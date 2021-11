Prodělali jste? Dobrá zpráva pro ČR. Vědec k nové mutaci

Nikoliv zavírat a zase otevírat celou zemi, ale včas léčit pacienty a chránit rizikové skupiny. To radí nové vládě molekulární biolog Michal Pohludka. Na sociální síti sdělil, že i kdyby nová varianta covidu-19 omikron dokázala obejít současné vakcíny, velmi brzy budou vakcíny upravené. A má dobré zprávy pro Česko. „Ti, kdo to prodělali, mají teď silnou a hlavně komplexní imunitu (nejen proti části viru, kde se právě často mění, proto snižuje efekt očkování) a paradoxně se mohou karty obracet, že best in covid nakonec může mít i pozitivní význam v tom dlouhodobém pojetí,“ sdělil.

Anketa Těšíte se, až se kabinet Petra Fialy ujme vlády? Ano 7% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 437 lidí „Dodnes je celá strategie postavená tak, aby zabránila šíření viru – řešit míru omezení pohybu/služeb/kontaktů, protestovat se do nekonečna a počítat pozitivní. Zavírat a snažit se izolovat plošně. Tento přístup je naivní v tom, že si myslíme, že jednoho dne virus SARS-CoV-2 najednou zmizí. Nebo že se zavřeme na dva týdny doma a on odejde. Nezmizí a neodejde,“ poznamenal Pohludka. Vláda v demisi Andreje Babiše (ANO) tento týden například zakázala konání vánočních trhů, popíjení alkoholu na veřejnosti či omezila otevírací dobu hospod do 22 hodin.

„Mění své podoby (mutuje) a je krok před námi. My bohužel jen reagujeme na to, co dělá. Jedna z největších iluzí je si myslet, že se nové mutace do Česka nedostanou – naivně si myslíme, že pokud najdeme prvního, co to k nám oficiálně dotáhl, tak šíření zastavíme trasováním a izolací (současný přístup). Člověk by si řekl, že jsme se poučili z negativ globalizace – nové mutace k nám prostě přijdou a další a další také. Neviditelně a odkudkoliv,“ dodal.

„Mám velké přání, že s novou vládou, jakmile řízení epidemie bude mít pevně v rukou, nabereme směr postavený právě na dvou prioritách,“ zmínil Pohludka včasnou léčbu a diagnostiku a zároveň také ochranu rizikových skupin. „Nejsou to jen hesla, pod nimi se skrývá obrovský kus práce a desítky konkrétních kroků, které by situaci výrazně zlepšily a které jsme sdíleli právě s novými představiteli řízení epidemie. Očkování je jednou z důležitých aktivit v ochraně rizikových skupin. Při současné rychlosti promořování naše kolektivní imunita sílí, proto je zásadní se v opatřeních, doporučeních i očkování zaměřit na ty, kteří ochranu potřebují,“ míní Pohludka. Zastavil se také u nové mutace omikron. Podle něj tady bude mutací ještě hodně. „Omicron varianta je výrazně jiná, má hodně míst, kde se změnila. Co se bude dít s mRNA/DNA vakcínami? Žádná tragédie se neděje. Přibližně pár týdnů trvá, než se zjistí, jak nová forma viru umí obejít očkování (zda a jak snižuje jejich efektivitu). Pokud ano, pak vývoj a výroba trvá přibližně šest týdnů a ode dneška k distribuci to je cca 100 dní. A že to takto bude pořád dokola? To určitě ne, ale v současné době je to provizorní a dobré řešení do doby, než se buď promoříme a kolektivní imunita začne fungovat, nebo do doby, kdy budou dostupné klasické vakcíny, které míří nejen na měnící se část viru. Máme tedy zpoždění za virem. Ti, kdo to prodělali, mají teď silnou a hlavně komplexní imunitu (nejen proti části viru, kde se právě často mění, proto snižuje efekt očkování) a paradoxně se mohou karty obracet, že best in covid nakonec může mít i pozitivní význam v tom dlouhodobém pojetí,“ uzavřel biolog.

