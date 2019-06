Profesor Pařížské univerzity varuje: Evropa už nebude Evropou. V zákulisí se už připravují politická rozhodnutí příznivá pro masovou imigraci do Evropy

30.06.2019 19:44

GATESTONE INSTITUTE V některých zemích západní Evropy se při volbách do Evropského parlamentu projevily silné postoje ve prospěch obrany národní suverenity a evropské civilizace, odmítnutí nekontrolované imigrace a odmítnutí diktátu bruselských technokratů. Profesor Pařížské univerzity a autor 27 knih o Francii a Evropě, Guy Milliere, však ve svém textu pro Gatestone Institute v New Yorku tvrdí, že ani to nezastaví pád Evropy ke dnu. Přispěje k tomu i úspěch Zelených, kteří jsou proti jakékoli obraně západní civilizace, svobodného podnikání a svobodných trhů. V zákulisí se údajně již připravují politická rozhodnutí příznivá pro pokračující masovou imigraci do Evropy.