministrem vnitra Hamáčkem. „Já bych se rád zeptal, proč po městech instalujete betonové zátarasy při vánočních a velikonočních trzích, když je tady tak bezpečno?“ zeptal se Hamáčka Okamura na téma terorismu. Hamáček odvětil, že takzvané měkké cíle vyhodnocují a přijímají příslušná opatření. „Situace ve světě se nějak vyvíjí,“ pokračoval. „Takže tady je nebezpečno?“ vložil se mu do proslovu Okamura. „Jsme sedmá nejbezpečnější země na světě, nestrašte lidi,“ trval si na svém Hamáček. „Tak proč je tam instalujete?“ pokračoval Okamura ve výpadu. „To je pojistka,“ dodal Hamáček a pak se už totálně neudržel: „Víte proč, víte proč, kdyby se tady zase objevil někdo, jako byl pan Balda, kterému jste vymyli mozek, a málem vykolejil dva vlaky, proto jsme je tam dali!“ vykřičel Hamáček Okamurovi, načež sál propukl v několikasekundový aplaus.

A pro Pospíšila je prý největší současnou hrozbou Rusko. Ve svém projevu se také zmínil, že největší pojistkou je NATO a dopustil se i chyby, kdy si spletl Kypr s Krymem a řekl, že je Kypr okupován Ruskem.

(FOTO: Repro ČT1, Rozbroj mezi Hamáčkem a Okamurou)

A na úplný závěr se po otázce, jak by přesvědčil občany, aby šli k volbám, rozhodl Babiš vytáhnout plakát, kde je ve své kšiltovce „silné Česko“. Tím ovšem narazil na odpor moderátorky Witowské, jelikož byli všichni předem upozorněni, že si nemají brát žádné reklamní předměty. „Mně to nikdo neřekl,“ obhajoval si své Babiš, ale moderátorka jej uzemnila, že to všem říkali.

(FOTO: Repro ČT1, Babiš vytáhl plakát a setkal se s odporem Witowské)

Celou předvolební debatu si můžete přehrát ZDE

autor: rak