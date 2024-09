Profesor Keller: Umělci „strhli masky“. Jako kdysi

Neobvykle horké počasí během tohoto léta bylo možno sledovat nejen pomocí teploměrů. Odráželo se ve výrocích osobností, kterým teplotní rekordy rozvazovaly jazyk. Vedra si v politice vybírala krutou daň a tropické slunce udělalo své.

Snad nejosvíceněji vystupoval v tomto smyslu vládní koordinátor pro strategickou komunikaci. Zaujal mimo jiné tvrzením, že přesně čtyři a půl procenta naší populace má naprosto nepřípustné názory. Bohužel se nepodělil o metodiku svého zkoumání, jehož přesnost by vyrazila dech i renomovaným agenturám. Proto nevíme, zda se údaj vztahuje skutečně na veškeré obyvatelstvo země, jak Otakar Foltýn bezelstně tvrdí. Pokud plukovník nezkoumal míru korektnosti politického smýšlení dětí do 14 let, kterých je podle posledního sčítání lidu v populaci zhruba 16 %, měl by svůj výpočet patřičným způsobem korigovat. Pokud ho to nenapadlo, neměl by si hrát na exaktnost.

Plnou podporu Otakaru Foltýnovi tápajícímu v číslech vyjádřily v otevřeném dopise na čtyři desítky umělců nejrůznějších žánrů. Ze stařičké předlohy, která jim byla patrně inspirací, okopírovali téměř všechno. Pouze výraz „vzdorovat silám západního imperialismu“ nahradili výrazem „vzdorovat ruským silám“. Namísto „chřtánu zrádného západu“ dosadili „chřtán ruské říše“. Vynechali bitvu o mír a socialismus, aby místo ní do textu vrazili bitvu o pravdu a svědomí. Umělci nezapomněli ani na demaskování ruských loutek. Strhli jim masky právě tak rázně a nekompromisně, jako se dříve strhávaly loutkám amerického imperialismu. I když jsou fráze obsažené v otevřeném dopise míněny patrně naprosto vážně, rukopis známých humoristů se prostě nezapře.

Mezi osvícenými hlavami nemohl chybět pan prezident. Dokládá to jeho výrok z poloviny července, podle něhož by bylo možno přijmout Ukrajinu do NATO i v případě, že by její část zůstala dočasně obsazena Ruskem. Tento fakt by státy NATO prostě neuznaly a v klidu by čekaly, až Rusové odejdou. Jako příklad Petr Pavel uvedl, že také západní Německo bylo přijato do NATO i přesto, že jeho východní část byla tehdy obsazena sovětskou armádou. Ponechme stranou, že pan prezident se domnívá, že pro ukončení války na Ukrajině je třeba udělat přesně to, kvůli čemu válka začala. Je to na úrovni nápadu hasit požár benzínové pumpy benzínem.

Analogie s Německem, kterou prezident použil, je vyloženě nešťastná. Pokud by ji domyslel do důsledků, musel by trvat na tom, aby byl nejprve nějakými cizími státy poražen a okupován i zbytek Ukrajiny a aby jejímu přijetí do NATO předcházela důkladná denacifikace celé země. Teprve potom by byla analogie, kterou podle všeho sám vymyslel, po historické stránce snad v pořádku.

Silnou exponovanost dokládá i další letní Pavlův výrok, který se může stát ještě slavnějším. Týká se útoku na plynovod Nord Stream. Prezident členské země Evropské unie je toho názoru, že pokud byl tento teroristický čin proveden s cílem přerušit dodávky plynu a ropy do Evropy, pak byl plynovod zcela legitimním terčem. Ještě štěstí, že jako vrchní velitel armády tím nepověřil naše chlapce. Jsme přece ve válce.

To, že je tato válka ještě pořád příliš málo vyhrocená, se nelíbí poslední pirátské europoslankyni Markétě Gregorové. Ráda poradí, jak konflikt dále eskalovat. Navrhuje poslat na Ukrajinu vojáky armád NATO s tím, že by nešli rovnou na frontu, ale byli by začleněni třeba do administrativy, anebo by jenom tak lehce zpovzdálí udržovali pozice. Co dodat k tomuhle? Snad jen to, že pokud by hloupost nadnášela, mohla by se zapojit i Markéta Gregorová. Mohla by na Ukrajině fungovat jako dron.

Pokud je naše diagnóza správná, pak nezbývá než doufat, že s příchodem babího léta se konečně ochladí. Snad to pomůže aspoň trochu.